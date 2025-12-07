Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Álvaro encara a Silva. J. A. S.

Fútbol

El Motril se reencuentra con la victoria con una 'manita' a El Palo

El Arenas se impone al Huétor Vega en el otro derbi de la jornada

José A. Salvador

Motril

Domingo, 7 de diciembre 2025, 21:15

Comenta

El Motril se reencontró con la victoria cuatro jornadas después endosándole una 'manita' a El Palo. A su triunfo le acompañaron los del Churriana de ... la Vega y el Arenas de Armilla como locales en los derbis con el Recreativo y el Huétor Vega, respectivamente, con empate del Huétor Tájar en Mancha Real durante el debut de Joseba Aguado allí. Con su conquista, el Motril retuvo la segunda posición pese al empuje del Churriana.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    La resurrección del mercado de San Agustín
  2. 2 Fallece Clemente Arco, presidente de la asociación de vecinos de Casería de Montijo
  3. 3 Un herido tras chocar su coche contra un árbol en Camino de Ronda
  4. 4

    Isabel la Católica estrena casa en el Albaicín
  5. 5 Rescatan en helicóptero a dos jóvenes de 19 y 20 años que estaban en apuros en la Sierra
  6. 6

    Una jornada de decoración en el pueblo más navideño de la Costa
  7. 7

    La plaga silenciosa del suicidio entre los jóvenes
  8. 8 Los premios IDEALES reconocen a cinco talentos de la cultura de Granada
  9. 9 Granada habilitará una nueva zona verde en la avenida de Andalucía con un parque urbano
  10. 10

    «Agradezco cada día no haberme quitado la vida a los 14 años»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal El Motril se reencuentra con la victoria con una 'manita' a El Palo

El Motril se reencuentra con la victoria con una &#039;manita&#039; a El Palo