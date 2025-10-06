Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Ana Alonso se fotografía ya en el gimnasio del CAR de Sierra Nevada. R. I.

Esquiadora de montaña

Ana Alonso arranca su cuenta atrás hacia los Juegos después del atropello

El diagnóstico definitivo añadió la rotura de dos ligamentos y una fisura de maléolo a la luxación acromioclavicular

José Ignacio Cejudo

José Ignacio Cejudo

Granada

Lunes, 6 de octubre 2025, 17:42

Ana Alonso arrancó su cuenta atrás particular para los Juegos Olímpicos de invierno en Milán-Cortina d'Ampezzo (Italia) de febrero después de sufrir un atropello hace dos semanas mientras entrenaba con la bicicleta por Sierra Nevada y confirmar finalmente un diagnóstico peor del inicial. La esquiadora de montaña granadina añadió la rotura de los ligamentos lateral cruzado anterior e interno junto a un edema óseo en la rodilla derecha y una fisura de maléolo a la luxación acromioclavicular en el costado derecho original.

«Estoy convencida de que pudo ser mucho peor, así que aquí estoy, que es lo más importante, de una pieza y con más ganas que nunca de salir adelante», compartió Ana Alonso a través de sus redes sociales junto al parte médico definitivo y el mantra 're-adaptarse'. «Sé que el camino que tengo por delante no va a ser de rosas. Habrá días grises, de dolor, de dudas y de cansancio… pero también sé que son esos días los que luego te hacen valorar de verdad cuando vuelve a brillar el sol», expuso.

«No es la primera vez me toca levantarme, aunque esta vez la cuesta sea más empinada y haya que hacerla más rápido; ya sabéis que a mí los caminos fáciles nunca me han gustado. Me pongo de nuevo el traje de luchadora y voy a por ello, acompañada del mejor equipo profesional y humano posible», recalcó Ana Alonso, por su entrenador Javi Argüelles entre otros.

«Hace apenas siete meses cumplí un sueño que nació cuando tenía siete años. No creo que la vida me haya llevado hasta allí para dejarme aquí. Esto no es un final, es solo un nuevo reto que toca escalar con determinación, fe y mucha pasión», desveló Ana Alonso por los Juegos. «Gracias de corazón a todas las personas que habéis y estáis ahí. Sentir tanta confianza, cariño y apoyo es mi motor, mi empuje y mi fuerza para conseguirlo. No hay palabras suficientes para mostrar toda mi gratitud; soy una afortunada , ahora más que nunca», concluyó la esquiadora. «Va por vosotros, por los que no habéis dudado ni un momento; y por los que ya no están, pero os siento en cada paso. Vamos con todo», enfatizó, bajo la frase 'el alma de un gladiador no se rinde; solo se adapta, se fortalece y vuelve a brillar'.

