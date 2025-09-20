María Pérez revalida también su título de campeona del mundo en 20 kilómetros

Sin más rival ya que la historia que la suceda, María Pérez revalidó también en Tokio su título de campeona del mundo en 20 kilómetros ... marcha siete días después de lograrlo en los 35 para emular sus éxitos de Budapest dos años atrás. No le bastaba una medalla de oro y quería dos, como la mejor atleta en la historia de España ya de forma indiscutible. Ni doblar pruebas a diferencia de otras candidatas ni arrastrar una molestia en el pubis de la distancia larga a la corta impidió que la granadina volviera a exhibirse con más mérito que nunca antes para convertirse en la primera mujer que revalida una doble corona global en la historia del atletismo tras los precedentes de Carl Lewis en 100 y longitud en 1983 y 1987; y Usain Bolt y Mo Farah en 100 y 200 y 5.000 y 10.000, respectivamente, en 2013 y 2015.

La marca de María Pérez, además, registró el brutal dato de 1:25:54 como su segunda mejor de siempre y la mejor española en la historia de los Mundiales, seguida en Tokio por la mexicana Alegna González con 1:26:06 y la japonesa Nanako Fujii con 1:26:18. Del resto de españolas, Antía Chamosa acabó finalista como séptima con personal de 1:27:55 y Paula Juárez, vigesimosegunda con 1:31:50.

María Pérez agradeció la caída de diez grados en la temperatura respecto a los 35 kilómetros, hasta los 22, con un 85% de humedad por el 96% que se alcanzó entonces. Acababa de persignarse para salir, tras cumplir semanas atrás con todos sus rituales con la Virgen de los Dolores de Orce, cuando Jiayu Yang salió escopeteada del estadio nacional de Japón sin el desgaste la prueba larga. Hasta trece marchadoras se fueron tras ella, cuatro de ellas chinas, durante unos primeros kilómetros más lentos de lo que cabía esperar ante la previsión de que las cuatro chinas rompieran la carrera desde el principio.

Fue la peruana Kimberly García León quien aceleró la prueba a los cuatro minutos el kilómetro, a ritmo de récord, con muchas advertencias de los jueces. No tardó en bajarlo, algo que aprovechó María Pérez para colocarse en cabeza por primera vez a falta de 13 kilómetros aún, sin miedo y muy segura de sí misma. Su querida Antonella Palmisano y ella se pasaban las toallas y las esponjas en gestos ya no de compañerismo sino de amistad auténtica.

Sin embargo, ni Yang ni García León habían dicho sus últimas palabras mientras el grupo se estiraba hasta las ocho finalistas ya pasado el ecuador de la carrera al quedarse atrás Palmisano hasta retirarse incluso entre otras. María Pérez recibió una primera paleta amarilla como aviso pese a no marchar ya en cabeza sino tras la estela de la peruana, y aun así volvió a cambiar de ritmo hasta colocarse en cabeza de nuevo pese al desafío de la sorprendente Paula Torres, que no tardó en pinchar. Tanto la ecuatoriana como la granadina y García León dejaban fatal a las marchadoras que no doblaron prueba, demostrando que si no lo hicieron, fue por algo. Yang se cargó hasta con una tarjeta roja.

Dos cambios de ritmo letales

A falta de ocho kilómetros, con todo, Alegna González desveló sus cartas con un ataque con el que discutirle la medalla de oro a María Pérez, como ya lo intentó en los Cantones de La Coruña en mayo. Sin embargo, dos nuevos cambios de la granadina a los catorce y los diecisiete kilómetros para firmar los dos más rápidos hasta entonces sin que las comprensibles paletas amarillas la condicionasen ya. Una vez más, pudo regodearse en solitario de su camino hacia la gloria de vuelta al estadio nacional. Ya es tetracampeona mundial.