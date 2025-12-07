El Recreativo cae en Churriana de la Vega

El Recreativo Granada cayó en El Frascuelo de Churriana de la Vega (2-0), donde la revelación de la temporada en Tercera RFEF sigue haciéndose ... fuerte. El filial rojiblanco perdió allí donde ya lo hicieron el Arenas de Armilla y el Huétor Tájar y como ya el pasó en Motril entre sus derbis fuera de la Ciudad Deportiva. Bastaron los goles de Nacho Buil y Antonio Fernández al principio de cada parte para mantener al Churriana por encima también en el 'play off' de ascenso al desaprovechar el 'Recre' el cuarto de hora previo al descanso durante el que mereció empatar.

Apenas acababa de empezar el derbi y el Recreativo ya pidió un posible penalti sobre Rayan Zinebi en una carrera hacia la portería, pero el árbitro le mandó levantarse. El filial avisó primero, con un larguerazo de Álvaro Justo tras una falta ensayada que le puso rasa Samu Cortés cuando todo el mundo esperaba que chutase, pero fue el Churriana el que inauguró el marcador. Una pifia del central Fidel tras gustarse demasiado en su propia área derivó en el gol del veterano capitán Nacho Buil a rechace de Bohdan Isachenko tras un disparo de Antonio García.

Luis Bueno pidió al Recreativo que fuera más directo a partir de entonces, y Mario Marín perdonó el empate aún en la primera media hora al empalmar mal una volea. El capitán del filial tendría otra ocasión para responder al gol del churrianero en un nuevo envío a balón parado de Cortés que el portero Sebas espantó como pudo siendo Aarón luego quien sacase sobre la línea el cabezazo de Marín. También con la frente, Zinebi desperdició a continuación un buen centro de Bourama, desplegado como lateral.

Cortés empezó a venirse arriba poco antes del descanso, con varios regates que pusieron al límite a los jugadores del Churriana, y forzó un paradón de Sebas en una falta directa con otro saque de esquina peligroso posterior. Marín y Zinebi volvieron a gozar de dos oportunidades clarísimas durante los mejores minutos del Recreativo, pero a los locales les resistió un empate que ya habría sido justo.

El descanso frenó al Recreativo, que volvió a salir con dudas como en una indecisión de Isachenko, y Antonio Fernández lo aprovechó para ampliar la ventaja del Churriana en una acción relámpago tras una excelente maniobra de su 'tocayo' García. Bueno movió el banquillo de inmediato y el filial siguió peligroso a balón parado sobre todo, con nuevos lanzamientos de Justo y Cortés. Angelo, uno de los revulsivos, amenazó desde fuera del área tras una acción en la que Zinebi anduvo lento.

Más cerca estuvo aun así el tercero del Churriana, pero Antonio Fernández perdonó su doblete ante Isachenko. El Recreativo pudo meterse en el partido en una nueva acción a balón parado a falta de un cuarto de hora, pero Sebas desvió la volea de Mario Marín y Seydou Fall se quedó sin margen para reaccionar y empujar la pelota al fondo de la red prácticamente bajo el larguero.

Enfado de Zinebi

Bueno, que puso a Zinebi en la banda izquierda un rato al meter a Richard, terminó prescindiendo del punta para la recta final para su cabreo. Tanto a él como a Miguel Sánchez se les hizo de noche en el área en varios pelotazos directos mientras Cristian, delantero de refresco entre los locales, rozó un gol 'maradoniano' desde la frontal.