Una Stancev salta una altura durante el Mundial universitario que ganó. Kevin Voigt (@k_voigt_fotografie)

Atletismo

Stancev lamenta su exclusión del Mundial por no ser «lo suficientemente excelente»

«Dos centímetros me separan de cumplir uno de mi sueños», esgrime la saltadora de altura, que pudo ser convocada de acuerdo al ranking

José Ignacio Cejudo

José Ignacio Cejudo

Granada

Miércoles, 27 de agosto 2025, 14:32

Una Stancev lamentó su exclusión de la prelista de la selección española para el Campeonato del Mundo de Tokio antes incluso de que se difundiera. ... La saltadora de altura natural de La Herradura pese a su origen serbio tenía ya asumido que no formaría parte de la convocatoria provisional al quedarse a dos centímetros de la marca mínima federativa de 1,93 metros pese a que pudo ir citada por el ranking mundial gracias al salto de 1,91 metros que le dio el título global universitario para situarse tercera en el ránking histórico nacional que no pudo mejorar en posteriores competiciones. Ningún español competirá en el salto de altura en Tokio, tampoco entre los hombres.

