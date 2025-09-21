Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
María Pérez muestra sus dos medallas de oro en las pruebas de 20 y 35 kilómetros marcha en el Mundial de Tokio. RFEA
Bicampeona del mundo otra vez

María Pérez aterriza en Madrid antes de irse a México de vacaciones

La marchadora granadina tiene prevista su llegada al aeropuerto Adolfo Suárez-Barajas a las 20.25 horas

José Ignacio Cejudo

José Ignacio Cejudo

Granada

Domingo, 21 de septiembre 2025, 00:28

María Pérez aterrizará este domingo en Madrid antes de irse a México de vacaciones. La marchadora granadina, bicampeona del mundo otra vez en Tokio, tiene ... prevista su llegada al aeropuerto Adolfo Suárez-Barajas a las 20.25 horas, y atenderá a los medios de comunicación citados por la Federación Española de atletismo.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Arde el autobús de un equipo de fútbo en la A-92 en Granada
  2. 2 Apalea a su vecino y agrede a los tres guardias civiles que fueron a detenerlo en un pueblo de Granada
  3. 3

    Heridos una madre y su hijo tras colisionar el patinete en el que iban con un coche en Maracena
  4. 4 Publicidad de Cervezas Alhambra: Verde que te quiero verte en pelotas
  5. 5

    «El autobús era una bola de fuego diez minutos después de empezar a arder»
  6. 6 Esto es lo que sucede si tocas dos veces la esquina de un datáfono cuando vas a pagar
  7. 7 Una granadina quiso cobrar 87.000 euros de la Declaración de la Renta de otra mujer y acaba condenada
  8. 8 María Pérez agranda su leyenda
  9. 9

    La fiesta en la casa de María Pérez: «No somos conscientes»
  10. 10

    «El autobús se ha venido abajo dos o tres veces y ha empezado a echar humo blanco»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal María Pérez aterriza en Madrid antes de irse a México de vacaciones

María Pérez aterriza en Madrid antes de irse a México de vacaciones