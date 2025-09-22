Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Amigas de María Pérez la mantean aún en pleno aeropuerto. Antonio López Díaz

María Pérez

Una celebración íntima y dos 'siestas' antes de volar a México

«Vengo de dar una vuelta al mundo y ahora voy a por otra», bromeaba la marchadora bicampeona del mundo

José Ignacio Cejudo

José Ignacio Cejudo

Madrid. Enviado especial

Lunes, 22 de septiembre 2025, 14:59

Tan feliz estaba María Pérez por el inesperado reencuentro con su madre Paqui y su amiga Pili que incluso amagó con salir de fiesta con ... ellas tras aterrizar en Madrid, pero finalmente optaron por una celebración íntima en el discreto bar de un hotel. Ni una gota de alcohol había probado en todo el verano la marchadora, que únicamente se desmelenó ya tras revalidar en Tokio también su título de campeona del mundo de los 20 kilómetros, pero una vez en España pudo disfrutar de un par de tintos de verano cenando de tapas en el sitio más próximo con la mejor compañía posible.

