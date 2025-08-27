Stancev lamenta su exclusión del Mundial por no ser «lo suficientemente excelente»

Una Stancev lamentó su exclusión de la prelista de la selección española para el Campeonato del Mundo de Tokio antes incluso de que se difundiera. ... La saltadora de altura natural de La Herradura pese a su origen serbio tenía ya asumido que no formaría parte de la convocatoria provisional al quedarse a dos centímetros de la marca mínima federativa de 1,93 metros pese a que pudo ir citada por el ranking mundial gracias al salto de 1,91 metros que le dio el título global universitario para situarse tercera en el ránking histórico nacional que no pudo mejorar en posteriores competiciones. Ningún español competirá en el salto de altura en Tokio, tampoco entre los hombres.

«Me hubiera gustado haber sido lo suficientemente excelente o competitiva, o no sé exactamente cómo llamarlo. Podría quedarme con que dos centímetros me separan de cumplir uno de mis sueños, pero no debo ser injusta conmigo misma», compartió Stancev. «He de admitir que ha sido la mejor temporada de mi vida y que hace pocos meses no me creería lo cerca que he estado de ir a un Campeonato del Mundo, peleándolo y soñando con ello hasta el último momento. A pesar de haber saltado competición tras competición con un lastre, supe sacar lo mejor de mí cada día y sobre todo supe estar aquí y ahora. No me hundí ni cuando lo veía ya todo perdido», siguió.

«Pese a todo, logré clasificarme al Campeonato del Mundo por ranking aunque finalmente no vaya a ser seleccionada por mi federación al no cumplir con las mínimas de excelencia que exigen», recalcó la saltadora. «Estoy muy orgullosa de mí y sé que mí yo de 14 años que recién empezaba a practicar este deporte estaría muy orgullosa de mí también. Incluso creo que la Una que empezó esta temporada está flipando con la deportista en la que me he convertido», abundó.

«Espero que las cosas cambien»

«Este año nos ha enseñado a mí y a mi equipo que hemos hecho todo lo que hemos podido, que para la gente que sí ha creído y apostado por mí, hemos traído un oro por primera vez en salto de altura en un mundial universitario a España, demostrando que cuando se fomenta y apoya el talento y el trabajo de jóvenes atletas, creyendo en ellos, todo es posible», se congratula Stancev. «No puedo ponerme ni un solo pero. Lo intenté hasta el último día, y estuve a punto muchas veces. Me sentí más competitiva que nunca. Solo espero que para el futuro las cosas cambien y que las nuevas generaciones también podamos soñar y aspirar a mejores condiciones y alcanzar lo que por hoy parece inalcanzable, pero cada vez menos», apuntó.

«Por el momento, me voy a tomar mi merecido descanso para poder volver en un futuro con más fuerza y motivación. Es un camino muy largo y todavía me queda mucho por recorrer, pero de ahora en adelante voy a asegurarme de disfrutarlo y de recordar por qué empecé, que es el verdadero amor por el atletismo y lo que hago», concluyó la saltadora de altura granadina.