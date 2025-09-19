María Pérez, ya lista para revalidar su doble corona mundial al completo
La marchadora competirá por el título de 20 kilómetros tras lograr el de 35
Granada
Viernes, 19 de septiembre 2025, 21:12
María Pérez se encuentra ya lista para afrontar la prueba de 20 kilómetros marcha del Campeonato del Mundo de Tokio -a partir de las 00. ... 30 horas en España- con la que pretende revalidar al completo su doble corona de Budapest dos años atrás. Siete días atrás ya logró un nuevo título en la distancia larga, su tercera medalla de oro global para convertirse en la mejor atleta en la historia de España o en la del palmarés más excelso al menos.
Recuperada contra reloj del esfuerzo para los 35 kilómetros, María Pérez competirá contra rivales como la mexicana Alegna González o la china Li Ma que prefirieron no doblar pruebas. «Todo listo para otro madrugón por aquí en Tokio para intentar daros otra buena noche allí en España. Daré todo lo que me queda», compartió en redes sociales antes del último sueño en territorio japonés.
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión
Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores
¿Ya eres suscriptor?Inicia sesión
Necesitas ser suscriptor para poder votar.