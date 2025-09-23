Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

María Pérez celebra el título de 35 kilómetros en el Mundial de Tokio. En detalle, la princesa Kako de Japón. AFP - Casa Imperial de Japón
Bicampeona del mundo otra vez

La fascinación por María Pérez de una de las princesas de Japón

Kako de Akishino, la segunda hija del príncipe heredero Fumihito y su esposa Kiko, compartió su admiración por la marchadora granadina

José Ignacio Cejudo

José Ignacio Cejudo

Granada

Martes, 23 de septiembre 2025, 12:57

La exhibición de María Pérez para revalidar su título de campeona del mundo en los 35 kilómetros marcha de Tokio fascinó a todos los aficionados ... al atletismo del planeta, incluida una de las princesas de Japón. Kako de Akishino, la segunda hija del príncipe heredero Fumihito y su esposa Kiko y sobrina del actual emperador Naruhito y hermana mayor de príncipe Hisahito, compartió su admiración por la granadina a través del embajador de España en el país nipón, Íñigo de Palacio España. Tanto Kako como Hisahito asistieron a la ceremonia de apertura del campeonato, que inauguró la marcha con el título de María Pérez en la competición femenina y el del canadiense Evan Dunfee en la masculina.

