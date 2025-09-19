Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

María Pérez celebra su nuevo título mundial en la prueba de 35 kilómetros en un restaurante japonés. RFEA

Atletismo

María Pérez prepara el asalto a los 20 kilómetros para ampliar aún más su leyenda

La marchadora aspira a revalidar también su título mundial en la distancia corta tras lograrlo en la de 35 con muchísimo desgaste

José Ignacio Cejudo

José Ignacio Cejudo

Granada

Viernes, 19 de septiembre 2025, 00:34

María Pérez prepara ya el asalto a la prueba de 20 kilómetros marcha del Campeonato del Mundo de Tokio en la madrugada española del viernes ... al sábado (00.30 horas, retransmitido por Teledeporte) para ampliar aún más su leyenda en el atletismo español. La granadina, que se convirtió ya en la mejor atleta nacional o al menos en la del palmarés más excelso con tres títulos globales ya en su haber por los anteriores de 2023 en Budapest, aspira a revalidar también su dominio en la distancia corta tras lograrlo en la de 35 siete días atrás con muchísimo desgaste.

