Kart Royale desata la locura adolescente en Granada La competición de motor de influencers y celebridades abarrota el centro de jóvenes seguidores desde primera hora

Granada despertó con el ruido casi imperceptible del motor eléctrico de Kart Royale, algo que contrastó con una auténtica sinfonía de vítores que acompañó desde primera hora. Los adolescentes y jóvenes seguidores de algunos de los influencers y celebridades más famosos del país se hicieron notar desde primera hora.

Los monoplazas sostenibles de figuras como Lola Lolita, Ceciarmy o Marina Riverss echaron a rodar desde temprano con los entrenamientos libres previos a la gran carrera, transformando el entorno de Puerta Real en el 'scalextric' más festivo de la historia.

El evento prevé actividades, espectáculo y muchas sorpresas hasta la madrugada con la fanzone y la fiesta final en la sala Aliatar. Los granadinos disfrutan ya de la jornada a pie de pista.

Ampliar Antonio Lobato en posición.

