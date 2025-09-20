Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

María Pérez muerde la medalla de oro correspondiente a la prueba de 20 kilómetros marcha. Reuters

Atletismo

María Pérez revalida también su título de campeona del mundo en 20 kilómetros

La crónica ·

La marchadora granadina se convierte en la primera mujer que emula una doble corona global en la historia

José Ignacio Cejudo

José Ignacio Cejudo

Granada

Sábado, 20 de septiembre 2025, 02:24

Sin más rival ya que la historia que la suceda, María Pérez revalidó también en Tokio su título de campeona del mundo en 20 kilómetros ... marcha siete días después de lograrlo en los 35 para emular sus éxitos de Budapest dos años atrás. No le bastaba una medalla de oro y quería dos, como la mejor atleta en la historia de España ya de forma indiscutible. Ni doblar pruebas a diferencia de otras candidatas ni arrastrar una molestia en el pubis de la distancia larga a la corta impidió que la granadina volviera a exhibirse con más mérito que nunca antes para convertirse en la primera mujer que revalida una doble corona global en la historia del atletismo tras los precedentes de Carl Lewis en 100 y longitud en 1983 y 1987; y Usain Bolt y Mo Farah en 100 y 200 y 5.000 y 10.000, respectivamente, en 2013 y 2015.

