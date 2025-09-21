Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
María Pérez celebra sus dos nuevas medallas de oro en el Campeonato del Mundo. AFP

Bicampeona del mundo otra vez

Clamor por el Princesa de Asturias para María Pérez

La marchadora granadina opta al premio de cara ya a octubre de 2026 al ganarlo la tenista Serena Williams este año

José Ignacio Cejudo

José Ignacio Cejudo

Granada

Domingo, 21 de septiembre 2025, 11:44

La doble reválida de María Pérez de sus dos títulos de campeona del mundo en 20 y 35 kilómetros marcha en Tokio la sitúan como ... una de las grandes candidatas al premio Princesa de Asturias de los Deportes que presiden los Reyes de España ya de cara a su edición de 2026, con un clamor popular por ello. La granadina recibió apoyos como para haberlo ganado ya este año tras sus dos medallas en los Juegos Olímpicos de París, pero el jurado se inclinó finalmente por la tenista estadounidense Serena Williams.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Arde el autobús de un equipo de fútbo en la A-92 en Granada
  2. 2 Apalea a su vecino y agrede a los tres guardias civiles que fueron a detenerlo en un pueblo de Granada
  3. 3 Las cabañuelas en Granada mes a mes de 2026: lluvias, nieve y calor
  4. 4 Publicidad de Cervezas Alhambra: Verde que te quiero verte en pelotas
  5. 5

    Heridos una madre y su hijo tras colisionar el patinete en el que iban con un coche en Maracena
  6. 6

    Estos son los signos de alarma más comunes que los granadinos de 20 a 49 años deberían vigilar
  7. 7

    Un granadino lleva a los tribunales la zona de bajas emisiones por «elitista»
  8. 8

    «El autobús era una bola de fuego diez minutos después de empezar a arder»
  9. 9

    «No esperaba que mi crisis de los treinta fuera una metástasis»
  10. 10

    «El autobús se ha venido abajo dos o tres veces y ha empezado a echar humo blanco»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Clamor por el Princesa de Asturias para María Pérez

Clamor por el Princesa de Asturias para María Pérez