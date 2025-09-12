Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

El malagueño Iván López (CF Motril) se hizo con la titularidad en la banda derecha. J. A. S.

Fútbol | 3ª RFEF

El Churriana se mide al Porcuna en su debut oficial como local

El Arenas de Armilla recibe al Torre del Mar; el CF Motril se medirá al Torreperogil; y se aplaza el derbi entre los 'Huétor'

José Antonio Salvador

Motril

Viernes, 12 de septiembre 2025, 11:25

Fin de semana apasionante en 3ª RFEF en el que, como locales, el Arenas de Armilla recibirá al Torre del Mar y el Churriana al Atlético Porcuna. Como visitante el CF Motril se desplazará hasta Torreperogil. Los tres encuentros se disputarán este domingo. El derbi entre Huétor Tájar y Huétor Vega se aplaza por mutuo acuerdo, debido a la presencia de varios jugadores del segundo con el equipo de la UGR en el Campeonato del Mundo de selecciones universitarias.

El Churriana jugará su primer partido de la historia del club como local en Tercera, en El Frascuelo a las 12.30 horas. Los de Levi Cantero no podrán contar con el lateral izquierdo Capilla. «Tenemos que dar continuidad a la imagen y el juego de la semana pasada. Sabemos que va a ser un partido duro, somos conocedores de que nuestras opciones de permanencia pasan por hacer de nuestro campo un fortín», argumentó el técnico.

El CF Motril visita Torreperogil, con tres bajas. Por lesión no jugarán el central Rally y el organizador Isra González; y el delantero Pato se pierde su último encuentro por sanción. El partido se jugará en el municipal Abdón Martínez Fariñas a las 19 horas.

A las 12, y en el municipal de Armilla, el Arenas recibe al Torre del Mar. Los dirigidos por Jorge Molina tienen dos bajas confirmadas, por lesión la del mediocentro Charles; y por cuestiones burocráticas, el mediapunta Capi. En el capítulo de dudas, el extremo Dani Salvatierra y los mediocentros Fran Machado y Adri Osorio.

Por su parte, el Huétor Tájar ya sabe su rival en los octavos de la Copa RFEF. Será el Orihuela a partido único el tierras alicantinas, el día 17. De esos ocho duelos saldrán los equipos que competirán en cuartos de final, eliminatoria que, de superarla, da acceso a la Copa del Rey garantizándose, además, enfrentarse como locales contra un conjunto de Primera división.

