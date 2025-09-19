María Pérez prepara el asalto a los 20 kilómetros para ampliar aún más su leyenda

María Pérez prepara ya el asalto a la prueba de 20 kilómetros marcha del Campeonato del Mundo de Tokio en la madrugada española del viernes ... al sábado (00.30 horas, retransmitido por Teledeporte) para ampliar aún más su leyenda en el atletismo español. La granadina, que se convirtió ya en la mejor atleta nacional o al menos en la del palmarés más excelso con tres títulos globales ya en su haber por los anteriores de 2023 en Budapest, aspira a revalidar también su dominio en la distancia corta tras lograrlo en la de 35 siete días atrás con muchísimo desgaste.

El atletismo español no contaba con ninguna bicampeona del mundo hasta María Pérez y la orcerina quiere ir más lejos aún ahora al emularlo dos años después. La pupila de Jacinto Garzón compitió en la prueba de 35 kilómetros marcha en el mejor estado de forma de su carrera gracias a una preparación inmaculada al fin, sin molestia alguna, en paz también con respecto a otras circunstancias ajenas al deporte. El reto en los 20 será el de medirse a otras grandes candidatas que decidieron no doblar en los 35 y reservarse para la distancia corta.

María Pérez celebró el título de 35 kilómetros saltándose la dieta con sushi de un restaurante japonés a mediodía y con una hamburguesa con patatas fritas junto a su amiga y rival Antonella Palmisano, subcampeona, ya para la cena. Al día siguiente tuvo ya una sesión de descanso activo en piscina y al segundo recibió un completo tratamiento de fisioterapia de parte de los equipos médicos de la Federación Española que la vienen apoyando desde el comienzo del Mundial. Más allá del aspecto regenerativo, estos cuidados también procuraron paliar unas ligeras molestias en la zona del pubis.

La tricampeona del mundo volvió a marchar al tercer día, sintiéndose demasiado agotada aún. De ahí que el fisiólogo Jesús Rodríguez Huertas, catedrático en la Universidad de Granada y responsable de la nutrición de la marchadora como integrante de su equipo y presente en Tokio, sugiriera que tomase un batido de frutas con una composición concreta de vitaminas, nutrientes e hidratos junto a una mayor ingesta de carnes rojas de alta calidad en la dieta para reponer la proteína necesaria. Los médicos de la Federación lo aprobaron y, al día siguiente la orcerina marchó con mejores sensaciones ya durante una sesión compartida con Antía Chamosa como compañera para los 20 kilómetros y la propia Palmisano. María Pérez completará una activación previa a la competición durante la víspera tras una jornada completa de descanso.

A María Pérez volverán a jalearla desde su casa en Pulianas su madre Paqui y varios de sus amigos, entre ellos la también atleta olímpica Sonia Molina y su fisioterapeuta Ángel García. Desde Orce lo seguirán, además de sus vecinos en el salón de actos del Silo, tanto su bisabuela María como su padre Luis, que esta vez trabajará antes de la competición con la esperanza de terminar para ver a su hija saliendo del estadio nacional de Japón o al menos desde los primeros kilómetros de la carrera tras ponerse a currar sin dormir tras el título en los 35 kilómetros.

«Otras parten con ventaja»

«La competición de los 35 kilómetros fue muy dura, bajo unas condiciones muy extremas de calor y humedad, y dejó bastante mermados físicamente a todos los atletas y ya se conocen a varios hombres 'top' mundial que posiblemente renuncien a participar en los 20 por ello, entre lesiones y fatiga», comparte Jacinto Garzón con IDEAL. «Algunas de las grandes favoritas entre las mujeres no participaron en los 35 y parten con la ventaja de no haberse desgastado en esa prueba sobre María a priori, como son los casos de la mexicana Alegna González, la china Li Ma y alguna otra que también apostó al 100% por los 20», añade.

Al entrenador de María Pérez le consuela que la previsión meteorológica indica que la temperatura caerá «drásticamente, en torno a diez grados» de cara a la prueba de 20 kilómetros con respecto a la de 35. «Creemos que la humedad no hará tanto daño, aunque no sabemos aún si eso será bueno o malo porque dará lugar a una carrera más rápida y mucho más exigente desde el principio por tanto para las atletas que doblan prueba como María», matiza.

María Pérez sigue hambrienta. Revalidar también el título mundial de 20 kilómetros le permitirá cumplir su propósito principal de explorar sus límites como marchadora, para orgullo de Orce, Granada y España entera.