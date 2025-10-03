Juan y Medio se suma a pedir el Princesa para María Pérez: «Una de las mejores de la historia» El presetador andaluz ya forma parte del amplio grupo de caras conocidas unidas para reconocer a la marchadora granadina

P. M. Viernes, 3 de octubre 2025, 16:34 Comenta Compartir

Se trata de una de las caras más conocidas de Andalucía. El almeriense Juan y Medio, con más de 30 años en la primera línea televisiva, ha entretenido tardes y noches en numerosas cadenas y programas. Ahora, el presentador se une al clamor popular para pedir el premio Pincesa de Asturias para la marchadora granadina María Pérez.

MÁS INFORMACIÓN Voces por el Princesa de Asturias de los Deportes para María Pérez

«Una campaña razonable. Lo que ha conseguido en marcha, la hace una de las deportistas más importantes de nuestro país. Además, es una persona con unos valores, un espíritu de sacrificio y una dedicación que merecen el reconocimiento de este Princesa de Asturias», ha destacado en IDEAL el presentador almeriense Juan y Medio.

En la campaña de reconocimiento a la deportista de Orce, representantes institucionales, figuras del atletismo, del deporte en general, la cultura o el periodismo, entre otros, han unido su apoyo para que el reconocimiento caiga en 2026 sobre la figura de María Pérez.

La petición no llega por capricho. La doble reválida de María Pérez de sus dos títulos de campeona del mundo en 20 y 35 kilómetros marcha en Tokio la sitúan como una de las grandes candidatas al premio Princesa de Asturias de los Deportes que presiden los Reyes de España ya de cara a su edición de 2026, con un clamor popular por ello. La granadina recibió apoyos como para haberlo ganado ya este año tras sus dos medallas en los Juegos Olímpicos de París, pero el jurado se inclinó finalmente por la tenista estadounidense Serena Williams.