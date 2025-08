Fontes: «Todavía no sé por qué no cambié de ritmo cuando iba segundo»

Ignacio Fontes acabó «decepcionado y enfadado» consigo mismo tras acabar quinto en la final de 1.500 metros lisos del Campeonato de España absoluto de ... atletismo que acogió Tarragona el pasado fin de semana; un resultado que probablemente le cueste la convocatoria para el Mundial de Tokio en septiembre pese a lograr la marca mínima batiendo la suya propia personal hasta 3:32.55 cuatro años después en junio. Los medallistas Adrián Ben (Adidas), Carlos Sáez (Albacete) y Pol Oriach (Nike) son ahora los principales candidatos.

«Planteé la final saliendo en posiciones de cabeza para dar un cambio de ritmo fuerte a falta de 600 metros, porque creía que si esperaba a que quedasen 200 tenía más las de perder que las de ganar viendo cómo llegaba, pero todavía no sé por qué no lo hice», lamentó Fontes, por el tramo de carrera en el que iba segundo tras Dani Arce (New Balance), en declaraciones a IDEAL. «Cuando lo hizo Javier Mirón me quedé encerrado y eso fue un desastre total porque, cuando salí, ya sabía que no podría alcanzar a los demás que también habían cambiado», confesó el atleta de Nike.

«Estoy triste y jodido por no haber conseguido el resultado ni el rendimiento que quería», reconoció Fontes. «En las dos últimas semanas estuve entrenando bien, aun con un percance que me tuvo tocado del cuádriceps, pero no fue excusa porque en las semifinales me sentí muy bien y no me molestó. De hecho, acabé con bastante confianza y me gustó cómo corrí», apuntó, para más frustración personal si cabe. «Saldrá el sol de nuevo», se consoló el mediofondista granadino, que volverá a competir este sábado en Bélgica: «Acabaría con otro sabor de boca si volviera a batir mi marca personal».