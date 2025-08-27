Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

María Pérez posa para IDEAL con las dos medallas de oro que ganó en el Mundial de 2023. Pepe Marín

Atletismo

María Pérez lidera la prelista para el Mundial

La campeona olímpica doblará las pruebas de 35 y 20 kilómetros marcha

José Ignacio Cejudo

José Ignacio Cejudo

Granada

Miércoles, 27 de agosto 2025, 14:19

María Pérez lidera la prelista de la selección española de atletismo para el Campeonato del Mundo que acogerá Tokio del 13 al 21 de septiembre. ... La marchadora granadina, campeona del relevo mixto con Álvaro Martín como pareja en los Juegos Olímpicos de París del verano pasado con plata también en la prueba individual de 20 kilómetros, doblará las distancias de 35 y 20 en esta ocasión. La de Orce se medirá primero en la larga, el mismo sábado inaugural desde las ocho de la mañana, y volverá a competir en la corta ya siete días después desde las siete y media.

