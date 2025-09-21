La portada de IDEAL sobre María Pérez, a lo grande

Doble campeona mundialLa portada de IDEAL sobre María Pérez, a lo grande
El Palacio de Congresos celebra la consecución de la atleta granadina con su imagen en la primera página de este periódico
R. I.
Domingo, 21 de septiembre 2025, 18:04
Granada celebró la consecución de María Pérez y en uno de los lugares en los que se reflejó el hito fue en la fachada del Palacio de Congresos. A través de sus pantallas gigantes, mostraron la portada de IDEAL con la marchadora de Orce, una primera página ya icónica dentro de su enorme trayectoria.
Revalidó también en Tokio su título de campeona del mundo en 20 kilómetros marcha siete días después de lograrlo en los 35 para emular sus éxitos de Budapest dos años atrás. La granadina ya es la primera mujer que logra una doble corona global en la historia.
