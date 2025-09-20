Orce vibra de madrugada con otra victoria de María Pérez

AtletismoOrce vibra de madrugada con otra victoria de María Pérez
El salón de actos del Silo acoge a medio centenar de vecinos de la marchadora que la acompañan durante su carrera
Granada
Sábado, 20 de septiembre 2025, 04:36
Orce vibró con una nueva victoria de madrugada de María Pérez en el Campeonato del Mundo de atletismo en Tokio, esta vez en la prueba ... de 20 kilómetros marcha tras revalidar también el título en la de 35 siete días atrás. Medio centenar de vecinos de la granadina acudieron al salón de actos del Silo de la localidad, de mil habitantes, para seguir su carrera.
Una pantalla gigante decoró el espacio interior facilitado por el Ayuntamiento de Orce para apoyar a María Pérez. No faltaron vítores ni pancartas de cariño hacia la marchadora, con júbilo general al asegurar su triunfo.
