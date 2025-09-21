Clamor por el Princesa de Asturias para María Pérez

La doble reválida de María Pérez de sus dos títulos de campeona del mundo en 20 y 35 kilómetros marcha en Tokio la sitúan como ... una de las grandes candidatas al premio Princesa de Asturias de los Deportes que presiden los Reyes de España ya de cara a su edición de 2026, con un clamor popular por ello. La granadina recibió apoyos como para haberlo ganado ya este año tras sus dos medallas en los Juegos Olímpicos de París, pero el jurado se inclinó finalmente por la tenista estadounidense Serena Williams.

Los premios Princesa de Asturias reconocen a aquellas personas y/o instituciones que contribuyen con su trabajo y sus méritos en las áreas científicas, técnicas, culturales, sociales y humanitarias al progreso y bienestar social de manera extraordinaria y ejemplar. La categoría que podría ganar María Pérez, en concreto, está destinada a las trayectorias que, por medio del fomento, desarrollo y perfeccionamiento del deporte y su dimensión social, se hayan convertido en un ejemplo de las posibilidades que esta práctica conlleva en beneficio de los seres humanos. Unos criterios que la granadina cumple al trascender la marcha con su implicación social.

Los jurados son designados anualmente por la Fundación Princesa de Asturias, uno por categoría con un presidente y un secretario con voz y voto, sujetos a un código de conducta, debiendo luego verse aprobada la candidatura por la mayoría del global aunque el presidente en concreto mantenga voto de calidad en caso de empate. Los galardones son entregados en el mes de octubre en el Teatro Campoamor de Oviedo, y cada uno está dotado con una escultura de Joan Miró, un diploma acreditativo, una insignia y 50.000 euros.

Las candidaturas al Princesa de Asturias, confidenciales, pueden ser presentadas por los premiados en ediciones anteriores, los componentes de los ocho jurados convocados en la edición salvo en la categoría que integren, las embajadas españolas, las representaciones diplomáticas en España, personas e instituciones invitadas por la Fundación Princesa de Asturias y otras personas e instituciones de reconocido prestigio.

Galardonados anteriores

En la categoría deportiva, en concreto, a Serena Williams (2025) le precedieron Carolina Marín (2024) -buena amiga de María Pérez-, Eliud Kipchoge (2023), la Fundación Olímpica para los Refugiados y el Equipo Olímpico de Refugiados (2022), Teresa Perales (2021), Carlos Sainz (2020), Lindsey Vonn (2019), Reinhold Messner y Krzysztof Wielicki (2018), los 'All Blacks' (2017), Javier Gómez Noya (2016), Pau y Marc Gasol (2015), la Maratón de Nueva York (2014), José María Olazábal (2013), Iker Casillas y Xavi Hernández (2012), Haile Gebrselassie (2011), la selección española de fútbol (2010), Yelena Isinbayeva (2009), Rafael Nadal (2008), Michael Schumacher (2007), la selección española de baloncesto (2006), Fernando Alonso (2005), Hicham El Guerrouj (2004), el Tour de Francia (2003), la selección brasileña de fútbol (2002), Manuel Estiarte (2001), Lance Amstrong (2000), Steffi Graf (1999), Arantxa Sánchez Vicario (1998), el equipo español de maratón (1997), Carl Lewis (1996), Hassiba Boulmerka (1995), Martina Navratilova (1994), Javier Sotomayor (1993), Miguel Induráin (1992), Sergey Bubka (1991), Sito Pons (1990), Severiano Ballesteros (1989), Juan Antonio Samaranch (1988) y Sebastian Coe (1987).