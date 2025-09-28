Todos los galardonados con el Princesa de Asturias de los Deportes

Carlos Valdemoros Granada Domingo, 28 de septiembre 2025, 00:11 Comenta Compartir

IDEAL recopila las felicitaciones y el apoyo a la marchadora de distintas personalidades, entre representantes públicos, figuras del atletismo, del deporte en general, la cultura o el periodismo, entre otros. ¿Quiénes han sido los ganadores del Princesa de Asturias de los Deportes hasta ahora?

large Premio Princesa de Asturias de los Deportes Listado completo de premiados 2025 Serena Williams 2024 Carolina Marín 2023 Eliud Kipchoge 2022 Fundación Olímpica para los Refugiados y el Equipo Olímpico de Refugiados 2021 Teresa Perales 2020 Carlos Sainz 2019 Lindsey Vonn 2018 Reinhold Messner y Krzysztof Wielicki 2017 All Blacks 2016 Javier Gómez Noya 2015 Pau y Marc Gasol 2014 Maratón de Nueva York 2013 José María Olazábal 2012 Iker Casillas y Xavi Hernández 2011 Haile Gebrselassie 2010 Selección Española de Fútbol 2009 Yelena Isinbayeva 2008 Rafael Nadal 2007 Michael Schumacher 2006 Selección Española de Baloncesto 2005 Fernando Alonso 2004 Hicham El Guerrouj 2003 El Tour de Francia 2002 Selección Brasileña de Fútbol 2001 Manuel Estiarte 2000 Lance Armstrong 1999 Steffi Graf 1998 Arantxa Sánchez Vicario 1997 Equipo español de Maratón 1996 Carl Lewis 1995 Hassiba Boulmerka 1994 Martina Navratilova 1993 Javier Sotomayor 1992 Miguel Induráin 1991 Sergey Bubka 1990 Sito Pons 1989 Severiano Ballesteros 1988 Juan Antonio Samaranch 1987 Sebastian Coe Premio Princesa de Asturias de los Deportes Listado completo de premiados 2025 Serena Williams 2024 Carolina Marín 2023 Eliud Kipchoge 2022 Fundación Olímpica para los Refugiados y el Equipo Olímpico de Refugiados 2021 Teresa Perales 2020 Carlos Sainz 2019 Lindsey Vonn 2018 Reinhold Messner y Krzysztof Wielicki 2017 All Blacks 2016 Javier Gómez Noya 2015 Pau y Marc Gasol 2014 Maratón de Nueva York 2013 José María Olazábal 2012 Iker Casillas y Xavi Hernández 2011 Haile Gebrselassie 2010 Selección Española de Fútbol 2009 Yelena Isinbayeva 2008 Rafael Nadal 2007 Michael Schumacher 2006 Selección Española de Baloncesto 2005 Fernando Alonso 2004 Hicham El Guerrouj 2003 El Tour de Francia 2002 Selección Brasileña de Fútbol 2001 Manuel Estiarte 2000 Lance Armstrong 1999 Steffi Graf 1998 Arantxa Sánchez Vicario 1997 Equipo español de Maratón 1996 Carl Lewis 1995 Hassiba Boulmerka 1994 Martina Navratilova 1993 Javier Sotomayor 1992 Miguel Induráin 1991 Sergey Bubka 1990 Sito Pons 1989 Severiano Ballesteros 1988 Juan Antonio Samaranch 1987 Sebastian Coe Premio Princesa de Asturias de los Deportes Listado completo de premiados 2025 2024 Serena Williams Carolina Marín Seis veces campeona del Abierto de EE. UU. y siete del torneo de Wimbledon, Serena Williams acumula 73 títulos individuales, 23 dobles, 2 dobles mixtos (ambos Grand Slam), 4 medallas de oro olímpicas y el Golden Slam de carrera y está considerada una de las grandes tenistas de la historia. Con su fortaleza física y mental y una técnica impecable ha batido varios récords en el tenis femenino. Campeona olímpica –primera y única no asiática–, tricampeona del mundo, heptacampeona de Europa (la última este mismo 2024) y primera europea que logró dos títulos mundiales consecutivos (2014 y 2015), Carolina Marín se convirtió, tras ganar el Mundial de 2018, en la primera jugadora del mundo en conseguir tres títulos en esta competición. 2023 2022 Eliud Kipchoge Fundación Olímpica para los Refugiados y el Equipo Olímpico de Refugiados Apodado el Filósofo por su destreza estratégica en las carreras y su capacidad de concentración, Kipchoge es el actual campeón olímpico de maratón y ha ostentado el récord mundial de la disciplina hasta octubre de 2023, con una marca de 2:01:09, establecida en el Maratón de Berlín en 2022, con la que rebajó en treinta segundos la fijada hasta ese momento por él mismo en esta competición en 2018. Creados por el Comité Olímpico Internacional (COI) y el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), tienen como objetivo, según palabras de Thomas Bach, presidente del COI, ser «un símbolo de esperanza para todos los refugiados del mundo». 2021 2020 Teresa Perales Carlos Sainz Convertida en un ejemplo de superación para millones de personas con discapacidad en todo el mundo y en un icono del deporte paralímpico internacional, Teresa Perales comenzó su trayectoria en la natación adaptada en 1997 al participar en su primer Campeonato de España, donde ganó una medalla de oro y otra de bronce Varias veces campeón del mundo, Carlos Sainz está considerado como uno de los mejores pilotos de rally del panorama internacional. Se convirtió, en 2010, en el primer español que ganó el Dakar, título revalidado en 2018, 2020 y 2024. Es actualmente el ganador más veterano en la categoría de coches. 2019 2018 Lindsey Vonn Reinhold Messner y Krzysztof Wielicki Lindsey Vonn es la mujer con más victorias en la historia de la Copa del Mundo de esquí alpino. En 2016, al conseguir su triunfo número 63, superó el récord que ostentaba Annemarie Moser-Pröll desde los años setenta. Ha logrado 82 primeros puestos en esta competición, a solo cuatro del récord del sueco Ingemar Stenmark. Reinhold Messner y Krzysztof Wielicki encarnan, a través de sus trayectorias deportivas, la esencia del alpinismo, un deporte en el que ambos, a través de sus numerosas expediciones al Himalaya, han protagonizado grandes gestas y han marcado nuevos hitos. 2017 2016 All Blacks Javier Gómez Noya Único triatleta con cinco títulos mundiales, su carrera progresó rápidamente, proclamándose campeón de España de duatlón y triatlón sub 23 y campeón de Europa júnior, pese a las trabas burocráticas que tuvo que salvar tras serle detectada una cardiopatía. Los All Blacks, selección de rugby de Nueva Zelanda y máxima representación en este deporte del país, son el equipo de rugby internacional más exitoso de todos los tiempos. Con un porcentaje de victorias del 77,1% a lo largo de 552 partidos internacionales (1903-2016). 2015 2014 Pau y Marc Gasol Maratón de Nueva York Pau y Marc Gasol acumulan un palmarés brillante, tanto con la selección española de baloncesto –Premio Príncipe de Asturias de los Deportes 2006–, como con los respectivos clubes en los que han militado, tanto en España como en la NBA estadounidense, en la que juegan actualmente. El Maratón de Nueva York es la carrera más popular de las que se celebran anualmente en el mundo de este tipo (42,195 kilómetros). 2013 2012 José María Olazábal Iker Casillas y Xavi Hernández Uno de los mejores golfistas de la historia, con dos Masters de Augusta y cuatro victorias en la Ryder Cup, competición en la que también demostró su capacidad de liderazgo al conducir como capitán al equipo europeo a una remontada épica en 2012. Ambos, que han conseguido los títulos más importantes con sus clubes y la Selección Española, son un ejemplo de juego limpio que es admirado por todos. Juntos han mostrado una actitud conciliadora que ha limado las tradicionales diferencias entre jugadores y aficiones. 2011 2010 Haile Gebrselassie Selección Española de Fútbol Considerado el mejor corredor de larga distancia de todos los tiempos, Haile Gebrselassie es un extraordinario ejemplo de sacrificio y superación, que se ha situado durante más de dos décadas en lo más alto de la élite deportiva. Su compromiso con la paz y el entendimiento a través del deporte y su labor humanitaria y social en Etiopía lo han convertido en un referente ético para toda una generación de atletas en el mundo. El triunfo de la Selección en la Copa del Mundo tras vencer en el Campeonato de Europa se ha convertido en uno de los hitos del deporte español a nivel internacional. Su ejemplar forma de entender el fútbol, basado en la deportividad, el juego limpio y el compañerismo ha logrado reunir a millones de personas en torno a un equipo que ha hecho historia. 2009 2008 Yelena Isinbayeva Rafael Nadal Considerada la mejor deportista de todos los tiempos en su disciplina, Yelena Isinbayeva ha logrado alcanzar marcas históricas, al convertirse en la única mujer que ha superado los cinco metros de altura en salto con pértiga, estableciendo un total de 27 récords mundiales. El ganador del Premio Príncipe de Asturias de los Deportes ha sido una de las grandes figuras de los Juegos Olímpicos de Pekín, junto a Michael Phelps, Usain Bolt y Yelena Isinbayeva, tres de los finalistas a este galardón. 2007 2006 Michael Schumacher Selección Española de Baloncesto La trayectoria de este deportista refleja los mayores éxitos alcanzados en todas las categorías y, desde 1991, en que debutó en Fórmula 1 y consiguió su primera victoria oficial en el Gran Premio de Bélgica, fue ganador en 91 grandes premios. Esta extraordinaria generación de jugadores, liderada por Pau Gasol y bajo la dirección técnica de José Vicente "Pepu" Hernández, ha transmitido al mundo, y especialmente a los jóvenes, una renovada ilusión por el fomento y cultivo del deporte. 2005 2004 Fernando Alonso Hicham El Guerrouj Nacido en Berkane (Marruecos) en 1974, Hicham El Guerrouj está considerado como uno de los deportistas más brillantes del atletismo actual y encarna los auténticos valores del espíritu olímpico. Embajador de Buena Voluntad de UNICEF de manera paralela a su carrera deportiva. Alonso ha conseguido llegar a la cumbre de su disciplina deportiva tras años de grandes sacrificios y renuncias. Con el único apoyo de su familia, en los comienzos de su carrera, es hoy un ejemplo para la juventud española y mundial, ya que su trayectoria es la consecuencia de la firme voluntad por el triunfo. 2003 2002 El Tour de Francia Selección Brasileña de Fútbol El Tour es uno de los acontecimientos deportivos más importantes del mundo, y desde hace cien años simboliza toda la grandeza del ciclismo. Ha encarnado desde su nacimiento los valores más nobles: el esfuerzo personal, el trabajo en equipo y el espíritu de superación. En él se han consagrado figuras legendarias que están en el recuerdo de todos. El Jurado considera que tan importante como la conquista de los cinco títulos mundiales es el sentido ciudadano que tiene el fútbol en Brasil, que además de un deporte es un sentimiento, una pasión compartida por todo el pueblo brasileño. 2001 2000 Manuel Estiarte Lance Armstrong El dos veces ganador del Tour de Francia, representa desde el mundo del deporte la lucha del hombre para superar enfermedades en muchos casos tenidas como terminales. Manuel Estiarte es un caso singular en el deporte español y mundial puesto que ha participado en seis Juegos Olímpicos consecutivos, además de campeonatos mundiales y de Europa. 1999 1998 Steffi Graf Arantxa Sánchez Vicario Alcanzó 22 victorias en torneos de Gran Slam y fue, durante 377 semanas, líder de la lista de jugadoras profesionales del tenis. La tenista española ha ganado en 1998 por tercera vez el torneo de Roland Garros. Como deportista es una ejemplo de constancia y sacrificio y un modelo a imitar por los profesionales del mundo entero. Se ha distinguido también por sus condiciones humanas. 1997 1996 Equipo español de Maratón Carl Lewis Está en posesión de diez títulos olímpicos, nueve medallas de oro y una de plata, alcanzadas en los cuatro Juegos Olímpicos en los que ha participado, Los Angeles, Seúl, Bacrelona y Atlanta. El alcance internacional de unos deportistas que, sucesivamente, han ganado el Campeonato de Europa de 1994 (primero, segundo y tercero), el Mundial de 1995 (Martín Fiz), el Mundial del 97 (Abel Antón) y la Copa del Mundo de 1997 al terminar Ábel Antón primero, Martín Fiz segundo, Fabián Roncero sexto, y José Manuel García decimoquinto. 1995 1994 Hassiba Boulmerka Martina Navratilova Legendaria campeona de tenis que con dieciocho títulos del gran slam ha estado más de una década al frente del tenis mundial. Boulmerka es representante de un país y de un mundo en el que las facilidades para la práctica del deporte no son las más favorables para las mujeres. 1993 1992 Javier Sotomayor Miguel Induráin Este carismático atleta cubano de veintiseis años es el actual Campeón Olímpico de salto de altura. Asimismo es Campeón del Mundo y recordman mundial, logro conseguido en Salamanca el pasado 27 de julio con un salto de 2,45. Además de su innegable valía como profesional del ciclismo, Miguel Induráin reúne destacados méritos humanos que se han puesto de manifiesto en todo momento a lo largo de su vida deportiva y que han sido elogiados siempre por sus compañeros y competidores. Su personalidad, carácter y temperamento, así como su carisma y su sencillez y modestia, han brillado siempre a la misma altura que su calidad deportiva. 1991 1990 Sergey Bubka Sito Pons El Jurado ha estimado también y de forma especial su contribución personal a las campañas promovidas contra la droga y su presencia activa en todas las manifestaciones a favor de la seguridad vial. El premiado es campeón olímpico y recordman mundial en la modalidad atlética de salto con pértiga. Su extraordinaria progresión deportiva le ha llevado a superar de un modo ininterrumpido los sucesivos récords del mundo de la especialidad, desde que en 1984 saltara por encima de 5,85 metros. 1989 1988 Severiano Ballesteros Juan Antonio Samaranch El Jurado ha querido resaltar el desarrollo de una personalidad a través del deporte que logró alcanzar el puesto número uno del golf mundial en los últimos años. El Jurado ha valorado la trayectoria de toda una vida dedicada al fomento del Deporte nacional e internacional y especialmente en un año olímpico en el que ha conseguido superar las enormes dificultades existentes en el mantenimiento de la universalidad del olimpismo. 1987 Sebastian Coe El Jurado ha tenido en cuenta el ejemplar historial deportivo y olímpico de Sebastian Coe, así como su personalidad, representativa de las inquietudes de los atletas y su decidida participación en la promoción del deporte. Premio Princesa de Asturias de los Deportes Listado completo de premiados 2025 2024 2023 2022 Serena Williams Carolina Marín Eliud Kipchoge Fundación Olímpica para los Refugiados y el Equipo Olímpico de Refugiados Seis veces campeona del Abierto de EE. UU. y siete del torneo de Wimbledon, Serena Williams acumula 73 títulos individuales, 23 dobles, 2 dobles mixtos (ambos Grand Slam), 4 medallas de oro olímpicas y el Golden Slam de carrera y está considerada una de las grandes tenistas de la historia. Con su fortaleza física y mental y una técnica impecable ha batido varios récords en el tenis femenino. Campeona olímpica –primera y única no asiática–, tricampeona del mundo, heptacampeona de Europa (la última este mismo 2024) y primera europea que logró dos títulos mundiales consecutivos (2014 y 2015), Carolina Marín se convirtió, tras ganar el Mundial de 2018, en la primera jugadora del mundo en conseguir tres títulos en esta competición. Apodado el Filósofo por su destreza estratégica en las carreras y su capacidad de concentración, Kipchoge es el actual campeón olímpico de maratón y ha ostentado el récord mundial de la disciplina hasta octubre de 2023, con una marca de 2:01:09, establecida en el Maratón de Berlín en 2022, con la que rebajó en treinta segundos la fijada hasta ese momento por él mismo en esta competición en 2018. Creados por el Comité Olímpico Internacional (COI) y el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), tienen como objetivo, según palabras de Thomas Bach, presidente del COI, ser «un símbolo de esperanza para todos los refugiados del mundo». 2021 2020 2019 2018 Teresa Perales Carlos Sainz Lindsey Vonn Reinhold Messner y Krzysztof Wielicki Convertida en un ejemplo de superación para millones de personas con discapacidad en todo el mundo y en un icono del deporte paralímpico internacional, Teresa Perales comenzó su trayectoria en la natación adaptada en 1997 al participar en su primer Campeonato de España, donde ganó una medalla de oro y otra de bronce Varias veces campeón del mundo, Carlos Sainz está considerado como uno de los mejores pilotos de rally del panorama internacional. Se convirtió, en 2010, en el primer español que ganó el Dakar, título revalidado en 2018, 2020 y 2024. Es actualmente el ganador más veterano en la categoría de coches. Lindsey Vonn es la mujer con más victorias en la historia de la Copa del Mundo de esquí alpino. En 2016, al conseguir su triunfo número 63, superó el récord que ostentaba Annemarie Moser-Pröll desde los años setenta. Ha logrado 82 primeros puestos en esta competición, a solo cuatro del récord del sueco Ingemar Stenmark. Reinhold Messner y Krzysztof Wielicki encarnan, a través de sus trayectorias deportivas, la esencia del alpinismo, un deporte en el que ambos, a través de sus numerosas expediciones al Himalaya, han protagonizado grandes gestas y han marcado nuevos hitos. 2017 2016 2015 2014 All Blacks Javier Gómez Noya Pau y Marc Gasol Maratón de Nueva York Único triatleta con cinco títulos mundiales, su carrera progresó rápidamente, proclamándose campeón de España de duatlón y triatlón sub 23 y campeón de Europa júnior, pese a las trabas burocráticas que tuvo que salvar tras serle detectada una cardiopatía. Los All Blacks, selección de rugby de Nueva Zelanda y máxima representación en este deporte del país, son el equipo de rugby internacional más exitoso de todos los tiempos. Con un porcentaje de victorias del 77,1% a lo largo de 552 partidos internacionales (1903-2016). Pau y Marc Gasol acumulan un palmarés brillante, tanto con la selección española de baloncesto –Premio Príncipe de Asturias de los Deportes 2006–, como con los respectivos clubes en los que han militado, tanto en España como en la NBA estadounidense, en la que juegan actualmente. El Maratón de Nueva York es la carrera más popular de las que se celebran anualmente en el mundo de este tipo (42,195 kilómetros). 2013 2012 2011 2010 José María Olazábal Iker Casillas y Xavi Hernández Haile Gebrselassie Selección Española de Fútbol Uno de los mejores golfistas de la historia, con dos Masters de Augusta y cuatro victorias en la Ryder Cup, competición en la que también demostró su capacidad de liderazgo al conducir como capitán al equipo europeo a una remontada épica en 2012. Considerado el mejor corredor de larga distancia de todos los tiempos, Haile Gebrselassie es un extraordinario ejemplo de sacrificio y superación, que se ha situado durante más de dos décadas en lo más alto de la élite deportiva. Su compromiso con la paz y el entendimiento a través del deporte y su labor humanitaria y social en Etiopía lo han convertido en un referente ético para toda una generación de atletas en el mundo. Ambos, que han conseguido los títulos más importantes con sus clubes y la Selección Española, son un ejemplo de juego limpio que es admirado por todos. Juntos han mostrado una actitud conciliadora que ha limado las tradicionales diferencias entre jugadores y aficiones. El triunfo de la Selección en la Copa del Mundo tras vencer en el Campeonato de Europa se ha convertido en uno de los hitos del deporte español a nivel internacional. Su ejemplar forma de entender el fútbol, basado en la deportividad, el juego limpio y el compañerismo ha logrado reunir a millones de personas en torno a un equipo que ha hecho historia. 2009 2008 2007 2006 Yelena Isinbayeva Rafael Nadal Michael Schumacher Selección Española de Baloncesto Considerada la mejor deportista de todos los tiempos en su disciplina, Yelena Isinbayeva ha logrado alcanzar marcas históricas, al convertirse en la única mujer que ha superado los cinco metros de altura en salto con pértiga, estableciendo un total de 27 récords mundiales. La trayectoria de este deportista refleja los mayores éxitos alcanzados en todas las categorías y, desde 1991, en que debutó en Fórmula 1 y consiguió su primera victoria oficial en el Gran Premio de Bélgica, fue ganador en 91 grandes premios. El ganador del Premio Príncipe de Asturias de los Deportes ha sido una de las grandes figuras de los Juegos Olímpicos de Pekín, junto a Michael Phelps, Usain Bolt y Yelena Isinbayeva, tres de los finalistas a este galardón. Esta extraordinaria generación de jugadores, liderada por Pau Gasol y bajo la dirección técnica de José Vicente "Pepu" Hernández, ha transmitido al mundo, y especialmente a los jóvenes, una renovada ilusión por el fomento y cultivo del deporte. 2005 2004 2003 2002 Fernando Alonso Hicham El Guerrouj El Tour de Francia Selección Brasileña de Fútbol Nacido en Berkane (Marruecos) en 1974, Hicham El Guerrouj está considerado como uno de los deportistas más brillantes del atletismo actual y encarna los auténticos valores del espíritu olímpico. Embajador de Buena Voluntad de UNICEF de manera paralela a su carrera deportiva. Alonso ha conseguido llegar a la cumbre de su disciplina deportiva tras años de grandes sacrificios y renuncias. Con el único apoyo de su familia, en los comienzos de su carrera, es hoy un ejemplo para la juventud española y mundial, ya que su trayectoria es la consecuencia de la firme voluntad por el triunfo. El Tour es uno de los acontecimientos deportivos más importantes del mundo, y desde hace cien años simboliza toda la grandeza del ciclismo. Ha encarnado desde su nacimiento los valores más nobles: el esfuerzo personal, el trabajo en equipo y el espíritu de superación. En él se han consagrado figuras legendarias que están en el recuerdo de todos. El Jurado considera que tan importante como la conquista de los cinco títulos mundiales es el sentido ciudadano que tiene el fútbol en Brasil, que además de un deporte es un sentimiento, una pasión compartida por todo el pueblo brasileño. 2001 2000 1999 1998 Manuel Estiarte Lance Armstrong Steffi Graf Arantxa Sánchez Vicario El dos veces ganador del Tour de Francia, representa desde el mundo del deporte la lucha del hombre para superar enfermedades en muchos casos tenidas como terminales. Manuel Estiarte es un caso singular en el deporte español y mundial puesto que ha participado en seis Juegos Olímpicos consecutivos, además de campeonatos mundiales y de Europa. Alcanzó 22 victorias en torneos de Gran Slam y fue, durante 377 semanas, líder de la lista de jugadoras profesionales del tenis. La tenista española ha ganado en 1998 por tercera vez el torneo de Roland Garros. Como deportista es una ejemplo de constancia y sacrificio y un modelo a imitar por los profesionales del mundo entero. Se ha distinguido también por sus condiciones humanas. 1997 1996 1995 1994 Equipo español de Maratón Carl Lewis Hassiba Boulmerka Martina Navratilova Está en posesión de diez títulos olímpicos, nueve medallas de oro y una de plata, alcanzadas en los cuatro Juegos Olímpicos en los que ha participado, Los Angeles, Seúl, Bacrelona y Atlanta. Legendaria campeona de tenis que con dieciocho títulos del gran slam ha estado más de una década al frente del tenis mundial. Boulmerka es representante de un país y de un mundo en el que las facilidades para la práctica del deporte no son las más favorables para las mujeres. El alcance internacional de unos deportistas que, sucesivamente, han ganado el Campeonato de Europa de 1994 (primero, segundo y tercero), el Mundial de 1995 (Martín Fiz), el Mundial del 97 (Abel Antón) y la Copa del Mundo de 1997 al terminar Ábel Antón primero, Martín Fiz segundo, Fabián Roncero sexto, y José Manuel García decimoquinto. 1993 1992 1991 1990 Javier Sotomayor Miguel Induráin Sergey Bubka Sito Pons El Jurado ha estimado también y de forma especial su contribución personal a las campañas promovidas contra la droga y su presencia activa en todas las manifestaciones a favor de la seguridad vial. El premiado es campeón olímpico y recordman mundial en la modalidad atlética de salto con pértiga. Su extraordinaria progresión deportiva le ha llevado a superar de un modo ininterrumpido los sucesivos récords del mundo de la especialidad, desde que en 1984 saltara por encima de 5,85 metros. Este carismático atleta cubano de veintiseis años es el actual Campeón Olímpico de salto de altura. Asimismo es Campeón del Mundo y recordman mundial, logro conseguido en Salamanca el pasado 27 de julio con un salto de 2,45. Además de su innegable valía como profesional del ciclismo, Miguel Induráin reúne destacados méritos humanos que se han puesto de manifiesto en todo momento a lo largo de su vida deportiva y que han sido elogiados siempre por sus compañeros y competidores. Su personalidad, carácter y temperamento, así como su carisma y su sencillez y modestia, han brillado siempre a la misma altura que su calidad deportiva. 1989 1988 1987 Severiano Ballesteros Juan Antonio Samaranch Sebastian Coe El Jurado ha tenido en cuenta el ejemplar historial deportivo y olímpico de Sebastian Coe, así como su personalidad, representativa de las inquietudes de los atletas y su decidida participación en la promoción del deporte. El Jurado ha querido resaltar el desarrollo de una personalidad a través del deporte que logró alcanzar el puesto número uno del golf mundial en los últimos años. El Jurado ha valorado la trayectoria de toda una vida dedicada al fomento del Deporte nacional e internacional y especialmente en un año olímpico en el que ha conseguido superar las enormes dificultades existentes en el mantenimiento de la universalidad del olimpismo. Premio Princesa de Asturias de los Deportes Listado completo de premiados 2025 Serena Williams 2024 Carolina Marín 2023 Eliud Kipchoge 2022 Fundación Olímpica para los Refugiados y el Equipo Olímpico de Refugiados 2021 Teresa Perales 2020 Carlos Sainz 2019 Lindsey Vonn 2018 Reinhold Messner y Krzysztof Wielicki 2017 All Blacks 2016 Javier Gómez Noya 2015 Pau y Marc Gasol 2014 Maratón de Nueva York 2013 José María Olazábal 2012 Iker Casillas y Xavi Hernández 2011 Haile Gebrselassie 2010 Selección Española de Fútbol 2009 Yelena Isinbayeva 2008 Rafael Nadal 2007 Michael Schumacher 2006 Selección Española de Baloncesto 2005 Fernando Alonso 2004 Hicham El Guerrouj 2003 El Tour de Francia 2002 Selección Brasileña de Fútbol 2001 Manuel Estiarte 2000 Lance Armstrong 1999 Steffi Graf 1998 Arantxa Sánchez Vicario 1997 Equipo español de Maratón 1996 Carl Lewis 1995 Hassiba Boulmerka 1994 Martina Navratilova 1993 Javier Sotomayor 1992 Miguel Induráin 1991 Sergey Bubka 1990 Sito Pons 1989 Severiano Ballesteros 1988 Juan Antonio Samaranch 1987 Sebastian Coe Premio Princesa de Asturias de los Deportes Listado completo de premiados 2025 Serena Williams 2024 Carolina Marín 2023 Eliud Kipchoge 2022 Fundación Olímpica para los Refugiados y el Equipo Olímpico de Refugiados 2021 Teresa Perales 2020 Carlos Sainz 2019 Lindsey Vonn 2018 Reinhold Messner y Krzysztof Wielicki 2017 All Blacks 2016 Javier Gómez Noya 2015 Pau y Marc Gasol 2014 Maratón de Nueva York 2013 José María Olazábal 2012 Iker Casillas y Xavi Hernández 2011 Haile Gebrselassie 2010 Selección Española de Fútbol 2009 Yelena Isinbayeva 2008 Rafael Nadal 2007 Michael Schumacher 2006 Selección Española de Baloncesto 2005 Fernando Alonso 2004 Hicham El Guerrouj 2003 El Tour de Francia 2002 Selección Brasileña de Fútbol 2001 Manuel Estiarte 2000 Lance Armstrong 1999 Steffi Graf 1998 Arantxa Sánchez Vicario 1997 Equipo español de Maratón 1996 Carl Lewis 1995 Hassiba Boulmerka 1994 Martina Navratilova 1993 Javier Sotomayor 1992 Miguel Induráin 1991 Sergey Bubka 1990 Sito Pons 1989 Severiano Ballesteros 1988 Juan Antonio Samaranch 1987 Sebastian Coe Premio Princesa de Asturias de los Deportes Listado completo de premiados 2025 2024 Serena Williams Carolina Marín Seis veces campeona del Abierto de EE. UU. y siete del torneo de Wimbledon, Serena Williams acumula 73 títulos individuales, 23 dobles, 2 dobles mixtos (ambos Grand Slam), 4 medallas de oro olímpicas y el Golden Slam de carrera y está considerada una de las grandes tenistas de la historia. Con su fortaleza física y mental y una técnica impecable ha batido varios récords en el tenis femenino. Campeona olímpica –primera y única no asiática–, tricampeona del mundo, heptacampeona de Europa (la última este mismo 2024) y primera europea que logró dos títulos mundiales consecutivos (2014 y 2015), Carolina Marín se convirtió, tras ganar el Mundial de 2018, en la primera jugadora del mundo en conseguir tres títulos en esta competición. 2023 2022 Eliud Kipchoge Fundación Olímpica para los Refugiados y el Equipo Olímpico de Refugiados Apodado el Filósofo por su destreza estratégica en las carreras y su capacidad de concentración, Kipchoge es el actual campeón olímpico de maratón y ha ostentado el récord mundial de la disciplina hasta octubre de 2023, con una marca de 2:01:09, establecida en el Maratón de Berlín en 2022, con la que rebajó en treinta segundos la fijada hasta ese momento por él mismo en esta competición en 2018. Creados por el Comité Olímpico Internacional (COI) y el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), tienen como objetivo, según palabras de Thomas Bach, presidente del COI, ser «un símbolo de esperanza para todos los refugiados del mundo». 2021 2020 Teresa Perales Carlos Sainz Convertida en un ejemplo de superación para millones de personas con discapacidad en todo el mundo y en un icono del deporte paralímpico internacional, Teresa Perales comenzó su trayectoria en la natación adaptada en 1997 al participar en su primer Campeonato de España, donde ganó una medalla de oro y otra de bronce Varias veces campeón del mundo, Carlos Sainz está considerado como uno de los mejores pilotos de rally del panorama internacional. Se convirtió, en 2010, en el primer español que ganó el Dakar, título revalidado en 2018, 2020 y 2024. Es actualmente el ganador más veterano en la categoría de coches. 2019 2018 Lindsey Vonn Reinhold Messner y Krzysztof Wielicki Lindsey Vonn es la mujer con más victorias en la historia de la Copa del Mundo de esquí alpino. En 2016, al conseguir su triunfo número 63, superó el récord que ostentaba Annemarie Moser-Pröll desde los años setenta. Ha logrado 82 primeros puestos en esta competición, a solo cuatro del récord del sueco Ingemar Stenmark. Reinhold Messner y Krzysztof Wielicki encarnan, a través de sus trayectorias deportivas, la esencia del alpinismo, un deporte en el que ambos, a través de sus numerosas expediciones al Himalaya, han protagonizado grandes gestas y han marcado nuevos hitos. 2017 2016 All Blacks Javier Gómez Noya Único triatleta con cinco títulos mundiales, su carrera progresó rápidamente, proclamándose campeón de España de duatlón y triatlón sub 23 y campeón de Europa júnior, pese a las trabas burocráticas que tuvo que salvar tras serle detectada una cardiopatía. Los All Blacks, selección de rugby de Nueva Zelanda y máxima representación en este deporte del país, son el equipo de rugby internacional más exitoso de todos los tiempos. Con un porcentaje de victorias del 77,1% a lo largo de 552 partidos internacionales (1903-2016). 2015 2014 Pau y Marc Gasol Maratón de Nueva York Pau y Marc Gasol acumulan un palmarés brillante, tanto con la selección española de baloncesto –Premio Príncipe de Asturias de los Deportes 2006–, como con los respectivos clubes en los que han militado, tanto en España como en la NBA estadounidense, en la que juegan actualmente. El Maratón de Nueva York es la carrera más popular de las que se celebran anualmente en el mundo de este tipo (42,195 kilómetros). 2013 2012 José María Olazábal Iker Casillas y Xavi Hernández Uno de los mejores golfistas de la historia, con dos Masters de Augusta y cuatro victorias en la Ryder Cup, competición en la que también demostró su capacidad de liderazgo al conducir como capitán al equipo europeo a una remontada épica en 2012. Ambos, que han conseguido los títulos más importantes con sus clubes y la Selección Española, son un ejemplo de juego limpio que es admirado por todos. Juntos han mostrado una actitud conciliadora que ha limado las tradicionales diferencias entre jugadores y aficiones. 2011 2010 Haile Gebrselassie Selección Española de Fútbol Considerado el mejor corredor de larga distancia de todos los tiempos, Haile Gebrselassie es un extraordinario ejemplo de sacrificio y superación, que se ha situado durante más de dos décadas en lo más alto de la élite deportiva. Su compromiso con la paz y el entendimiento a través del deporte y su labor humanitaria y social en Etiopía lo han convertido en un referente ético para toda una generación de atletas en el mundo. El triunfo de la Selección en la Copa del Mundo tras vencer en el Campeonato de Europa se ha convertido en uno de los hitos del deporte español a nivel internacional. Su ejemplar forma de entender el fútbol, basado en la deportividad, el juego limpio y el compañerismo ha logrado reunir a millones de personas en torno a un equipo que ha hecho historia. 2009 2008 Yelena Isinbayeva Rafael Nadal Considerada la mejor deportista de todos los tiempos en su disciplina, Yelena Isinbayeva ha logrado alcanzar marcas históricas, al convertirse en la única mujer que ha superado los cinco metros de altura en salto con pértiga, estableciendo un total de 27 récords mundiales. El ganador del Premio Príncipe de Asturias de los Deportes ha sido una de las grandes figuras de los Juegos Olímpicos de Pekín, junto a Michael Phelps, Usain Bolt y Yelena Isinbayeva, tres de los finalistas a este galardón. 2007 2006 Michael Schumacher Selección Española de Baloncesto La trayectoria de este deportista refleja los mayores éxitos alcanzados en todas las categorías y, desde 1991, en que debutó en Fórmula 1 y consiguió su primera victoria oficial en el Gran Premio de Bélgica, fue ganador en 91 grandes premios. Esta extraordinaria generación de jugadores, liderada por Pau Gasol y bajo la dirección técnica de José Vicente "Pepu" Hernández, ha transmitido al mundo, y especialmente a los jóvenes, una renovada ilusión por el fomento y cultivo del deporte. 2005 2004 Fernando Alonso Hicham El Guerrouj Nacido en Berkane (Marruecos) en 1974, Hicham El Guerrouj está considerado como uno de los deportistas más brillantes del atletismo actual y encarna los auténticos valores del espíritu olímpico. Embajador de Buena Voluntad de UNICEF de manera paralela a su carrera deportiva. Alonso ha conseguido llegar a la cumbre de su disciplina deportiva tras años de grandes sacrificios y renuncias. Con el único apoyo de su familia, en los comienzos de su carrera, es hoy un ejemplo para la juventud española y mundial, ya que su trayectoria es la consecuencia de la firme voluntad por el triunfo. 2003 2002 El Tour de Francia Selección Brasileña de Fútbol El Tour es uno de los acontecimientos deportivos más importantes del mundo, y desde hace cien años simboliza toda la grandeza del ciclismo. Ha encarnado desde su nacimiento los valores más nobles: el esfuerzo personal, el trabajo en equipo y el espíritu de superación. En él se han consagrado figuras legendarias que están en el recuerdo de todos. El Jurado considera que tan importante como la conquista de los cinco títulos mundiales es el sentido ciudadano que tiene el fútbol en Brasil, que además de un deporte es un sentimiento, una pasión compartida por todo el pueblo brasileño. 2001 2000 Manuel Estiarte Lance Armstrong El dos veces ganador del Tour de Francia, representa desde el mundo del deporte la lucha del hombre para superar enfermedades en muchos casos tenidas como terminales. Manuel Estiarte es un caso singular en el deporte español y mundial puesto que ha participado en seis Juegos Olímpicos consecutivos, además de campeonatos mundiales y de Europa. 1999 1998 Steffi Graf Arantxa Sánchez Vicario Alcanzó 22 victorias en torneos de Gran Slam y fue, durante 377 semanas, líder de la lista de jugadoras profesionales del tenis. La tenista española ha ganado en 1998 por tercera vez el torneo de Roland Garros. Como deportista es una ejemplo de constancia y sacrificio y un modelo a imitar por los profesionales del mundo entero. Se ha distinguido también por sus condiciones humanas. 1997 1996 Equipo español de Maratón Carl Lewis Está en posesión de diez títulos olímpicos, nueve medallas de oro y una de plata, alcanzadas en los cuatro Juegos Olímpicos en los que ha participado, Los Angeles, Seúl, Bacrelona y Atlanta. El alcance internacional de unos deportistas que, sucesivamente, han ganado el Campeonato de Europa de 1994 (primero, segundo y tercero), el Mundial de 1995 (Martín Fiz), el Mundial del 97 (Abel Antón) y la Copa del Mundo de 1997 al terminar Ábel Antón primero, Martín Fiz segundo, Fabián Roncero sexto, y José Manuel García decimoquinto. 1995 1994 Hassiba Boulmerka Martina Navratilova Legendaria campeona de tenis que con dieciocho títulos del gran slam ha estado más de una década al frente del tenis mundial. Boulmerka es representante de un país y de un mundo en el que las facilidades para la práctica del deporte no son las más favorables para las mujeres. 1993 1992 Javier Sotomayor Miguel Induráin Este carismático atleta cubano de veintiseis años es el actual Campeón Olímpico de salto de altura. Asimismo es Campeón del Mundo y recordman mundial, logro conseguido en Salamanca el pasado 27 de julio con un salto de 2,45. Además de su innegable valía como profesional del ciclismo, Miguel Induráin reúne destacados méritos humanos que se han puesto de manifiesto en todo momento a lo largo de su vida deportiva y que han sido elogiados siempre por sus compañeros y competidores. Su personalidad, carácter y temperamento, así como su carisma y su sencillez y modestia, han brillado siempre a la misma altura que su calidad deportiva. 1991 1990 Sergey Bubka Sito Pons El Jurado ha estimado también y de forma especial su contribución personal a las campañas promovidas contra la droga y su presencia activa en todas las manifestaciones a favor de la seguridad vial. El premiado es campeón olímpico y recordman mundial en la modalidad atlética de salto con pértiga. Su extraordinaria progresión deportiva le ha llevado a superar de un modo ininterrumpido los sucesivos récords del mundo de la especialidad, desde que en 1984 saltara por encima de 5,85 metros. 1989 1988 Severiano Ballesteros Juan Antonio Samaranch El Jurado ha querido resaltar el desarrollo de una personalidad a través del deporte que logró alcanzar el puesto número uno del golf mundial en los últimos años. El Jurado ha valorado la trayectoria de toda una vida dedicada al fomento del Deporte nacional e internacional y especialmente en un año olímpico en el que ha conseguido superar las enormes dificultades existentes en el mantenimiento de la universalidad del olimpismo. 1987 Sebastian Coe El Jurado ha tenido en cuenta el ejemplar historial deportivo y olímpico de Sebastian Coe, así como su personalidad, representativa de las inquietudes de los atletas y su decidida participación en la promoción del deporte. Premio Princesa de Asturias de los Deportes Listado completo de premiados 2025 2024 2023 2022 Serena Williams Carolina Marín Eliud Kipchoge Fundación Olímpica para los Refugiados y el Equipo Olímpico de Refugiados Seis veces campeona del Abierto de EE. UU. y siete del torneo de Wimbledon, Serena Williams acumula 73 títulos individuales, 23 dobles, 2 dobles mixtos (ambos Grand Slam), 4 medallas de oro olímpicas y el Golden Slam de carrera y está considerada una de las grandes tenistas de la historia. Con su fortaleza física y mental y una técnica impecable ha batido varios récords en el tenis femenino. Campeona olímpica –primera y única no asiática–, tricampeona del mundo, heptacampeona de Europa (la última este mismo 2024) y primera europea que logró dos títulos mundiales consecutivos (2014 y 2015), Carolina Marín se convirtió, tras ganar el Mundial de 2018, en la primera jugadora del mundo en conseguir tres títulos en esta competición. Apodado el Filósofo por su destreza estratégica en las carreras y su capacidad de concentración, Kipchoge es el actual campeón olímpico de maratón y ha ostentado el récord mundial de la disciplina hasta octubre de 2023, con una marca de 2:01:09, establecida en el Maratón de Berlín en 2022, con la que rebajó en treinta segundos la fijada hasta ese momento por él mismo en esta competición en 2018. Creados por el Comité Olímpico Internacional (COI) y el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), tienen como objetivo, según palabras de Thomas Bach, presidente del COI, ser «un símbolo de esperanza para todos los refugiados del mundo». 2021 2020 2019 2018 Teresa Perales Carlos Sainz Lindsey Vonn Reinhold Messner y Krzysztof Wielicki Convertida en un ejemplo de superación para millones de personas con discapacidad en todo el mundo y en un icono del deporte paralímpico internacional, Teresa Perales comenzó su trayectoria en la natación adaptada en 1997 al participar en su primer Campeonato de España, donde ganó una medalla de oro y otra de bronce Varias veces campeón del mundo, Carlos Sainz está considerado como uno de los mejores pilotos de rally del panorama internacional. Se convirtió, en 2010, en el primer español que ganó el Dakar, título revalidado en 2018, 2020 y 2024. Es actualmente el ganador más veterano en la categoría de coches. Lindsey Vonn es la mujer con más victorias en la historia de la Copa del Mundo de esquí alpino. En 2016, al conseguir su triunfo número 63, superó el récord que ostentaba Annemarie Moser-Pröll desde los años setenta. Ha logrado 82 primeros puestos en esta competición, a solo cuatro del récord del sueco Ingemar Stenmark. Reinhold Messner y Krzysztof Wielicki encarnan, a través de sus trayectorias deportivas, la esencia del alpinismo, un deporte en el que ambos, a través de sus numerosas expediciones al Himalaya, han protagonizado grandes gestas y han marcado nuevos hitos. 2017 2016 2015 2014 All Blacks Javier Gómez Noya Pau y Marc Gasol Maratón de Nueva York Único triatleta con cinco títulos mundiales, su carrera progresó rápidamente, proclamándose campeón de España de duatlón y triatlón sub 23 y campeón de Europa júnior, pese a las trabas burocráticas que tuvo que salvar tras serle detectada una cardiopatía. Los All Blacks, selección de rugby de Nueva Zelanda y máxima representación en este deporte del país, son el equipo de rugby internacional más exitoso de todos los tiempos. Con un porcentaje de victorias del 77,1% a lo largo de 552 partidos internacionales (1903-2016). Pau y Marc Gasol acumulan un palmarés brillante, tanto con la selección española de baloncesto –Premio Príncipe de Asturias de los Deportes 2006–, como con los respectivos clubes en los que han militado, tanto en España como en la NBA estadounidense, en la que juegan actualmente. El Maratón de Nueva York es la carrera más popular de las que se celebran anualmente en el mundo de este tipo (42,195 kilómetros). 2013 2012 2011 2010 José María Olazábal Iker Casillas y Xavi Hernández Haile Gebrselassie Selección Española de Fútbol Uno de los mejores golfistas de la historia, con dos Masters de Augusta y cuatro victorias en la Ryder Cup, competición en la que también demostró su capacidad de liderazgo al conducir como capitán al equipo europeo a una remontada épica en 2012. Considerado el mejor corredor de larga distancia de todos los tiempos, Haile Gebrselassie es un extraordinario ejemplo de sacrificio y superación, que se ha situado durante más de dos décadas en lo más alto de la élite deportiva. Su compromiso con la paz y el entendimiento a través del deporte y su labor humanitaria y social en Etiopía lo han convertido en un referente ético para toda una generación de atletas en el mundo. Ambos, que han conseguido los títulos más importantes con sus clubes y la Selección Española, son un ejemplo de juego limpio que es admirado por todos. Juntos han mostrado una actitud conciliadora que ha limado las tradicionales diferencias entre jugadores y aficiones. El triunfo de la Selección en la Copa del Mundo tras vencer en el Campeonato de Europa se ha convertido en uno de los hitos del deporte español a nivel internacional. Su ejemplar forma de entender el fútbol, basado en la deportividad, el juego limpio y el compañerismo ha logrado reunir a millones de personas en torno a un equipo que ha hecho historia. 2009 2008 2007 2006 Yelena Isinbayeva Rafael Nadal Michael Schumacher Selección Española de Baloncesto Considerada la mejor deportista de todos los tiempos en su disciplina, Yelena Isinbayeva ha logrado alcanzar marcas históricas, al convertirse en la única mujer que ha superado los cinco metros de altura en salto con pértiga, estableciendo un total de 27 récords mundiales. La trayectoria de este deportista refleja los mayores éxitos alcanzados en todas las categorías y, desde 1991, en que debutó en Fórmula 1 y consiguió su primera victoria oficial en el Gran Premio de Bélgica, fue ganador en 91 grandes premios. El ganador del Premio Príncipe de Asturias de los Deportes ha sido una de las grandes figuras de los Juegos Olímpicos de Pekín, junto a Michael Phelps, Usain Bolt y Yelena Isinbayeva, tres de los finalistas a este galardón. Esta extraordinaria generación de jugadores, liderada por Pau Gasol y bajo la dirección técnica de José Vicente "Pepu" Hernández, ha transmitido al mundo, y especialmente a los jóvenes, una renovada ilusión por el fomento y cultivo del deporte. 2005 2004 2003 2002 Fernando Alonso Hicham El Guerrouj El Tour de Francia Selección Brasileña de Fútbol Nacido en Berkane (Marruecos) en 1974, Hicham El Guerrouj está considerado como uno de los deportistas más brillantes del atletismo actual y encarna los auténticos valores del espíritu olímpico. Embajador de Buena Voluntad de UNICEF de manera paralela a su carrera deportiva. Alonso ha conseguido llegar a la cumbre de su disciplina deportiva tras años de grandes sacrificios y renuncias. Con el único apoyo de su familia, en los comienzos de su carrera, es hoy un ejemplo para la juventud española y mundial, ya que su trayectoria es la consecuencia de la firme voluntad por el triunfo. El Tour es uno de los acontecimientos deportivos más importantes del mundo, y desde hace cien años simboliza toda la grandeza del ciclismo. Ha encarnado desde su nacimiento los valores más nobles: el esfuerzo personal, el trabajo en equipo y el espíritu de superación. En él se han consagrado figuras legendarias que están en el recuerdo de todos. El Jurado considera que tan importante como la conquista de los cinco títulos mundiales es el sentido ciudadano que tiene el fútbol en Brasil, que además de un deporte es un sentimiento, una pasión compartida por todo el pueblo brasileño. 2001 2000 1999 1998 Manuel Estiarte Lance Armstrong Steffi Graf Arantxa Sánchez Vicario El dos veces ganador del Tour de Francia, representa desde el mundo del deporte la lucha del hombre para superar enfermedades en muchos casos tenidas como terminales. Manuel Estiarte es un caso singular en el deporte español y mundial puesto que ha participado en seis Juegos Olímpicos consecutivos, además de campeonatos mundiales y de Europa. Alcanzó 22 victorias en torneos de Gran Slam y fue, durante 377 semanas, líder de la lista de jugadoras profesionales del tenis. La tenista española ha ganado en 1998 por tercera vez el torneo de Roland Garros. Como deportista es una ejemplo de constancia y sacrificio y un modelo a imitar por los profesionales del mundo entero. Se ha distinguido también por sus condiciones humanas. 1997 1996 1995 1994 Equipo español de Maratón Carl Lewis Hassiba Boulmerka Martina Navratilova Está en posesión de diez títulos olímpicos, nueve medallas de oro y una de plata, alcanzadas en los cuatro Juegos Olímpicos en los que ha participado, Los Angeles, Seúl, Bacrelona y Atlanta. Legendaria campeona de tenis que con dieciocho títulos del gran slam ha estado más de una década al frente del tenis mundial. Boulmerka es representante de un país y de un mundo en el que las facilidades para la práctica del deporte no son las más favorables para las mujeres. El alcance internacional de unos deportistas que, sucesivamente, han ganado el Campeonato de Europa de 1994 (primero, segundo y tercero), el Mundial de 1995 (Martín Fiz), el Mundial del 97 (Abel Antón) y la Copa del Mundo de 1997 al terminar Ábel Antón primero, Martín Fiz segundo, Fabián Roncero sexto, y José Manuel García decimoquinto. 1993 1992 1991 1990 Javier Sotomayor Miguel Induráin Sergey Bubka Sito Pons El Jurado ha estimado también y de forma especial su contribución personal a las campañas promovidas contra la droga y su presencia activa en todas las manifestaciones a favor de la seguridad vial. El premiado es campeón olímpico y recordman mundial en la modalidad atlética de salto con pértiga. Su extraordinaria progresión deportiva le ha llevado a superar de un modo ininterrumpido los sucesivos récords del mundo de la especialidad, desde que en 1984 saltara por encima de 5,85 metros. Este carismático atleta cubano de veintiseis años es el actual Campeón Olímpico de salto de altura. Asimismo es Campeón del Mundo y recordman mundial, logro conseguido en Salamanca el pasado 27 de julio con un salto de 2,45. Además de su innegable valía como profesional del ciclismo, Miguel Induráin reúne destacados méritos humanos que se han puesto de manifiesto en todo momento a lo largo de su vida deportiva y que han sido elogiados siempre por sus compañeros y competidores. Su personalidad, carácter y temperamento, así como su carisma y su sencillez y modestia, han brillado siempre a la misma altura que su calidad deportiva. 1989 1988 1987 Severiano Ballesteros Juan Antonio Samaranch Sebastian Coe El Jurado ha tenido en cuenta el ejemplar historial deportivo y olímpico de Sebastian Coe, así como su personalidad, representativa de las inquietudes de los atletas y su decidida participación en la promoción del deporte. El Jurado ha querido resaltar el desarrollo de una personalidad a través del deporte que logró alcanzar el puesto número uno del golf mundial en los últimos años. El Jurado ha valorado la trayectoria de toda una vida dedicada al fomento del Deporte nacional e internacional y especialmente en un año olímpico en el que ha conseguido superar las enormes dificultades existentes en el mantenimiento de la universalidad del olimpismo. Premio Princesa de Asturias de los Deportes Listado completo de premiados 2025 Serena Williams 2024 Carolina Marín 2023 Eliud Kipchoge 2022 Fundación Olímpica para los Refugiados y el Equipo Olímpico de Refugiados 2021 Teresa Perales 2020 Carlos Sainz 2019 Lindsey Vonn 2018 Reinhold Messner y Krzysztof Wielicki 2017 All Blacks 2016 Javier Gómez Noya 2015 Pau y Marc Gasol 2014 Maratón de Nueva York 2013 José María Olazábal 2012 Iker Casillas y Xavi Hernández 2011 Haile Gebrselassie 2010 Selección Española de Fútbol 2009 Yelena Isinbayeva 2008 Rafael Nadal 2007 Michael Schumacher 2006 Selección Española de Baloncesto 2005 Fernando Alonso 2004 Hicham El Guerrouj 2003 El Tour de Francia 2002 Selección Brasileña de Fútbol 2001 Manuel Estiarte 2000 Lance Armstrong 1999 Steffi Graf 1998 Arantxa Sánchez Vicario 1997 Equipo español de Maratón 1996 Carl Lewis 1995 Hassiba Boulmerka 1994 Martina Navratilova 1993 Javier Sotomayor 1992 Miguel Induráin 1991 Sergey Bubka 1990 Sito Pons 1989 Severiano Ballesteros 1988 Juan Antonio Samaranch 1987 Sebastian Coe Premio Princesa de Asturias de los Deportes Listado completo de premiados 2025 Serena Williams 2024 Carolina Marín 2023 Eliud Kipchoge 2022 Fundación Olímpica para los Refugiados y el Equipo Olímpico de Refugiados 2021 Teresa Perales 2020 Carlos Sainz 2019 Lindsey Vonn 2018 Reinhold Messner y Krzysztof Wielicki 2017 All Blacks 2016 Javier Gómez Noya 2015 Pau y Marc Gasol 2014 Maratón de Nueva York 2013 José María Olazábal 2012 Iker Casillas y Xavi Hernández 2011 Haile Gebrselassie 2010 Selección Española de Fútbol 2009 Yelena Isinbayeva 2008 Rafael Nadal 2007 Michael Schumacher 2006 Selección Española de Baloncesto 2005 Fernando Alonso 2004 Hicham El Guerrouj 2003 El Tour de Francia 2002 Selección Brasileña de Fútbol 2001 Manuel Estiarte 2000 Lance Armstrong 1999 Steffi Graf 1998 Arantxa Sánchez Vicario 1997 Equipo español de Maratón 1996 Carl Lewis 1995 Hassiba Boulmerka 1994 Martina Navratilova 1993 Javier Sotomayor 1992 Miguel Induráin 1991 Sergey Bubka 1990 Sito Pons 1989 Severiano Ballesteros 1988 Juan Antonio Samaranch 1987 Sebastian Coe Premio Princesa de Asturias de los Deportes Listado completo de premiados 2025 2024 Serena Williams Carolina Marín Seis veces campeona del Abierto de EE. UU. y siete del torneo de Wimbledon, Serena Williams acumula 73 títulos individuales, 23 dobles, 2 dobles mixtos (ambos Grand Slam), 4 medallas de oro olímpicas y el Golden Slam de carrera y está considerada una de las grandes tenistas de la historia. Con su fortaleza física y mental y una técnica impecable ha batido varios récords en el tenis femenino. Campeona olímpica –primera y única no asiática–, tricampeona del mundo, heptacampeona de Europa (la última este mismo 2024) y primera europea que logró dos títulos mundiales consecutivos (2014 y 2015), Carolina Marín se convirtió, tras ganar el Mundial de 2018, en la primera jugadora del mundo en conseguir tres títulos en esta competición. 2023 2022 Eliud Kipchoge Fundación Olímpica para los Refugiados y el Equipo Olímpico de Refugiados Apodado el Filósofo por su destreza estratégica en las carreras y su capacidad de concentración, Kipchoge es el actual campeón olímpico de maratón y ha ostentado el récord mundial de la disciplina hasta octubre de 2023, con una marca de 2:01:09, establecida en el Maratón de Berlín en 2022, con la que rebajó en treinta segundos la fijada hasta ese momento por él mismo en esta competición en 2018. Creados por el Comité Olímpico Internacional (COI) y el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), tienen como objetivo, según palabras de Thomas Bach, presidente del COI, ser «un símbolo de esperanza para todos los refugiados del mundo». 2021 2020 Teresa Perales Carlos Sainz Convertida en un ejemplo de superación para millones de personas con discapacidad en todo el mundo y en un icono del deporte paralímpico internacional, Teresa Perales comenzó su trayectoria en la natación adaptada en 1997 al participar en su primer Campeonato de España, donde ganó una medalla de oro y otra de bronce Varias veces campeón del mundo, Carlos Sainz está considerado como uno de los mejores pilotos de rally del panorama internacional. Se convirtió, en 2010, en el primer español que ganó el Dakar, título revalidado en 2018, 2020 y 2024. Es actualmente el ganador más veterano en la categoría de coches. 2019 2018 Lindsey Vonn Reinhold Messner y Krzysztof Wielicki Lindsey Vonn es la mujer con más victorias en la historia de la Copa del Mundo de esquí alpino. En 2016, al conseguir su triunfo número 63, superó el récord que ostentaba Annemarie Moser-Pröll desde los años setenta. Ha logrado 82 primeros puestos en esta competición, a solo cuatro del récord del sueco Ingemar Stenmark. Reinhold Messner y Krzysztof Wielicki encarnan, a través de sus trayectorias deportivas, la esencia del alpinismo, un deporte en el que ambos, a través de sus numerosas expediciones al Himalaya, han protagonizado grandes gestas y han marcado nuevos hitos. 2017 2016 All Blacks Javier Gómez Noya Único triatleta con cinco títulos mundiales, su carrera progresó rápidamente, proclamándose campeón de España de duatlón y triatlón sub 23 y campeón de Europa júnior, pese a las trabas burocráticas que tuvo que salvar tras serle detectada una cardiopatía. Los All Blacks, selección de rugby de Nueva Zelanda y máxima representación en este deporte del país, son el equipo de rugby internacional más exitoso de todos los tiempos. Con un porcentaje de victorias del 77,1% a lo largo de 552 partidos internacionales (1903-2016). 2015 2014 Pau y Marc Gasol Maratón de Nueva York Pau y Marc Gasol acumulan un palmarés brillante, tanto con la selección española de baloncesto –Premio Príncipe de Asturias de los Deportes 2006–, como con los respectivos clubes en los que han militado, tanto en España como en la NBA estadounidense, en la que juegan actualmente. El Maratón de Nueva York es la carrera más popular de las que se celebran anualmente en el mundo de este tipo (42,195 kilómetros). 2013 2012 José María Olazábal Iker Casillas y Xavi Hernández Uno de los mejores golfistas de la historia, con dos Masters de Augusta y cuatro victorias en la Ryder Cup, competición en la que también demostró su capacidad de liderazgo al conducir como capitán al equipo europeo a una remontada épica en 2012. Ambos, que han conseguido los títulos más importantes con sus clubes y la Selección Española, son un ejemplo de juego limpio que es admirado por todos. Juntos han mostrado una actitud conciliadora que ha limado las tradicionales diferencias entre jugadores y aficiones. 2011 2010 Haile Gebrselassie Selección Española de Fútbol Considerado el mejor corredor de larga distancia de todos los tiempos, Haile Gebrselassie es un extraordinario ejemplo de sacrificio y superación, que se ha situado durante más de dos décadas en lo más alto de la élite deportiva. Su compromiso con la paz y el entendimiento a través del deporte y su labor humanitaria y social en Etiopía lo han convertido en un referente ético para toda una generación de atletas en el mundo. El triunfo de la Selección en la Copa del Mundo tras vencer en el Campeonato de Europa se ha convertido en uno de los hitos del deporte español a nivel internacional. Su ejemplar forma de entender el fútbol, basado en la deportividad, el juego limpio y el compañerismo ha logrado reunir a millones de personas en torno a un equipo que ha hecho historia. 2009 2008 Yelena Isinbayeva Rafael Nadal Considerada la mejor deportista de todos los tiempos en su disciplina, Yelena Isinbayeva ha logrado alcanzar marcas históricas, al convertirse en la única mujer que ha superado los cinco metros de altura en salto con pértiga, estableciendo un total de 27 récords mundiales. El ganador del Premio Príncipe de Asturias de los Deportes ha sido una de las grandes figuras de los Juegos Olímpicos de Pekín, junto a Michael Phelps, Usain Bolt y Yelena Isinbayeva, tres de los finalistas a este galardón. 2007 2006 Michael Schumacher Selección Española de Baloncesto La trayectoria de este deportista refleja los mayores éxitos alcanzados en todas las categorías y, desde 1991, en que debutó en Fórmula 1 y consiguió su primera victoria oficial en el Gran Premio de Bélgica, fue ganador en 91 grandes premios. Esta extraordinaria generación de jugadores, liderada por Pau Gasol y bajo la dirección técnica de José Vicente "Pepu" Hernández, ha transmitido al mundo, y especialmente a los jóvenes, una renovada ilusión por el fomento y cultivo del deporte. 2005 2004 Fernando Alonso Hicham El Guerrouj Nacido en Berkane (Marruecos) en 1974, Hicham El Guerrouj está considerado como uno de los deportistas más brillantes del atletismo actual y encarna los auténticos valores del espíritu olímpico. Embajador de Buena Voluntad de UNICEF de manera paralela a su carrera deportiva. Alonso ha conseguido llegar a la cumbre de su disciplina deportiva tras años de grandes sacrificios y renuncias. Con el único apoyo de su familia, en los comienzos de su carrera, es hoy un ejemplo para la juventud española y mundial, ya que su trayectoria es la consecuencia de la firme voluntad por el triunfo. 2003 2002 El Tour de Francia Selección Brasileña de Fútbol El Tour es uno de los acontecimientos deportivos más importantes del mundo, y desde hace cien años simboliza toda la grandeza del ciclismo. Ha encarnado desde su nacimiento los valores más nobles: el esfuerzo personal, el trabajo en equipo y el espíritu de superación. En él se han consagrado figuras legendarias que están en el recuerdo de todos. El Jurado considera que tan importante como la conquista de los cinco títulos mundiales es el sentido ciudadano que tiene el fútbol en Brasil, que además de un deporte es un sentimiento, una pasión compartida por todo el pueblo brasileño. 2001 2000 Manuel Estiarte Lance Armstrong El dos veces ganador del Tour de Francia, representa desde el mundo del deporte la lucha del hombre para superar enfermedades en muchos casos tenidas como terminales. Manuel Estiarte es un caso singular en el deporte español y mundial puesto que ha participado en seis Juegos Olímpicos consecutivos, además de campeonatos mundiales y de Europa. 1999 1998 Steffi Graf Arantxa Sánchez Vicario Alcanzó 22 victorias en torneos de Gran Slam y fue, durante 377 semanas, líder de la lista de jugadoras profesionales del tenis. La tenista española ha ganado en 1998 por tercera vez el torneo de Roland Garros. Como deportista es una ejemplo de constancia y sacrificio y un modelo a imitar por los profesionales del mundo entero. Se ha distinguido también por sus condiciones humanas. 1997 1996 Equipo español de Maratón Carl Lewis Está en posesión de diez títulos olímpicos, nueve medallas de oro y una de plata, alcanzadas en los cuatro Juegos Olímpicos en los que ha participado, Los Angeles, Seúl, Bacrelona y Atlanta. El alcance internacional de unos deportistas que, sucesivamente, han ganado el Campeonato de Europa de 1994 (primero, segundo y tercero), el Mundial de 1995 (Martín Fiz), el Mundial del 97 (Abel Antón) y la Copa del Mundo de 1997 al terminar Ábel Antón primero, Martín Fiz segundo, Fabián Roncero sexto, y José Manuel García decimoquinto. 1995 1994 Hassiba Boulmerka Martina Navratilova Legendaria campeona de tenis que con dieciocho títulos del gran slam ha estado más de una década al frente del tenis mundial. Boulmerka es representante de un país y de un mundo en el que las facilidades para la práctica del deporte no son las más favorables para las mujeres. 1993 1992 Javier Sotomayor Miguel Induráin Este carismático atleta cubano de veintiseis años es el actual Campeón Olímpico de salto de altura. Asimismo es Campeón del Mundo y recordman mundial, logro conseguido en Salamanca el pasado 27 de julio con un salto de 2,45. Además de su innegable valía como profesional del ciclismo, Miguel Induráin reúne destacados méritos humanos que se han puesto de manifiesto en todo momento a lo largo de su vida deportiva y que han sido elogiados siempre por sus compañeros y competidores. Su personalidad, carácter y temperamento, así como su carisma y su sencillez y modestia, han brillado siempre a la misma altura que su calidad deportiva. 1991 1990 Sergey Bubka Sito Pons El Jurado ha estimado también y de forma especial su contribución personal a las campañas promovidas contra la droga y su presencia activa en todas las manifestaciones a favor de la seguridad vial. El premiado es campeón olímpico y recordman mundial en la modalidad atlética de salto con pértiga. Su extraordinaria progresión deportiva le ha llevado a superar de un modo ininterrumpido los sucesivos récords del mundo de la especialidad, desde que en 1984 saltara por encima de 5,85 metros. 1989 1988 Severiano Ballesteros Juan Antonio Samaranch El Jurado ha querido resaltar el desarrollo de una personalidad a través del deporte que logró alcanzar el puesto número uno del golf mundial en los últimos años. El Jurado ha valorado la trayectoria de toda una vida dedicada al fomento del Deporte nacional e internacional y especialmente en un año olímpico en el que ha conseguido superar las enormes dificultades existentes en el mantenimiento de la universalidad del olimpismo. 1987 Sebastian Coe El Jurado ha tenido en cuenta el ejemplar historial deportivo y olímpico de Sebastian Coe, así como su personalidad, representativa de las inquietudes de los atletas y su decidida participación en la promoción del deporte. Premio Princesa de Asturias de los Deportes Listado completo de premiados 2025 2024 2023 2022 Serena Williams Carolina Marín Eliud Kipchoge Fundación Olímpica para los Refugiados y el Equipo Olímpico de Refugiados Seis veces campeona del Abierto de EE. UU. y siete del torneo de Wimbledon, Serena Williams acumula 73 títulos individuales, 23 dobles, 2 dobles mixtos (ambos Grand Slam), 4 medallas de oro olímpicas y el Golden Slam de carrera y está considerada una de las grandes tenistas de la historia. Con su fortaleza física y mental y una técnica impecable ha batido varios récords en el tenis femenino. Campeona olímpica –primera y única no asiática–, tricampeona del mundo, heptacampeona de Europa (la última este mismo 2024) y primera europea que logró dos títulos mundiales consecutivos (2014 y 2015), Carolina Marín se convirtió, tras ganar el Mundial de 2018, en la primera jugadora del mundo en conseguir tres títulos en esta competición. Apodado el Filósofo por su destreza estratégica en las carreras y su capacidad de concentración, Kipchoge es el actual campeón olímpico de maratón y ha ostentado el récord mundial de la disciplina hasta octubre de 2023, con una marca de 2:01:09, establecida en el Maratón de Berlín en 2022, con la que rebajó en treinta segundos la fijada hasta ese momento por él mismo en esta competición en 2018. Creados por el Comité Olímpico Internacional (COI) y el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), tienen como objetivo, según palabras de Thomas Bach, presidente del COI, ser «un símbolo de esperanza para todos los refugiados del mundo». 2021 2020 2019 2018 Teresa Perales Carlos Sainz Lindsey Vonn Reinhold Messner y Krzysztof Wielicki Convertida en un ejemplo de superación para millones de personas con discapacidad en todo el mundo y en un icono del deporte paralímpico internacional, Teresa Perales comenzó su trayectoria en la natación adaptada en 1997 al participar en su primer Campeonato de España, donde ganó una medalla de oro y otra de bronce Varias veces campeón del mundo, Carlos Sainz está considerado como uno de los mejores pilotos de rally del panorama internacional. Se convirtió, en 2010, en el primer español que ganó el Dakar, título revalidado en 2018, 2020 y 2024. Es actualmente el ganador más veterano en la categoría de coches. Lindsey Vonn es la mujer con más victorias en la historia de la Copa del Mundo de esquí alpino. En 2016, al conseguir su triunfo número 63, superó el récord que ostentaba Annemarie Moser-Pröll desde los años setenta. Ha logrado 82 primeros puestos en esta competición, a solo cuatro del récord del sueco Ingemar Stenmark. Reinhold Messner y Krzysztof Wielicki encarnan, a través de sus trayectorias deportivas, la esencia del alpinismo, un deporte en el que ambos, a través de sus numerosas expediciones al Himalaya, han protagonizado grandes gestas y han marcado nuevos hitos. 2017 2016 2015 2014 All Blacks Javier Gómez Noya Pau y Marc Gasol Maratón de Nueva York Único triatleta con cinco títulos mundiales, su carrera progresó rápidamente, proclamándose campeón de España de duatlón y triatlón sub 23 y campeón de Europa júnior, pese a las trabas burocráticas que tuvo que salvar tras serle detectada una cardiopatía. Los All Blacks, selección de rugby de Nueva Zelanda y máxima representación en este deporte del país, son el equipo de rugby internacional más exitoso de todos los tiempos. Con un porcentaje de victorias del 77,1% a lo largo de 552 partidos internacionales (1903-2016). Pau y Marc Gasol acumulan un palmarés brillante, tanto con la selección española de baloncesto –Premio Príncipe de Asturias de los Deportes 2006–, como con los respectivos clubes en los que han militado, tanto en España como en la NBA estadounidense, en la que juegan actualmente. El Maratón de Nueva York es la carrera más popular de las que se celebran anualmente en el mundo de este tipo (42,195 kilómetros). 2013 2012 2011 2010 José María Olazábal Iker Casillas y Xavi Hernández Haile Gebrselassie Selección Española de Fútbol Uno de los mejores golfistas de la historia, con dos Masters de Augusta y cuatro victorias en la Ryder Cup, competición en la que también demostró su capacidad de liderazgo al conducir como capitán al equipo europeo a una remontada épica en 2012. Considerado el mejor corredor de larga distancia de todos los tiempos, Haile Gebrselassie es un extraordinario ejemplo de sacrificio y superación, que se ha situado durante más de dos décadas en lo más alto de la élite deportiva. Su compromiso con la paz y el entendimiento a través del deporte y su labor humanitaria y social en Etiopía lo han convertido en un referente ético para toda una generación de atletas en el mundo. Ambos, que han conseguido los títulos más importantes con sus clubes y la Selección Española, son un ejemplo de juego limpio que es admirado por todos. Juntos han mostrado una actitud conciliadora que ha limado las tradicionales diferencias entre jugadores y aficiones. El triunfo de la Selección en la Copa del Mundo tras vencer en el Campeonato de Europa se ha convertido en uno de los hitos del deporte español a nivel internacional. Su ejemplar forma de entender el fútbol, basado en la deportividad, el juego limpio y el compañerismo ha logrado reunir a millones de personas en torno a un equipo que ha hecho historia. 2009 2008 2007 2006 Yelena Isinbayeva Rafael Nadal Michael Schumacher Selección Española de Baloncesto Considerada la mejor deportista de todos los tiempos en su disciplina, Yelena Isinbayeva ha logrado alcanzar marcas históricas, al convertirse en la única mujer que ha superado los cinco metros de altura en salto con pértiga, estableciendo un total de 27 récords mundiales. La trayectoria de este deportista refleja los mayores éxitos alcanzados en todas las categorías y, desde 1991, en que debutó en Fórmula 1 y consiguió su primera victoria oficial en el Gran Premio de Bélgica, fue ganador en 91 grandes premios. El ganador del Premio Príncipe de Asturias de los Deportes ha sido una de las grandes figuras de los Juegos Olímpicos de Pekín, junto a Michael Phelps, Usain Bolt y Yelena Isinbayeva, tres de los finalistas a este galardón. Esta extraordinaria generación de jugadores, liderada por Pau Gasol y bajo la dirección técnica de José Vicente "Pepu" Hernández, ha transmitido al mundo, y especialmente a los jóvenes, una renovada ilusión por el fomento y cultivo del deporte. 2005 2004 2003 2002 Fernando Alonso Hicham El Guerrouj El Tour de Francia Selección Brasileña de Fútbol Nacido en Berkane (Marruecos) en 1974, Hicham El Guerrouj está considerado como uno de los deportistas más brillantes del atletismo actual y encarna los auténticos valores del espíritu olímpico. Embajador de Buena Voluntad de UNICEF de manera paralela a su carrera deportiva. Alonso ha conseguido llegar a la cumbre de su disciplina deportiva tras años de grandes sacrificios y renuncias. Con el único apoyo de su familia, en los comienzos de su carrera, es hoy un ejemplo para la juventud española y mundial, ya que su trayectoria es la consecuencia de la firme voluntad por el triunfo. El Tour es uno de los acontecimientos deportivos más importantes del mundo, y desde hace cien años simboliza toda la grandeza del ciclismo. Ha encarnado desde su nacimiento los valores más nobles: el esfuerzo personal, el trabajo en equipo y el espíritu de superación. En él se han consagrado figuras legendarias que están en el recuerdo de todos. El Jurado considera que tan importante como la conquista de los cinco títulos mundiales es el sentido ciudadano que tiene el fútbol en Brasil, que además de un deporte es un sentimiento, una pasión compartida por todo el pueblo brasileño. 2001 2000 1999 1998 Manuel Estiarte Lance Armstrong Steffi Graf Arantxa Sánchez Vicario El dos veces ganador del Tour de Francia, representa desde el mundo del deporte la lucha del hombre para superar enfermedades en muchos casos tenidas como terminales. Manuel Estiarte es un caso singular en el deporte español y mundial puesto que ha participado en seis Juegos Olímpicos consecutivos, además de campeonatos mundiales y de Europa. Alcanzó 22 victorias en torneos de Gran Slam y fue, durante 377 semanas, líder de la lista de jugadoras profesionales del tenis. La tenista española ha ganado en 1998 por tercera vez el torneo de Roland Garros. Como deportista es una ejemplo de constancia y sacrificio y un modelo a imitar por los profesionales del mundo entero. Se ha distinguido también por sus condiciones humanas. 1997 1996 1995 1994 Equipo español de Maratón Carl Lewis Hassiba Boulmerka Martina Navratilova Está en posesión de diez títulos olímpicos, nueve medallas de oro y una de plata, alcanzadas en los cuatro Juegos Olímpicos en los que ha participado, Los Angeles, Seúl, Bacrelona y Atlanta. Legendaria campeona de tenis que con dieciocho títulos del gran slam ha estado más de una década al frente del tenis mundial. Boulmerka es representante de un país y de un mundo en el que las facilidades para la práctica del deporte no son las más favorables para las mujeres. El alcance internacional de unos deportistas que, sucesivamente, han ganado el Campeonato de Europa de 1994 (primero, segundo y tercero), el Mundial de 1995 (Martín Fiz), el Mundial del 97 (Abel Antón) y la Copa del Mundo de 1997 al terminar Ábel Antón primero, Martín Fiz segundo, Fabián Roncero sexto, y José Manuel García decimoquinto. 1993 1992 1991 1990 Javier Sotomayor Miguel Induráin Sergey Bubka Sito Pons El Jurado ha estimado también y de forma especial su contribución personal a las campañas promovidas contra la droga y su presencia activa en todas las manifestaciones a favor de la seguridad vial. El premiado es campeón olímpico y recordman mundial en la modalidad atlética de salto con pértiga. Su extraordinaria progresión deportiva le ha llevado a superar de un modo ininterrumpido los sucesivos récords del mundo de la especialidad, desde que en 1984 saltara por encima de 5,85 metros. Este carismático atleta cubano de veintiseis años es el actual Campeón Olímpico de salto de altura. Asimismo es Campeón del Mundo y recordman mundial, logro conseguido en Salamanca el pasado 27 de julio con un salto de 2,45. Además de su innegable valía como profesional del ciclismo, Miguel Induráin reúne destacados méritos humanos que se han puesto de manifiesto en todo momento a lo largo de su vida deportiva y que han sido elogiados siempre por sus compañeros y competidores. Su personalidad, carácter y temperamento, así como su carisma y su sencillez y modestia, han brillado siempre a la misma altura que su calidad deportiva. 1989 1988 1987 Severiano Ballesteros Juan Antonio Samaranch Sebastian Coe El Jurado ha tenido en cuenta el ejemplar historial deportivo y olímpico de Sebastian Coe, así como su personalidad, representativa de las inquietudes de los atletas y su decidida participación en la promoción del deporte. El Jurado ha querido resaltar el desarrollo de una personalidad a través del deporte que logró alcanzar el puesto número uno del golf mundial en los últimos años. El Jurado ha valorado la trayectoria de toda una vida dedicada al fomento del Deporte nacional e internacional y especialmente en un año olímpico en el que ha conseguido superar las enormes dificultades existentes en el mantenimiento de la universalidad del olimpismo. Premio Princesa de Asturias de los Deportes Listado completo de premiados 2025 Serena Williams 2024 Carolina Marín 2023 Eliud Kipchoge 2022 Fundación Olímpica para los Refugiados y el Equipo Olímpico de Refugiados 2021 Teresa Perales 2020 Carlos Sainz 2019 Lindsey Vonn 2018 Reinhold Messner y Krzysztof Wielicki 2017 All Blacks 2016 Javier Gómez Noya 2015 Pau y Marc Gasol 2014 Maratón de Nueva York 2013 José María Olazábal 2012 Iker Casillas y Xavi Hernández 2011 Haile Gebrselassie 2010 Selección Española de Fútbol 2009 Yelena Isinbayeva 2008 Rafael Nadal 2007 Michael Schumacher 2006 Selección Española de Baloncesto 2005 Fernando Alonso 2004 Hicham El Guerrouj 2003 El Tour de Francia 2002 Selección Brasileña de Fútbol 2001 Manuel Estiarte 2000 Lance Armstrong 1999 Steffi Graf 1998 Arantxa Sánchez Vicario 1997 Equipo español de Maratón 1996 Carl Lewis 1995 Hassiba Boulmerka 1994 Martina Navratilova 1993 Javier Sotomayor 1992 Miguel Induráin 1991 Sergey Bubka 1990 Sito Pons 1989 Severiano Ballesteros 1988 Juan Antonio Samaranch 1987 Sebastian Coe Premio Princesa de Asturias de los Deportes Listado completo de premiados 2025 Serena Williams 2024 Carolina Marín 2023 Eliud Kipchoge 2022 Fundación Olímpica para los Refugiados y el Equipo Olímpico de Refugiados 2021 Teresa Perales 2020 Carlos Sainz 2019 Lindsey Vonn 2018 Reinhold Messner y Krzysztof Wielicki 2017 All Blacks 2016 Javier Gómez Noya 2015 Pau y Marc Gasol 2014 Maratón de Nueva York 2013 José María Olazábal 2012 Iker Casillas y Xavi Hernández 2011 Haile Gebrselassie 2010 Selección Española de Fútbol 2009 Yelena Isinbayeva 2008 Rafael Nadal 2007 Michael Schumacher 2006 Selección Española de Baloncesto 2005 Fernando Alonso 2004 Hicham El Guerrouj 2003 El Tour de Francia 2002 Selección Brasileña de Fútbol 2001 Manuel Estiarte 2000 Lance Armstrong 1999 Steffi Graf 1998 Arantxa Sánchez Vicario 1997 Equipo español de Maratón 1996 Carl Lewis 1995 Hassiba Boulmerka 1994 Martina Navratilova 1993 Javier Sotomayor 1992 Miguel Induráin 1991 Sergey Bubka 1990 Sito Pons 1989 Severiano Ballesteros 1988 Juan Antonio Samaranch 1987 Sebastian Coe Premio Princesa de Asturias de los Deportes Listado completo de premiados 2025 2024 Serena Williams Carolina Marín Seis veces campeona del Abierto de EE. UU. y siete del torneo de Wimbledon, Serena Williams acumula 73 títulos individuales, 23 dobles, 2 dobles mixtos (ambos Grand Slam), 4 medallas de oro olímpicas y el Golden Slam de carrera y está considerada una de las grandes tenistas de la historia. Con su fortaleza física y mental y una técnica impecable ha batido varios récords en el tenis femenino. Campeona olímpica –primera y única no asiática–, tricampeona del mundo, heptacampeona de Europa (la última este mismo 2024) y primera europea que logró dos títulos mundiales consecutivos (2014 y 2015), Carolina Marín se convirtió, tras ganar el Mundial de 2018, en la primera jugadora del mundo en conseguir tres títulos en esta competición. 2023 2022 Eliud Kipchoge Fundación Olímpica para los Refugiados y el Equipo Olímpico de Refugiados Apodado el Filósofo por su destreza estratégica en las carreras y su capacidad de concentración, Kipchoge es el actual campeón olímpico de maratón y ha ostentado el récord mundial de la disciplina hasta octubre de 2023, con una marca de 2:01:09, establecida en el Maratón de Berlín en 2022, con la que rebajó en treinta segundos la fijada hasta ese momento por él mismo en esta competición en 2018. Creados por el Comité Olímpico Internacional (COI) y el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), tienen como objetivo, según palabras de Thomas Bach, presidente del COI, ser «un símbolo de esperanza para todos los refugiados del mundo». 2021 2020 Teresa Perales Carlos Sainz Convertida en un ejemplo de superación para millones de personas con discapacidad en todo el mundo y en un icono del deporte paralímpico internacional, Teresa Perales comenzó su trayectoria en la natación adaptada en 1997 al participar en su primer Campeonato de España, donde ganó una medalla de oro y otra de bronce Varias veces campeón del mundo, Carlos Sainz está considerado como uno de los mejores pilotos de rally del panorama internacional. Se convirtió, en 2010, en el primer español que ganó el Dakar, título revalidado en 2018, 2020 y 2024. Es actualmente el ganador más veterano en la categoría de coches. 2019 2018 Lindsey Vonn Reinhold Messner y Krzysztof Wielicki Lindsey Vonn es la mujer con más victorias en la historia de la Copa del Mundo de esquí alpino. En 2016, al conseguir su triunfo número 63, superó el récord que ostentaba Annemarie Moser-Pröll desde los años setenta. Ha logrado 82 primeros puestos en esta competición, a solo cuatro del récord del sueco Ingemar Stenmark. Reinhold Messner y Krzysztof Wielicki encarnan, a través de sus trayectorias deportivas, la esencia del alpinismo, un deporte en el que ambos, a través de sus numerosas expediciones al Himalaya, han protagonizado grandes gestas y han marcado nuevos hitos. 2017 2016 All Blacks Javier Gómez Noya Único triatleta con cinco títulos mundiales, su carrera progresó rápidamente, proclamándose campeón de España de duatlón y triatlón sub 23 y campeón de Europa júnior, pese a las trabas burocráticas que tuvo que salvar tras serle detectada una cardiopatía. Los All Blacks, selección de rugby de Nueva Zelanda y máxima representación en este deporte del país, son el equipo de rugby internacional más exitoso de todos los tiempos. Con un porcentaje de victorias del 77,1% a lo largo de 552 partidos internacionales (1903-2016). 2015 2014 Pau y Marc Gasol Maratón de Nueva York Pau y Marc Gasol acumulan un palmarés brillante, tanto con la selección española de baloncesto –Premio Príncipe de Asturias de los Deportes 2006–, como con los respectivos clubes en los que han militado, tanto en España como en la NBA estadounidense, en la que juegan actualmente. El Maratón de Nueva York es la carrera más popular de las que se celebran anualmente en el mundo de este tipo (42,195 kilómetros). 2013 2012 José María Olazábal Iker Casillas y Xavi Hernández Uno de los mejores golfistas de la historia, con dos Masters de Augusta y cuatro victorias en la Ryder Cup, competición en la que también demostró su capacidad de liderazgo al conducir como capitán al equipo europeo a una remontada épica en 2012. Ambos, que han conseguido los títulos más importantes con sus clubes y la Selección Española, son un ejemplo de juego limpio que es admirado por todos. Juntos han mostrado una actitud conciliadora que ha limado las tradicionales diferencias entre jugadores y aficiones. 2011 2010 Haile Gebrselassie Selección Española de Fútbol Considerado el mejor corredor de larga distancia de todos los tiempos, Haile Gebrselassie es un extraordinario ejemplo de sacrificio y superación, que se ha situado durante más de dos décadas en lo más alto de la élite deportiva. Su compromiso con la paz y el entendimiento a través del deporte y su labor humanitaria y social en Etiopía lo han convertido en un referente ético para toda una generación de atletas en el mundo. El triunfo de la Selección en la Copa del Mundo tras vencer en el Campeonato de Europa se ha convertido en uno de los hitos del deporte español a nivel internacional. Su ejemplar forma de entender el fútbol, basado en la deportividad, el juego limpio y el compañerismo ha logrado reunir a millones de personas en torno a un equipo que ha hecho historia. 2009 2008 Yelena Isinbayeva Rafael Nadal Considerada la mejor deportista de todos los tiempos en su disciplina, Yelena Isinbayeva ha logrado alcanzar marcas históricas, al convertirse en la única mujer que ha superado los cinco metros de altura en salto con pértiga, estableciendo un total de 27 récords mundiales. El ganador del Premio Príncipe de Asturias de los Deportes ha sido una de las grandes figuras de los Juegos Olímpicos de Pekín, junto a Michael Phelps, Usain Bolt y Yelena Isinbayeva, tres de los finalistas a este galardón. 2007 2006 Michael Schumacher Selección Española de Baloncesto La trayectoria de este deportista refleja los mayores éxitos alcanzados en todas las categorías y, desde 1991, en que debutó en Fórmula 1 y consiguió su primera victoria oficial en el Gran Premio de Bélgica, fue ganador en 91 grandes premios. Esta extraordinaria generación de jugadores, liderada por Pau Gasol y bajo la dirección técnica de José Vicente "Pepu" Hernández, ha transmitido al mundo, y especialmente a los jóvenes, una renovada ilusión por el fomento y cultivo del deporte. 2005 2004 Fernando Alonso Hicham El Guerrouj Nacido en Berkane (Marruecos) en 1974, Hicham El Guerrouj está considerado como uno de los deportistas más brillantes del atletismo actual y encarna los auténticos valores del espíritu olímpico. Embajador de Buena Voluntad de UNICEF de manera paralela a su carrera deportiva. Alonso ha conseguido llegar a la cumbre de su disciplina deportiva tras años de grandes sacrificios y renuncias. Con el único apoyo de su familia, en los comienzos de su carrera, es hoy un ejemplo para la juventud española y mundial, ya que su trayectoria es la consecuencia de la firme voluntad por el triunfo. 2003 2002 El Tour de Francia Selección Brasileña de Fútbol El Tour es uno de los acontecimientos deportivos más importantes del mundo, y desde hace cien años simboliza toda la grandeza del ciclismo. Ha encarnado desde su nacimiento los valores más nobles: el esfuerzo personal, el trabajo en equipo y el espíritu de superación. En él se han consagrado figuras legendarias que están en el recuerdo de todos. El Jurado considera que tan importante como la conquista de los cinco títulos mundiales es el sentido ciudadano que tiene el fútbol en Brasil, que además de un deporte es un sentimiento, una pasión compartida por todo el pueblo brasileño. 2001 2000 Manuel Estiarte Lance Armstrong El dos veces ganador del Tour de Francia, representa desde el mundo del deporte la lucha del hombre para superar enfermedades en muchos casos tenidas como terminales. Manuel Estiarte es un caso singular en el deporte español y mundial puesto que ha participado en seis Juegos Olímpicos consecutivos, además de campeonatos mundiales y de Europa. 1999 1998 Steffi Graf Arantxa Sánchez Vicario Alcanzó 22 victorias en torneos de Gran Slam y fue, durante 377 semanas, líder de la lista de jugadoras profesionales del tenis. La tenista española ha ganado en 1998 por tercera vez el torneo de Roland Garros. Como deportista es una ejemplo de constancia y sacrificio y un modelo a imitar por los profesionales del mundo entero. Se ha distinguido también por sus condiciones humanas. 1997 1996 Equipo español de Maratón Carl Lewis Está en posesión de diez títulos olímpicos, nueve medallas de oro y una de plata, alcanzadas en los cuatro Juegos Olímpicos en los que ha participado, Los Angeles, Seúl, Bacrelona y Atlanta. El alcance internacional de unos deportistas que, sucesivamente, han ganado el Campeonato de Europa de 1994 (primero, segundo y tercero), el Mundial de 1995 (Martín Fiz), el Mundial del 97 (Abel Antón) y la Copa del Mundo de 1997 al terminar Ábel Antón primero, Martín Fiz segundo, Fabián Roncero sexto, y José Manuel García decimoquinto. 1995 1994 Hassiba Boulmerka Martina Navratilova Legendaria campeona de tenis que con dieciocho títulos del gran slam ha estado más de una década al frente del tenis mundial. Boulmerka es representante de un país y de un mundo en el que las facilidades para la práctica del deporte no son las más favorables para las mujeres. 1993 1992 Javier Sotomayor Miguel Induráin Este carismático atleta cubano de veintiseis años es el actual Campeón Olímpico de salto de altura. Asimismo es Campeón del Mundo y recordman mundial, logro conseguido en Salamanca el pasado 27 de julio con un salto de 2,45. Además de su innegable valía como profesional del ciclismo, Miguel Induráin reúne destacados méritos humanos que se han puesto de manifiesto en todo momento a lo largo de su vida deportiva y que han sido elogiados siempre por sus compañeros y competidores. Su personalidad, carácter y temperamento, así como su carisma y su sencillez y modestia, han brillado siempre a la misma altura que su calidad deportiva. 1991 1990 Sergey Bubka Sito Pons El Jurado ha estimado también y de forma especial su contribución personal a las campañas promovidas contra la droga y su presencia activa en todas las manifestaciones a favor de la seguridad vial. El premiado es campeón olímpico y recordman mundial en la modalidad atlética de salto con pértiga. Su extraordinaria progresión deportiva le ha llevado a superar de un modo ininterrumpido los sucesivos récords del mundo de la especialidad, desde que en 1984 saltara por encima de 5,85 metros. 1989 1988 Severiano Ballesteros Juan Antonio Samaranch El Jurado ha querido resaltar el desarrollo de una personalidad a través del deporte que logró alcanzar el puesto número uno del golf mundial en los últimos años. El Jurado ha valorado la trayectoria de toda una vida dedicada al fomento del Deporte nacional e internacional y especialmente en un año olímpico en el que ha conseguido superar las enormes dificultades existentes en el mantenimiento de la universalidad del olimpismo. 1987 Sebastian Coe El Jurado ha tenido en cuenta el ejemplar historial deportivo y olímpico de Sebastian Coe, así como su personalidad, representativa de las inquietudes de los atletas y su decidida participación en la promoción del deporte. Premio Princesa de Asturias de los Deportes Listado completo de premiados 2025 2024 2023 2022 Serena Williams Carolina Marín Eliud Kipchoge Fundación Olímpica para los Refugiados y el Equipo Olímpico de Refugiados Seis veces campeona del Abierto de EE. UU. y siete del torneo de Wimbledon, Serena Williams acumula 73 títulos individuales, 23 dobles, 2 dobles mixtos (ambos Grand Slam), 4 medallas de oro olímpicas y el Golden Slam de carrera y está considerada una de las grandes tenistas de la historia. Con su fortaleza física y mental y una técnica impecable ha batido varios récords en el tenis femenino. Campeona olímpica –primera y única no asiática–, tricampeona del mundo, heptacampeona de Europa (la última este mismo 2024) y primera europea que logró dos títulos mundiales consecutivos (2014 y 2015), Carolina Marín se convirtió, tras ganar el Mundial de 2018, en la primera jugadora del mundo en conseguir tres títulos en esta competición. Apodado el Filósofo por su destreza estratégica en las carreras y su capacidad de concentración, Kipchoge es el actual campeón olímpico de maratón y ha ostentado el récord mundial de la disciplina hasta octubre de 2023, con una marca de 2:01:09, establecida en el Maratón de Berlín en 2022, con la que rebajó en treinta segundos la fijada hasta ese momento por él mismo en esta competición en 2018. Creados por el Comité Olímpico Internacional (COI) y el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), tienen como objetivo, según palabras de Thomas Bach, presidente del COI, ser «un símbolo de esperanza para todos los refugiados del mundo». 2021 2020 2019 2018 Teresa Perales Carlos Sainz Lindsey Vonn Reinhold Messner y Krzysztof Wielicki Convertida en un ejemplo de superación para millones de personas con discapacidad en todo el mundo y en un icono del deporte paralímpico internacional, Teresa Perales comenzó su trayectoria en la natación adaptada en 1997 al participar en su primer Campeonato de España, donde ganó una medalla de oro y otra de bronce Varias veces campeón del mundo, Carlos Sainz está considerado como uno de los mejores pilotos de rally del panorama internacional. Se convirtió, en 2010, en el primer español que ganó el Dakar, título revalidado en 2018, 2020 y 2024. Es actualmente el ganador más veterano en la categoría de coches. Lindsey Vonn es la mujer con más victorias en la historia de la Copa del Mundo de esquí alpino. En 2016, al conseguir su triunfo número 63, superó el récord que ostentaba Annemarie Moser-Pröll desde los años setenta. Ha logrado 82 primeros puestos en esta competición, a solo cuatro del récord del sueco Ingemar Stenmark. Reinhold Messner y Krzysztof Wielicki encarnan, a través de sus trayectorias deportivas, la esencia del alpinismo, un deporte en el que ambos, a través de sus numerosas expediciones al Himalaya, han protagonizado grandes gestas y han marcado nuevos hitos. 2017 2016 2015 2014 All Blacks Javier Gómez Noya Pau y Marc Gasol Maratón de Nueva York Único triatleta con cinco títulos mundiales, su carrera progresó rápidamente, proclamándose campeón de España de duatlón y triatlón sub 23 y campeón de Europa júnior, pese a las trabas burocráticas que tuvo que salvar tras serle detectada una cardiopatía. Los All Blacks, selección de rugby de Nueva Zelanda y máxima representación en este deporte del país, son el equipo de rugby internacional más exitoso de todos los tiempos. Con un porcentaje de victorias del 77,1% a lo largo de 552 partidos internacionales (1903-2016). Pau y Marc Gasol acumulan un palmarés brillante, tanto con la selección española de baloncesto –Premio Príncipe de Asturias de los Deportes 2006–, como con los respectivos clubes en los que han militado, tanto en España como en la NBA estadounidense, en la que juegan actualmente. El Maratón de Nueva York es la carrera más popular de las que se celebran anualmente en el mundo de este tipo (42,195 kilómetros). 2013 2012 2011 2010 José María Olazábal Iker Casillas y Xavi Hernández Haile Gebrselassie Selección Española de Fútbol Uno de los mejores golfistas de la historia, con dos Masters de Augusta y cuatro victorias en la Ryder Cup, competición en la que también demostró su capacidad de liderazgo al conducir como capitán al equipo europeo a una remontada épica en 2012. Considerado el mejor corredor de larga distancia de todos los tiempos, Haile Gebrselassie es un extraordinario ejemplo de sacrificio y superación, que se ha situado durante más de dos décadas en lo más alto de la élite deportiva. Su compromiso con la paz y el entendimiento a través del deporte y su labor humanitaria y social en Etiopía lo han convertido en un referente ético para toda una generación de atletas en el mundo. Ambos, que han conseguido los títulos más importantes con sus clubes y la Selección Española, son un ejemplo de juego limpio que es admirado por todos. Juntos han mostrado una actitud conciliadora que ha limado las tradicionales diferencias entre jugadores y aficiones. El triunfo de la Selección en la Copa del Mundo tras vencer en el Campeonato de Europa se ha convertido en uno de los hitos del deporte español a nivel internacional. Su ejemplar forma de entender el fútbol, basado en la deportividad, el juego limpio y el compañerismo ha logrado reunir a millones de personas en torno a un equipo que ha hecho historia. 2009 2008 2007 2006 Yelena Isinbayeva Rafael Nadal Michael Schumacher Selección Española de Baloncesto Considerada la mejor deportista de todos los tiempos en su disciplina, Yelena Isinbayeva ha logrado alcanzar marcas históricas, al convertirse en la única mujer que ha superado los cinco metros de altura en salto con pértiga, estableciendo un total de 27 récords mundiales. La trayectoria de este deportista refleja los mayores éxitos alcanzados en todas las categorías y, desde 1991, en que debutó en Fórmula 1 y consiguió su primera victoria oficial en el Gran Premio de Bélgica, fue ganador en 91 grandes premios. El ganador del Premio Príncipe de Asturias de los Deportes ha sido una de las grandes figuras de los Juegos Olímpicos de Pekín, junto a Michael Phelps, Usain Bolt y Yelena Isinbayeva, tres de los finalistas a este galardón. Esta extraordinaria generación de jugadores, liderada por Pau Gasol y bajo la dirección técnica de José Vicente "Pepu" Hernández, ha transmitido al mundo, y especialmente a los jóvenes, una renovada ilusión por el fomento y cultivo del deporte. 2005 2004 2003 2002 Fernando Alonso Hicham El Guerrouj El Tour de Francia Selección Brasileña de Fútbol Nacido en Berkane (Marruecos) en 1974, Hicham El Guerrouj está considerado como uno de los deportistas más brillantes del atletismo actual y encarna los auténticos valores del espíritu olímpico. Embajador de Buena Voluntad de UNICEF de manera paralela a su carrera deportiva. Alonso ha conseguido llegar a la cumbre de su disciplina deportiva tras años de grandes sacrificios y renuncias. Con el único apoyo de su familia, en los comienzos de su carrera, es hoy un ejemplo para la juventud española y mundial, ya que su trayectoria es la consecuencia de la firme voluntad por el triunfo. El Tour es uno de los acontecimientos deportivos más importantes del mundo, y desde hace cien años simboliza toda la grandeza del ciclismo. Ha encarnado desde su nacimiento los valores más nobles: el esfuerzo personal, el trabajo en equipo y el espíritu de superación. En él se han consagrado figuras legendarias que están en el recuerdo de todos. El Jurado considera que tan importante como la conquista de los cinco títulos mundiales es el sentido ciudadano que tiene el fútbol en Brasil, que además de un deporte es un sentimiento, una pasión compartida por todo el pueblo brasileño. 2001 2000 1999 1998 Manuel Estiarte Lance Armstrong Steffi Graf Arantxa Sánchez Vicario El dos veces ganador del Tour de Francia, representa desde el mundo del deporte la lucha del hombre para superar enfermedades en muchos casos tenidas como terminales. Manuel Estiarte es un caso singular en el deporte español y mundial puesto que ha participado en seis Juegos Olímpicos consecutivos, además de campeonatos mundiales y de Europa. Alcanzó 22 victorias en torneos de Gran Slam y fue, durante 377 semanas, líder de la lista de jugadoras profesionales del tenis. La tenista española ha ganado en 1998 por tercera vez el torneo de Roland Garros. Como deportista es una ejemplo de constancia y sacrificio y un modelo a imitar por los profesionales del mundo entero. Se ha distinguido también por sus condiciones humanas. 1997 1996 1995 1994 Equipo español de Maratón Carl Lewis Hassiba Boulmerka Martina Navratilova Está en posesión de diez títulos olímpicos, nueve medallas de oro y una de plata, alcanzadas en los cuatro Juegos Olímpicos en los que ha participado, Los Angeles, Seúl, Bacrelona y Atlanta. Legendaria campeona de tenis que con dieciocho títulos del gran slam ha estado más de una década al frente del tenis mundial. Boulmerka es representante de un país y de un mundo en el que las facilidades para la práctica del deporte no son las más favorables para las mujeres. El alcance internacional de unos deportistas que, sucesivamente, han ganado el Campeonato de Europa de 1994 (primero, segundo y tercero), el Mundial de 1995 (Martín Fiz), el Mundial del 97 (Abel Antón) y la Copa del Mundo de 1997 al terminar Ábel Antón primero, Martín Fiz segundo, Fabián Roncero sexto, y José Manuel García decimoquinto. 1993 1992 1991 1990 Javier Sotomayor Miguel Induráin Sergey Bubka Sito Pons El Jurado ha estimado también y de forma especial su contribución personal a las campañas promovidas contra la droga y su presencia activa en todas las manifestaciones a favor de la seguridad vial. El premiado es campeón olímpico y recordman mundial en la modalidad atlética de salto con pértiga. Su extraordinaria progresión deportiva le ha llevado a superar de un modo ininterrumpido los sucesivos récords del mundo de la especialidad, desde que en 1984 saltara por encima de 5,85 metros. Este carismático atleta cubano de veintiseis años es el actual Campeón Olímpico de salto de altura. Asimismo es Campeón del Mundo y recordman mundial, logro conseguido en Salamanca el pasado 27 de julio con un salto de 2,45. Además de su innegable valía como profesional del ciclismo, Miguel Induráin reúne destacados méritos humanos que se han puesto de manifiesto en todo momento a lo largo de su vida deportiva y que han sido elogiados siempre por sus compañeros y competidores. Su personalidad, carácter y temperamento, así como su carisma y su sencillez y modestia, han brillado siempre a la misma altura que su calidad deportiva. 1989 1988 1987 Severiano Ballesteros Juan Antonio Samaranch Sebastian Coe El Jurado ha tenido en cuenta el ejemplar historial deportivo y olímpico de Sebastian Coe, así como su personalidad, representativa de las inquietudes de los atletas y su decidida participación en la promoción del deporte. El Jurado ha querido resaltar el desarrollo de una personalidad a través del deporte que logró alcanzar el puesto número uno del golf mundial en los últimos años. El Jurado ha valorado la trayectoria de toda una vida dedicada al fomento del Deporte nacional e internacional y especialmente en un año olímpico en el que ha conseguido superar las enormes dificultades existentes en el mantenimiento de la universalidad del olimpismo.

Decenas de voces reconocidas prestaron a IDEAL su apoyo a María Pérez por el premio Princesa de Asturias de los Deportes de cara a la edición de 2026. En la recopilacion hay felicitaciones y razones para sostener la candidatura de la marchadora granadina, bicampeona del mundo otra vez tras sus dos medallas olímpicas, que proceden de representantes institucionales, el propio atletismo y el deporte en general, la cultura o el periodismo, entre otras caras populares.