María Pérez, durante un entrenamiento previo a la prueba. R. I.

María Pérez, ya lista para revalidar su doble corona mundial al completo

La marchadora competirá por el título de 20 kilómetros tras lograr el de 35

José Ignacio Cejudo

José Ignacio Cejudo

Granada

Viernes, 19 de septiembre 2025, 21:12

María Pérez se encuentra ya lista para afrontar la prueba de 20 kilómetros marcha del Campeonato del Mundo de Tokio -a partir de las 00. ... 30 horas en España- con la que pretende revalidar al completo su doble corona de Budapest dos años atrás. Siete días atrás ya logró un nuevo título en la distancia larga, su tercera medalla de oro global para convertirse en la mejor atleta en la historia de España o en la del palmarés más excelso al menos.

