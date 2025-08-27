María Pérez lidera la prelista para el Mundial

María Pérez lidera la prelista de la selección española de atletismo para el Campeonato del Mundo que acogerá Tokio del 13 al 21 de septiembre. ... La marchadora granadina, campeona del relevo mixto con Álvaro Martín como pareja en los Juegos Olímpicos de París del verano pasado con plata también en la prueba individual de 20 kilómetros, doblará las distancias de 35 y 20 en esta ocasión. La de Orce se medirá primero en la larga, el mismo sábado inaugural desde las ocho de la mañana, y volverá a competir en la corta ya siete días después desde las siete y media.

María Pérez abandera junto al también medallista olímpico Jordan Díaz una selección provisional de 56 atletas (30 mujeres y 26 hombres) que excluyó a los también granadinos Ignacio Fontes y Una Stancev. El mediofondista cumplió con la marca mínima de la Federación para los 1.500 metros lisos -para nuevo mejor registro personal cuatro años después- al batir con 3:32.55 la exigencia de 3:34.50, pero la competencia con Adrián Ben, Pol Oriach y Carlos Sáez terminó apeándole por la limitación a tres plazas al 'pinchar' en la final del Campeonato de España como quinto clasificado tras ellos; y la saltadora de altura logró acceder por ranking gracias al salto de 1,91 metros que le dio el título mundial universitario pero sigue a dos centímetros del requisito nacional. En la misma situación que Stancev se quedaron fuera Daniela García, Belén Toimil, Manu Quijera, Guillem Crespí, Esperança Cladera, Blanca Hervás y Beatriz Cantero.

Sin Fontes ni Stancev como compañeros granadinos, María Pérez volverá allí donde ganó su primera medalla olímpica por los Juegos que la pandemia aplazó a 2021. Esta vez, además, con el aliciente de vivir una competición ya normalizada y con público. La pupila de Jacinto Garzón defenderá las coronas que ya logró en Budapest hace dos años en ambas distancias. Viene de firmar ya una gran actuación en el Campeonato de Europa por equipos, con victoria en los 35 kilómetros gracias a una marca de 2:38.59 que la puso líder mundial en lo que va de año. También doblará su prueba Cristina Montesinos, con Raquel González en la distancia larga y con Antía Chamosa y Paula Juárez en la de 20.

Altas expectativas

A María Pérez y Jordan Díaz como medallistas olímpicos se les suman además otros cinco atletas con preseas mundialistas en citas anteriores como la propia granadina, Miguel Ángel López, Asier Martínez, Mariano García y Fátima Diame. Entre los que han subido alguna vez a un podio continental suman dieciséis competidores en la prelista.

España espera defender su mejor resultado histórico de hace dos años en Budapest. Entonces, María Pérez contribuyó con su doblete dorado a un tercer puesto en el medallero al aportar sus compañeros otros dos títulos y una medalla de plata más aparte diez puestos de finalistas y un séptimo por puntos. Por segundo Mundial consecutivo acudirán más mujeres que hombres.