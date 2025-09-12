El Recreativo juega este sábado su primer partido fuera de casa

R. L. Granada Viernes, 12 de septiembre 2025, 11:19 Comenta Compartir

Tras su empate 'in extremis' con el Martos, el Recreativo Granada cruza el Mediterráneo para medirse al Melilla B.

El técnico rojiblanco, Luis Bueno, habló así del encuentro: «Tenemos muchos jugadores en edad juvenil aún que tienen que conocer cómo queremos jugar, pero recoger un punto nos dio convencimiento. El próximo rival ha hecho una gran pretemporada, empatando fuera de casa, así que en su feudo es más peligroso, en un contexto complejo. Es un equipo de intensidad y duelos, con mucho talento, ex de buenas canteras y que sabe lo que hace. Con ganas de afrontarlo».

