Bicampeona del mundo otra vez«María es un ejemplo de resiliencia más allá de lo deportivo»
«Se reinventa cada año y en cada carrera hace algo más inimaginable, con algún hito más trascendental», subraya su entrenador, Jacinto Garzón
Granada
Sábado, 20 de septiembre 2025, 06:05
El entrenador de María Pérez, Jacinto Garzón, quedó instalado «en una nube» después de que su pupila revalidase también su título de campeona del mundo ... de 20 kilómetros marcha. «María se reinventa cada año, y en cada carrera hace algo más inimaginable, con algún hito más trascendental. Es histórico. Acaba de proclamarse como una de las deportistas más importantes quizás en la historia del atletismo de todos los tiempos, y por cómo lo hizo además, tras una prueba tan dura en los 35 kilómetros que hizo que muchos colapsaran», reseñó en declaraciones a IDEAL.
«María aguantó la fatiga y los cambios de ritmo para liderar a su equipo y sufrió mucho, pero lo suyo no es solo talento sino una mentalidad privilegiada que le permite luchar en cualquier condición adversa y aguantar la agonía mucho tiempo como un ejemplo de resiliencia y capacidad de superación más allá de lo deportivo, con un poder mental que no había visto nunca en la historia del deporte», ensalzó Jacinto Garzón sobre su pupila.
