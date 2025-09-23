La fascinación por María Pérez de una de las princesas de Japón

La exhibición de María Pérez para revalidar su título de campeona del mundo en los 35 kilómetros marcha de Tokio fascinó a todos los aficionados ... al atletismo del planeta, incluida una de las princesas de Japón. Kako de Akishino, la segunda hija del príncipe heredero Fumihito y su esposa Kiko y sobrina del actual emperador Naruhito y hermana mayor de príncipe Hisahito, compartió su admiración por la granadina a través del embajador de España en el país nipón, Íñigo de Palacio España. Tanto Kako como Hisahito asistieron a la ceremonia de apertura del campeonato, que inauguró la marcha con el título de María Pérez en la competición femenina y el del canadiense Evan Dunfee en la masculina.

María Pérez se encontraba en plena recuperación ya del esfuerzo de la distancia larga del Mundial cuando recibió la visita del director técnico de la Federación Española de atletismo, Josu Gómez-Ezeiza, que ya había hablado previamente con Jacinto Garzón como entrenador de la marchadora. Fueron ellos quienes le comunicaron que la princesa Kako había quedado impresionada por la fuerza y el poderío que había mostrado para la consecución de su triunfo, con más de tres minutos de ventaja sobre su amiga Antonella Palmisano como subcampeona. La granadina se quedó pasmada, creyendo que era una broma al principio.

Kako de Akishino llegó a manifestar públicamente su interés por conocer a María Pérez en persona, con la opción de acudir incluso al palacio imperial en Tokio, algo que no fue posible finalmente entre otras razones por la prueba de 20 kilómetros que también revalidó la marchadora. Tanto inspiró la granadina a la princesa de Japón que esta incluso solicitó algún tipo de detalle, algo que también Palmisano correspondió con sendos 'top' dedicados de sus equipos nacionales. Quizás algún día reciban respuesta.

Aficionada al deporte en general

Resulta que Kako de Akishino, de 30 años y gran popularidad en Japón, es una gran aficionada al deporte en general, de ahí también que asistiera al Mundial junto a su hermano Hisahito más allá de sus responsabilidades protocolarias. Durante su infancia practicó el patinaje sobre hielo y a día de hoy ostenta una presidencia honorífica de la asociación de tenis nipona.