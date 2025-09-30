La ministra de Deportes, Pilar Alegría, se une a las felicitaciones hacia la marchadora María Pérez Muestra el apoyo institucional del Gobierno central para «una leyenda viva del atletismo que lleva el nombre de nuestro país a lo más alto»

La ministra de Deportes, Educación y Formación Profesional, se quiso unir a la corriente de felicitaciones a la atleta granadina María Pérez después de su última consecución deportiva. La marchadora de Orce revalidó sus medallas de oro en las pruebas de 35 y 20 km, respectivamente, en el reciente Mundial de Tokio. Alegría ya reflejó su apoyo tras las consecuciones a través de la red social 'X'. «¡Ya suma cuatro medallas de oro mundialistas en su carrera deportiva! Una atleta de época. La palabra leyenda le hace justicia», difundió. Ahora, también quiso sumarse al apoyo de otros representantes institucionales recopilados por IDEAL. Un apoyo unánime que hacen a la granadina clara candidata al premio Princesa de Asturias de los Deportes. Unas muestras que se recogen en redes sociales a través de #PrincesaparaMaría.

«Hablar de María Pérez es hablar de talento, pero también de constancia y de esfuerzo. En definitiva, de una leyenda viva del atletismo. De una mujer que ha llevado y que lleva el nombre de nuestro país a lo más alto y que tiene una trayectoria difícil de igualar», expresó Alegría en un vídeo para este periódico. «María nos ha emocionado muchísimas veces y además sabemos que lo va a seguir haciendo porque, sencillamente, es inmensa. Nos recuerda lo que es capaz de hacer el deporte español cuando se juntan el esfuerzo, la pasión y el compromiso. También, por qué no decirlo, esa vitalidad que siempre imprime María. Muchísimas gracias», concluye la ministra en referencia a la deportista.

El Gobierno central deja así otro gesto de cariño hacia María Pérez, como ya había hecho su delegado en Granada, Pedro Fernández. «La deportista más grande que ha dado nuestra tierra. Eres todo un ejemplo de esfuerzo, constancia y superación», expuso el delegado.

Además, el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, también brindó su apoyo a la atleta. «Lo mejor de María Pérez es todo lo que le queda por delante para convertirse por méritos propios en la mejor marchadora de todos los tiempos y, desde luego, merecedora de todos los reconocimientos», expresó.

Desde el ayuntamiento de Granada, a su vez, se elevó una declaración institucional conjunta y de consenso con los municipios de Orce y Guadix para pedir el Princesa de Asturias para ella. «Encarna esos valores que representa el deporte en nuestra sociedad. Apoyamos esta petición. Un Princesa para María».

Desde la Diputación, su presidente, Francis Rodríguez, la considera «bandera de la provincia» y una «digna Hija Predilecta y premio Princesa».