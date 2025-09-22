Una celebración íntima y dos 'siestas' antes de volar a México

Tan feliz estaba María Pérez por el inesperado reencuentro con su madre Paqui y su amiga Pili que incluso amagó con salir de fiesta con ... ellas tras aterrizar en Madrid, pero finalmente optaron por una celebración íntima en el discreto bar de un hotel. Ni una gota de alcohol había probado en todo el verano la marchadora, que únicamente se desmelenó ya tras revalidar en Tokio también su título de campeona del mundo de los 20 kilómetros, pero una vez en España pudo disfrutar de un par de tintos de verano cenando de tapas en el sitio más próximo con la mejor compañía posible.

De vuelta a su hotel, donde también hospedó a Paqui y a Pili para que no regresaran de madrugada a Granada, María Pérez apenas pudo conciliar el sueño para dos 'siestas' de las dos a las cuatro y luego de las seis a las ocho. Durante su desvelo, la marchadora aprovechó para consultar sus abandonadas redes sociales y las portadas que ocupó en los distintos periódicos así como para responder varios mensajes pendientes.

María Pérez desayunó y a las once de la mañana ya estaba de vuelta al aeropuerto para tomar otro avión rumbo a México, donde pasará las dos próximas semanas de vacaciones. «Vengo de dar una vuelta al mundo y ahora voy a por otra», bromeaba, con apenas 17 horas en suelo español. La vuelta de Japón, de hecho, la hizo por Estados Unidos al encontrarse cerrado el espacio aéreo de Rusia. Sobrevoló el Polo Norte y pudo ver auroras boreales incluso al invitarle la tripulación a la cabina de los pilotos. Hacia México fueron catorce las horas por delante, con menos comodidades que de vuelta desde Tokio.

Cuando vuele de vuelta a Madrid de nuevo, a María Pérez la esperarán ya sus distintos compromisos con las distintas instituciones y los medios de comunicación. Y ya de ahí, en octubre, a Granada con paso por Orce entre llamadas ya de sus respectivos Ayuntamientos para conocer los huecos de su apretada agenda. Lo primero, sin embargo, será la familia.