Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Un lance del derbi en El Frascuelo. Churriana CF
Filial del Granada CF

El Recreativo cae en Churriana de la Vega

Tercera RFEF ·

Los goles de Nacho Buil y Antonio Fernández bastan al desaprovechar los rojiblancos sus mejores minutos en El Frascuelo

José Ignacio Cejudo

José Ignacio Cejudo

Granada

Domingo, 7 de diciembre 2025, 14:59

Comenta

El Recreativo Granada cayó en El Frascuelo de Churriana de la Vega (2-0), donde la revelación de la temporada en Tercera RFEF sigue haciéndose ... fuerte. El filial rojiblanco perdió allí donde ya lo hicieron el Arenas de Armilla y el Huétor Tájar y como ya el pasó en Motril entre sus derbis fuera de la Ciudad Deportiva. Bastaron los goles de Nacho Buil y Antonio Fernández al principio de cada parte para mantener al Churriana por encima también en el 'play off' de ascenso al desaprovechar el 'Recre' el cuarto de hora previo al descanso durante el que mereció empatar.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un herido tras chocar su coche contra un árbol en Camino de Ronda
  2. 2

    La resurrección del mercado de San Agustín
  3. 3 Fallece Clemente Arco, presidente de la asociación de vecinos de Casería de Montijo
  4. 4 El pueblo de Granada que exhibe un Belén formado con 200 figuras de Playmobil
  5. 5

    Isabel la Católica estrena casa en el Albaicín
  6. 6

    La plaga silenciosa del suicidio entre los jóvenes
  7. 7 El Covirán se bloquea
  8. 8 Los premios IDEALES reconocen a cinco talentos de la cultura de Granada
  9. 9

    «Agradezco cada día no haberme quitado la vida a los 14 años»
  10. 10

    Una jornada de decoración en el pueblo más navideño de la Costa

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal El Recreativo cae en Churriana de la Vega

El Recreativo cae en Churriana de la Vega