Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Jacinto Garzón y María Pérez celebran el título mundial de 20 kilómetros. R. I.

Bicampeona del mundo otra vez

«María es un ejemplo de resiliencia más allá de lo deportivo»

«Se reinventa cada año y en cada carrera hace algo más inimaginable, con algún hito más trascendental», subraya su entrenador, Jacinto Garzón

José Ignacio Cejudo

José Ignacio Cejudo

Granada

Sábado, 20 de septiembre 2025, 06:05

El entrenador de María Pérez, Jacinto Garzón, quedó instalado «en una nube» después de que su pupila revalidase también su título de campeona del mundo ... de 20 kilómetros marcha. «María se reinventa cada año, y en cada carrera hace algo más inimaginable, con algún hito más trascendental. Es histórico. Acaba de proclamarse como una de las deportistas más importantes quizás en la historia del atletismo de todos los tiempos, y por cómo lo hizo además, tras una prueba tan dura en los 35 kilómetros que hizo que muchos colapsaran», reseñó en declaraciones a IDEAL.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El Zaidín llora a Ana, su enfermera más querida
  2. 2 Siete heridos en el incendio de un piso de estudiantes en calle Arabial
  3. 3 La Guardia Civil le da el alto en la A-92 por llevar 1.500 kilos de hachís en la furgoneta y huye a pie
  4. 4 El pub más friki de España está en Granada: «Desde que abrimos no para de entrar gente»
  5. 5

    «Hay interés permanente en comprar el Granada»
  6. 6 El castillo de la Calahorra abrirá al público el viernes 26 de septiembre
  7. 7

    El Granada, con el segundo peor límite salarial de Segunda división: 4.298.000 euros
  8. 8 Varios ciudadanos persiguen y retienen a un ladrón que había robado el bolso a una mujer
  9. 9 El general de un pueblo de Granada que dejó su caja mortuoria para los entierros de los más pobres
  10. 10 Un incendio junto a un restaurante de Bib-Rambla obliga a actuar a Bomberos de Granada

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal «María es un ejemplo de resiliencia más allá de lo deportivo»

«María es un ejemplo de resiliencia más allá de lo deportivo»