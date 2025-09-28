Voces por el Princesa de Asturias de los Deportes para María Pérez

Decenas de voces reconocidas prestan su apoyo a María Pérez por el premio Princesa de Asturias de los Deportes de cara a la edición de 2026. En la recopilacion hay felicitaciones y razones para sostener la candidatura de la marchadora granadina, bicampeona del mundo otra vez tras sus dos medallas olímpicas, que proceden de representantes públicos, el propio atletismo y el deporte en general, la cultura o el periodismo, entre otras caras populares.

El reconocimiento que María Pérez merece va más allá del ámbito granadino y trasciende la provincia, sumando adeptos incluso entre los representantes electos de la ciudadanía a nivel regional e incluso nacional. Existe consenso, ya no solo por la admiración hacia los logros deportivos sino por el ejemplo humano que transmite entre la superación y la generosidad que además muestra hacia los demás. Valores que le hacen acreedora del Princesa.

Juanma Moreno Presidente de la Junta de Andalucía «Todos nos sentimos muy orgullos de ella»

«Puedo asegurar con rotundidad que todos los andaluces nos sentimos muy orgullosos de María y de todo lo que ha conseguido hasta ahora. Ha logrado lo que ninguna mujer había alcanzado nunca en la historia. Es la primera atleta de la historia de los Mundiales que logra dos dobletes consecutivos. Solo tres deportistas y tres grandes deportistas –Carl Lewis, Usain Bolt y Mo Farah– lo habían conseguido. Y ella, además, es de 'Graná'. Casi nada. Pero lo mejor de María Pérez es todo lo que le queda por delante para convertirse por méritos propios en la mejor marchadora de todos los tiempos y, desde luego, merecedora de todos los reconocimientos. María, en cada kilómetro que recorres llevas contigo a Andalucía, animándote, empujándote y aplaudiendo cada medalla que consigues. Sigue empujando que nosotros estaremos ahí para celebrarlo contigo».

Pedro Fernández Delegado del Gobierno de España «Es la deportista más grande que ha dado nuestra tierra»

«Felicidades a María Pérez, la deportista más grande que ha dado nuestra tierra. Eres todo un ejemplo de esfuerzo, constancia y superación. Gracias por hacernos vibrar y sentirnos orgullosos de nuestras raíces».

Francis Rodríguez Presidente de la Diputación de Granada «María es ya un referente mundial»

«María es ya un referente mundial, una granadina que es bandera de la provincia y leyenda e historia del atletismo y un orgullo para todos los granadinos. Una digna Hija Predilecta y premio Princesa de Asturias. Un Princesa para María».

Marifrán Carazo Alcaldesa de Granada «Encarna esos valores que representa el deporte en nuestra sociedad»

«Desde el Ayuntamiento de Granada nos sumamos a una petición que ya es colectiva y justa para que nuestra atleta, María Pérez, sea premio Princesa de Asturias del Deporte pues encarna esos valores que representa el deporte en nuestra sociedad. Y es la única mujer atleta que ha conseguido dos medallas en dos Mundiales consecutivos. Apoyamos esa petición. Un Princesa para María».

Exseleccionador de fútbol Vicente del Bosque «Te lo mereces como atleta, como deportista y también como persona»

«Te apoyo para la consecución de ese premio Princesa de Asturias de los Deportes. Te lo mereces como atleta, como deportista y también como persona. Un fuerte abrazo».

Exatleta campeón olímpico Álvaro Martín «Espero que gane este premio que todavía le falta y que bien se merece»

«Quiero felicitar a María por ese doble título que ganó recientemente en el Mundial de Tokio. Tuve el honor, porque lo fue de haber compartido con ella candidatura para los premios Princesa de Asturias del año pasado que presentaron tanto el Ayuntamiento de Llerena como el Orce pero creo que es más que merecido que lo gane ella sola. A la vista está por sus grandes títulos y por toda la trayectoria que lleva. Espero que gane este premio que todavía le falta y que bien se merece».

Cantante de rock Miguel Ríos «Sus logros en marcha son impresionantes»

«María Pérez es una atleta planetaria. Sus logros en marcha son impresionantes. Es por eso que se merece el premio Princesa de Asturias. Es por eso por lo que me uno al sentir popular de Granada al pedirlo».

Exatleta campeona olímpica Ruth Beitia «Somos muchos los que deseamos que seas la nueva premiada»

«Muchísimas felicidades por esas dos nuevas medallas. Espero que tuvieras la celebración que deseabas con tu sushi. Y otra cosa muy importante: somos muchos los que deseamos que seas la nueva premiada en el Princesa de Asturias, así que ojalá lo podamos conseguir antes de esa medalla de oro individual en los próximos Juegos Olímpicos».

Exatleta campeón del mundo Abel Antón «Eres una de las grandes candidatas y lo puedes conseguir»

«Quiero felicitarte por este Campeonato del Mundo en Tokio, en el que conseguiste dos medallas e incrementaste el gran currículo que tienes en este momento como mejor atleta española de todos los tiempos. Y con ello quiero animarte a que te presentes a los premios Princesa de Asturias, que seguro que tú eres una de las grandes candidatas y los puedes conseguir».

Karateca medallista olímpico Damián Quintero «Me quito el sombrero»

«Con María se acaban los calificativos. La verdad es que eres una fuera de serie; diría que la reina de España ahora mismo, pero no, lo eres del mundo. Me quito el sombrero».

Exatleta olímpico Paco Sánchez Vargas «Es ya una de las atletas más laureadas a nivel mundia»

«Nuestra María Pérez, con sus dos nuevas medallas de oro, es ya una de las atletas más laureadas a nivel mundial y merece conseguir el premio Princesa de Asturias de los Deportes en reconocimiento a su buen trabajo y esfuerzo. Un Princesa para María».

Entrenador de María Pérez Jacinto Garzón «Cualquier niño puede conseguir sus sueños si trabaja con su voluntad»

«Como entrenador de María Pérez, para mí es muy especial apoyar su candidatura al premio Princesa de Asturias no solamente por las seis medallas mundiales y olímpicas conseguidas en estos dos últimos años sino por los valores del deporte que representa: la humildad, la superación, el esfuerzo y el trabajo también para la revolución de la España rural. Cualquier niño puede conseguir sus sueños si trabaja con la perseverancia y la voluntad con la que lo hace María Pérez. Por eso, y por mucho más, merece ese premio».

Cantante Pasión Vega «Un ejemplo de tesón y esfuerzo»

«Querida María, te mando un abrazo enorme. Que sepas que te sigo como a un ejemplo para todos de mujer, de tesón y esfuerzo. Te queremos y te mereces lo mejor».

Tenor José Manuel Zapata «Están tardando en dártelo»

«Correr es de cobardes, pero caminar rápido lo es de inteligentes. María Pérez es la que más medallas de oro mundiales tiene y es de Granada, así que lo hace con 'malafollá' graciosa. Mereces un premio Princesa de Asturias; no sé por qué están tardando en dártelo. Mi apoyo para esa gran granadina que anda deprisa».

Grupo de música Lori Meyers «Llevas el nombre de nuestra ciudad»

«Lo ganas todo; eres increíble. Llevas el nombre de nuestra ciudad y de todos los granadinos por todo el mundo, así que te deseamos muchos más premios. ¿Qué te queda por ganar?».

Periodista Paco González «Merece una mención especial por todo lo que trabaja»

«Yo también apoyo, por supuestísimo, la candidatura de María Pérez para el premio Princesa de Asturias de los Deportes. Creo que no hay nadie que haya hecho más méritos deportivos, incluso diría que extradeportivos. También merece una mención especial por todo lo que trabaja y por el ejemplo que significa».

Batería de Los Planetas Eric Jiménez «Mis más sinceras felicitaciones»

«Mis más sinceras felicitaciones a María por todas las medallas que ha conseguido y espero que le den el premio Princesa de Asturias».

Miembro de Lagartija Nick Antonio Arias «Tiene un carácter universal»

«Quiero felicitar la trayectoria deportiva y humana de María Pérez. Pude comprobar su carácter universal, ya que el año pasado disfruté de una temporada en Orce y conocí a su bisabuela. Qué menos que el premio Princesa de Asturias para María Pérez».

Miembros de Niños Mutantes Nani Castañeda «Es algo verdaderamente increíble»

«Te felicito y agradezco tus cuatro medallas, algo verdaderamente increíble, y por supuesto apoyo totalmente que se te tenga en cuenta para los próximos premios Princesa de Asturias. Nos vemos por Granada».

Bailaora flamenca Patricia Guerrero «Es una gran atleta, una gran persona y una gran mujer»

«Felicito a María Pérez por ese doble campeonato del mundo con todo mi cariño. Nuevamente nos hizo felices a todos los españoles y a todos los granadinos. Es una gran atleta, una gran persona y una gran mujer. Tiene mi apoyo incondicional y me gustaría que se le considerara para el premio Princesa de Asturias porque tiene miles de méritos».

Actor Salva Reina «Todos vibramos contigo»

«Enhorabuena; eres increíble. Todos vibramos contigo. Eres nuestra campeona. Te mando un beso enorme».

Juez de menores Emilio Calatayud «Sería una satisfacción para Granada y su pequeño pueblo de Orce»

«Quiero apoyar la candidatura de María Pérez para el premio Princesa de Asturias. Se lo merece y sería una satisfacción para Granada y su pequeño pueblo de Orce que le concedieran esta distinción. Muchas felicidades. Ánimo; eres, sobre todo, un gran ejemplo de una gran mujer».

Periodista Iñaki Cano «Se lo merece por la increíble marcha que tiene»

«Veo la cantidad de Copas de Europa entre otros trofeos que ha ganado el Inter de fútbol sala, pero le falta una cosa, al igual que a María Pérez. Quiero para ella el premio Princesa de Asturias. Se lo merece por la increíble marcha que tiene, porque en Madrid se camina deprisa pero en Granada se marcha mucho más».

Periodista Manolo Lama «Hay que aplaudirla; es una número uno»

«En España tuvimos muchas reinas, y próximamente tendremos a Leonor, pero antes de ser reina hay que ser princesa; en cambio, esa historia se alteró con María. Ahora queremos que sea princesa, sí, sí, Princesa de Asturias. Hay que aplaudirla; es una número 1, una fuera de serie. Es la reina, no de Granada, sino de España entera».

Presentador Modesto Barragán «Heroína andaluza, granadina y cascamorrera»

«Heroína andaluza, granadina y cascamorrera; Princesa de Asturias de los Deportes. Ya estamos tardando mucho».

Periodista Juanma Castaño «Lo que hizo no solo este año, sino durante toda su trayectoria, merece el premio»

«No formo parte del jurado de los premios Princesa de Asturias aunque soy asturiano y los veo, los sigo, los apoyo y me encantan, pero si formara parte de ese jurado tendría claro que María Pérez sería mi candidata sin lugar a dudas. Lo que hizo no solo este año, sino durante toda su trayectoria, merece el premio Princesa de Asturias. Mi voto, por tanto, y aunque no pinte mucho, es para María».

Cocinero y exfutbolista Jorge Brazález «Estoy muy contento por estos logros que consigues»

«Estoy muy contento por estos logros que consigues. ¡Yo soy de Huéscar y tú de Orce, así que viva Granada y un Princesa para María!».

Óscar Fernández-Arenas Presidente del Covirán Granada «Calificar lo que está haciendo es prácticamente imposible»

«Calificar lo que está haciendo María Pérez es prácticamente imposible. El otro día le mandé un mensaje y la situaba a la altura de Rafa Nadal y Pau Gasol. Lo que está conquistando es histórico para el deporte nacional. Es la mejor aspirante a este premio. María, te lo mereces».

Periodista Fernando Díaz de la Guardia «Ha logrado los mayores éxitos a escala internacional como marchadora»

«Soy periodista y comunicador, pero por encima de todo soy de Granada y paisano lleno de orgullo por María Pérez, que ha logrado los mayores éxitos a escala internacional como marchadora, así que me sumo a esta corriente que pide para ella la concesión del premio Princesa de Asturias de los Deportes».

Atleta Ignacio Fontes «Een la sociedad de hoy en día, creo firmemente que merece este premio»

«María Pérez formaba parte de la historia del atletismo granadino, también a nivel nacional. Ahora, tras conseguir su cuarto título mundial, forma parte de la historia del deporte a nivel universal. Por ello, y por los valores tan importantes que representa en la sociedad de hoy en día, creo firmemente que merece este premio».

Atleta Una Stancev «Estamos muy orgullosos de ti»

«Enhorabuena, María, por todos tus logros y todos los que te quedan. Estamos muy orgullosos de ti. Un Princesa para María».

Esquiadora Ana Alonso «Nos da un plus a los que también somos deportistas»

«Como siempre, nos dejas sin palabras, María. Eres una jabata que consigue todo lo que se propone, un orgullo para los españoles, pero sobre todo para la gente de Granada, que sentimos tus logros como nuestros y vivimos tus logros intensamente. Para mí es un privilegio conocerte y haber compartido cosas contigo, tener a gente tan grande tan cerca. Nos da un plus a los que también somos deportistas para seguir aprendiendo de vosotros e intentar continuar ese camino. Te deseo lo mejor para que se reconozcan tus logros. Te mereces ese premio».

Palista paralímpico José Manuel Ruiz «La deportividad y la amistad son los valores que encarnas a la perfección»

«Ya os felicité a Jacinto (Garzón) y a ti, pero esta vez os habéis pasado el juego, como dicen los más jóvenes. No solamente por lo conseguido a nivel deportivo, sino por otros valores que encarnas y que conocemos los que tenemos la suerte de tratarte. La deportividad y la amistad son los valores que encarnas a la perfección. Por esto y mucho más, me sumo a pedir el Princesa para María».

Deportista de vela Jordi Xammar «Es un referente del deporte español»

«Quería, desde Granada, felicitar a María por estos dos títulos de campeona del mundo, referente del deporte español que sigue ampliando su carrera».

Entrenador del Covirán Granada Ramón Díaz «Es la embajadora perfecta de una ciudad como Granada»

«Quiero felicitar a María Pérez, no solo por las dos mundiales logradas en el Mundial de Tokio, sino por toda su carrera deportiva. Es la embajadora perfecta de una ciudad como Granada y creo que se debe de reconocer con el premio Princesa de Asturias».

Ciclista David Valero «Deseamos para ti ese premio»

«Es increíble todo lo que está consiguiendo. Estos dos últimos resultados avalan toda tu trayectoria, la historia que haces por la marcha y el atletismo a nivel nacional y mundial. Como todos los que te apreciamos un montón, deseamos para ti ese premio. Espero que se venga para la comarca».

Exesquiadora y gestora deportiva María José Rienda «Se deja el pellejo en un deporte muy minoritario»

«María es enorme. Una gran deportista que nos deja con la boca abierta cada vez que se sube al podio tras lograr grandes hazañas. Es una gran deportista y hay que apoyarla. Esto no es flor de un día y dejará un legado detrás. Se deja el pellejo en un deporte muy minoritario que ella alza con lo grande que es».

Entrenador del Granada CF Pacheta «Es clara candidata a ese premio Princesa de Asturias»

«María, por todos los logros que ha conseguido, es clara candidata a ese premio Princesa de Asturias. Me uno a la petición de todos».

