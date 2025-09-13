Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

María Pérez, elevada por su entrenador Jacinto Garzón.
Campeona del mundo otra vez

El emotivo reencuentro de María Pérez con su entrenador Jacinto Garzón

La marchadora y el técnico emulan la fotografía de «lo que empezó en Doha» con su primera clasificación olímpica

José Ignacio Cejudo

José Ignacio Cejudo

Granada

Sábado, 13 de septiembre 2025, 11:54

María Pérez y Jacinto Garzón celebraron aún en el estadio nacional de Japón en Tokio y con la complicidad habitual un nuevo éxito de un tándem que ya es historia del deporte granadino y también a nivel nacional. El tercer título como campeona del mundo de la marchadora de Orce -a falta de un posible cuarto en los 20 kilómetros del sábado que viene- consagró al entrenador accitano como el mejor del planeta también en lo suyo al dirigir además al gallego Daniel Chamosa hasta el sexto puesto en la prueba masculino de los mismos 35 kilómetros.

«¡Esta es la foto de lo que empezó en Doha!», recordó Jacinto Garzón al elevar a María Pérez, en referencia al puesto de finalista como octava clasificada en el Mundial de Doha en 2019 que le brindó su primera clasificación olímpica para los Juegos precisamente de Tokio que la pandemia aplazó a 2021. El amargo 'chocolate' de entonces, a ocho segundos del podio, queda ya más que olvidado con este título en territorio japonés tras las medallas de París.

