La portada de IDEAL sobre María Pérez, a lo grande

R. I. Domingo, 21 de septiembre 2025, 18:04 | Actualizado 18:35h.

Granada celebró la consecución de María Pérez y en uno de los lugares en los que se reflejó el hito fue en la fachada del Palacio de Congresos. A través de sus pantallas gigantes, mostraron la portada de IDEAL con la marchadora de Orce, una primera página ya icónica dentro de su enorme trayectoria.

Revalidó también en Tokio su título de campeona del mundo en 20 kilómetros marcha siete días después de lograrlo en los 35 para emular sus éxitos de Budapest dos años atrás. La granadina ya es la primera mujer que logra una doble corona global en la historia.

