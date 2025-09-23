Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

María Pérez muestra sus dos medallas de oro en la terminal del aeropuerto de Madrid - Barajas Adolfo Suárez. Antonio López Díaz

María Pérez | Marchadora tetracampeona del mundo

«Que se invierta en mis sucesores me importa más que el reconocimiento»

Entrevista ·

«Me gustaría que los niños viesen en mí un ejemplo de que no hace falta ir a un centro de alto rendimiento», resalta

José Ignacio Cejudo

José Ignacio Cejudo

Madrid. Enviado especial

Martes, 23 de septiembre 2025, 00:43

María Pérez atiende a IDEAL recién desayunada y justo antes de volver al aeropuerto para coger el nuevo vuelo que esta vez le llevará a ... México de vacaciones. Camina por la capital de España, que apenas pisa por unas horas, mientras su madre Paqui compra lotería antes de regresar a Granada. Aún no es consciente de la dimensión a la que ha saltado al revalidar en Tokio sus dos títulos mundiales en 20 y 35 kilómetros marcha, un año después de sus dos medallas olímpicas en los Juegos de París. Le sabe mal no pasar por casa todavía, ni atender los homenajes que le esperan en Granada y en Orce, pero necesita descansar y desconectar precisamente para ofrecer su mejor versión a sus paisanos a su vuelta, ya después de la 'pájara' aún pendiente por el doble esfuerzo en el campeonato.

«Que se invierta en mis sucesores me importa más que el reconocimiento»