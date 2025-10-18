Kart Royale desata la locura adolescente en Granada
La competición de motor de influencers y celebridades abarrota el centro de jóvenes seguidores desde primera hora
Granada
Sábado, 18 de octubre 2025, 11:12
Granada despertó con el ruido casi imperceptible del motor eléctrico de Kart Royale, algo que contrastó con una auténtica sinfonía de vítores que acompañó desde primera hora. Los adolescentes y jóvenes seguidores de algunos de los influencers y celebridades más famosos del país se hicieron notar desde primera hora.
Los monoplazas sostenibles de figuras como Lola Lolita, Ceciarmy o Marina Riverss echaron a rodar desde temprano con los entrenamientos libres previos a la gran carrera, transformando el entorno de Puerta Real en el 'scalextric' más festivo de la historia.
El evento prevé actividades, espectáculo y muchas sorpresas hasta la madrugada con la fanzone y la fiesta final en la sala Aliatar. Los granadinos disfrutan ya de la jornada a pie de pista.