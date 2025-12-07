El Motril se reencuentra con la victoria con una 'manita' a El Palo

El Motril se reencontró con la victoria cuatro jornadas después endosándole una 'manita' a El Palo. A su triunfo le acompañaron los del Churriana de ... la Vega y el Arenas de Armilla como locales en los derbis con el Recreativo y el Huétor Vega, respectivamente, con empate del Huétor Tájar en Mancha Real durante el debut de Joseba Aguado allí. Con su conquista, el Motril retuvo la segunda posición pese al empuje del Churriana.

No hubo matices ningunos en la 'manita' del Motril a El Palo, con una contundencia que dejó clara la diferencia entre los dos equipos. Al doblete de Antonio López se le sumaron los goles de Álvaro y Pato aún en la primera parte, y este último firmó también una segunda diana tras el descanso.

Sí hubo máxima igualdad en el derbi entre el Arenas y el Huétor Vega. Migue Bolívar inauguró el marcador a la vuelta del descanso pero Joan Grasa empató para los de Rizos al cuarto de hora. Pablo Aguilar inclinó la balanza de un duelo que se pudo llevar cualquiera por las ocasiones que disfrutaron ya en la recta final.

Tuvo que conformarse con un punto el Huétor Tájar en Mancha Real. El equipo de Julio Catalá se adelantó gracias a un gol de Montes en el primer minuto, pero los futbolistas a los que ahora dirige Joseba Aguado se recompusieron y empataron al filo del cuarto de hora por mediación de Juanca. Ya no se movería el marcador pese a las alternativas que ambos equipos tuvieron, con el reparto de puntos como mal menor.