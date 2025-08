Stancev: «Tengo tres oportunidades más para el Mundial y espero ir»

Ganar su cuarto título consecutivo como campeona de España absoluta de salto de altura al aire libre supo a poco a Una Stancev en Tarragona ... este pasado domingo. «Estoy muy contenta por ganar pero no mucho por la marca porque quería hacer 1,93 metros para ir al Mundial de Tokio en septiembre, pero bueno... seguiré intentándolo y estoy segura de que lo voy a conseguir pronto», compartió la granadina, natural de La Herradura pese a su origen serbio, en declaraciones a IDEAL tras colgarse la medalla de oro con un mejro salto de 1,89 a dos centímetros de su nuevo mejor registro personal desde junio.

A Stancev le quedan tres oportunidades más en concreto: este mismo jueves en Belgrado, de vuelta a sus orígenes y en Guadalajara ya en territorio nacional y en Países Bajos en las semanas posteriores. «Sigo encabezonada con que lo voy a conseguir y voy a darlo todo para ir al Mundial», prometió la saltadora de altura que compite por el club de Nerja. Ella soñaba con celebrar por todo lo alto su cuarto título en Tarragona. Le alentaba Daniel Martí, su entrenador en la residencia Blume de Madrid: «Me decía que era mi momento todo el rato y que, aunque no me saliera, lo tengo ahí; a base de acercarme, lo lograré».

«Me costó arrancar», reconoció Stancev en cuanto al concurso de Tarragona en sí. De hecho, incluso falló un primer intento para saltar 1,83 metros. «Era una altura transitoria y no quería gastar más nulos porque me sentía muy bien desde el calentamiento, así que decidí pasar a 1,86 para saltarlo a la primera aunque me pilló por sorpresa hacerlo en el tercero. Al menos lo salvé y ya me olvidé hasta hacer 1,89», reflejó la herradureña.

«No tuve tanta fuerza ni chispa»

«Mi mente estaba puesta en el 1,93 desde el principio, y sentí alivio cuando me puse a ello», admitió Stancev sobre sus sensaciones una vez asegurado el título. «Me sentía bien como para hacer 1,93 y creo que no estoy muy lejos y que lo conseguiré, espero que pronto. Simplemente no tuve tanta fuerza ni chispa como en otros días», se resignó la saltadora granadina.

A Una Stancev le habría encantado sentir la competencia de Ona Bonet, ausente por el Europeo sub-20 tras arrebatarle el último título bajo techo. «Hubiera estado genial pero tendremos concursos para rato porque estamos todas ahí en la lucha. Será espectacular en el futuro», sostuvo. Ya en el podio, y como suele ser habitual, Ruth Beitia les hizo entrega de sus medallas y posó con ellas: «Nos felicitó a todas tan agradable y positiva como siempre». La granadina solamente piensa ya en saltar hasta Tokio ya sea desde su tierra de procedencia, desde Guadalajara o desde los Países Bajos.