María Pérez, a hombros de sus compañeros en el estadio nacional de Japón. Reuters
Palmarés

La granadina María Pérez se convierte en la mejor atleta en la historia de España

La granadina marcha ya hacia el oro olímpico en la prueba individual de los 20 kilómetros de Los Ángeles como la única medalla que le falta

José Ignacio Cejudo

José Ignacio Cejudo

Granada

Sábado, 13 de septiembre 2025, 13:13

Dos años de ensueño convierten a María Pérez ya a sus 29 años en la mejor atleta española -hombre o mujer- de la historia nacional, ... o al menos en la del palmarés más excelso más allá de debates. Su nuevo título mundial en la prueba de 35 kilómetros de Tokio le permitió batir con tres medallas de oro tanto al propio Álvaro Martín como al maratoniano Abel Antón, este último como el único que hasta ahora había revalidado título, de 1997 a 1999. La granadina puede incluso aumentar su dominio si este próximo sábado renueva también su condición como la mejor marchadora del mundo en la prueba de 20 kilómetros. De los doce títulos planetarios en la historia del país, un tercio son suyos y ocho, en total, de la marcha como disciplina.

