María Pérez aterriza en Madrid antes de irse a México de vacaciones
La marchadora granadina tiene prevista su llegada al aeropuerto Adolfo Suárez-Barajas a las 20.25 horas
Granada
Domingo, 21 de septiembre 2025, 00:28
María Pérez aterrizará este domingo en Madrid antes de irse a México de vacaciones. La marchadora granadina, bicampeona del mundo otra vez en Tokio, tiene ... prevista su llegada al aeropuerto Adolfo Suárez-Barajas a las 20.25 horas, y atenderá a los medios de comunicación citados por la Federación Española de atletismo.
El Ayuntamiento de Orce trabaja ya en un nuevo homenaje a María Pérez, por tercer año consecutivo ya tras su bicampeonato del mundo anterior en 2023 y las dos medallas en los Juegos Olímpicos de París. La fiesta de la marchadora con sus vecinos, no obstante, tendrá que esperar al mes de octubre.
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión
Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores
¿Ya eres suscriptor?Inicia sesión
Necesitas ser suscriptor para poder votar.