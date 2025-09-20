María Pérez: «Hago esto porque disfruto y hago disfrutar»

María Pérez estaba exultante al final de la carrera, ya en la zona de atención a los medios, cuando expresó sus primeras palabras. «En primer ... lugar; españoles, tenemos otra medalla. En segundo lugar, ha merecido la pena trasnochar», dedicó con simpatía a los aficionados al atletismo en declaraciones posteriores a la prueba recogidas por la Real Federación Española de Atletismo. «Adelanté todo lo que iba a pasar en la carrera. Abrí cartas sobre la mesa después del 35 (km). Creo que las rivales jugaron bien sus bazas. Me quito el sombrero con todas, sobre todo las que doblaron del 35 al 20, porque es mucho», apuntó.

Me quedo con algo muy especial», subrayó, en referencia a su amiga Antonella Palmisano, atleta italiana con la que preparó esta cita deportiva en las últimas semanas. «Aunque no ha podido acompañarme esta vez, no me esperaba que me diera la bandera en la meta. Los éxitos no son individuales, sino colectivos, y agradezco a ella y su equipo el trabajo porque forman parte de lo logrado. Este deporte es también de equipo. Gracias a ella, que en su día fue campeona olímpica en Japón, tuvo un sueño y sigo con el mismo», abundó.

«Ya no hago esto por batir récords ni nada así. Lo hago porque disfruto. Antes me ponía la presión y ahora disfruto como una enana. Estaba súper nerviosa, pero le decía a Antonella que sabiendo que estaba al lado, me sentía relajada. En estas cosas, cuando soy feliz, tengo que disfrutar, y hacer disfrutar, es el mayor premio que me llevo», regaló.

«En la meta me emocioné y necesitaba que nadie me preguntara por lo conseguido. Al final, la vida es esto. Si tengo que dar un consejo a otros deportistas es que no se metan presión. Hice la mejor preparación del mundo, pero me rodeé de la mejor gente posible. A mis compañeros de selección, con los que le he estado en el hotel en todo momento, les aconsejo que sean ellos mismos y se lo pasen bien. Así sale lo mejor».