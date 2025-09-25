Atropellan a Ana Alonso mientras entrenaba en Sierra Nevada

Ana Alonso fue atropellada este pasado miércoles mientras entrenaba en Sierra Nevada. La esquiadora de montaña granadina, clasificada para los Juegos Olímpicos de invierno en ... Milán-Cortina d'Ampezzo (Italia) en febrero, salió milagrosamente ilesa de un fuerte impacto con un coche 4x4 mientras descendía en bicicleta de Pinos Genil a Quéntar al saltarse una señal de ceda el paso en un cruce para tomar dirección hacia la estación. Alonso, «bastante dolorida pero agradecida de estar de una pieza por lo que podía haber sido», quedó aliviada al comprobar con una radiografía en un hospital que no tenía ningún hueso roto más allá de una luxación acromioclavicular a la espera de nuevas resonancias ya el domingo.

Ana Alonso iba acompañada de su compañera María Ordóñez, también granadina, que sí pudo echarse al lado contrario de la carretera para sortear al coche en cuestión y evitar el impacto a diferencia de ella. «Lo bueno fue que lo vi venir y preparé el cuerpo para estamparme, pero me di de lleno, rodé por encima de la luna y caí al suelo. Fue un gran susto porque me llevé un golpe importante aunque no hubiera sangre que lo hiciera más escandaloso», comparte la esquiadora de montaña con IDEAL, ya en reposo. Todavía mantiene bastante inflamada también una rodilla.

«Soy consciente de que todo esto pasa bastante sobre la bici porque vamos bastante 'vendidos' contra los coches y agradezco tener un cuerpo tan fuerte y duro porque si no fuera deportista me habría roto tres o cuatro huesos», se congratula Ana Alonso. «No sé si fue un milagro, pero sí que tuve mucha suerte. Estoy contenta de que no fuera grave y trabajaré contra corriente para recuperarme bien y lo antes posible, como en otras ocasiones», apunta la esquiadora, ya de cara a los Juegos Olímpicos.

«Se va a recuperar como un cañón»

El entrenador de Ana Alonso desde 2015, Javi Argüelles, asegura que su pupila «se va a recuperar como un cañón dentro de nada». «Dentro de la muy mala suerte del accidente, también tuvo mucha de la buena. Ya estamos acostumbrados a retos como este porque el año pasado se rompió el peroné y dos ligamentos del tobillo a finales de octubre y aun así hizo una pedazo de temporada como subcampeona del mundo. Ya pasó por muchas cosas, y peores, y salió de todas», justifica el técnico. «En Granada podemos trabajar muy bien con la altitud y la piscina del Centro de Alto Rendimiento (CAR) de Sierra Nevada, entre otros métodos y aparatos, para trabajar desde el primer momento que se pueda», se apoya.

Ana Alonso competirá en los Juegos tanto en la prueba individual de sprint como en el relevo mixto junto a Oriol Cardona, con el que aspira incluso a la medalla de oro que se le resiste a España desde la de 'Paquito' Fernández Ochoa en Sapporo hace ya medio siglo. Las lesiones del año pasado tuvieron como precedentes a una fractura también de peroné ya previa junto a otra de tibia en 2017 a las que siguieron una serie de taquicardias que la llevaron al quirófano. De ahí que este atropello no sea más que un nuevo incidente en la historia de superación permanente de la esquiadora de montaña granadina, hija de Gerardo Alonso, una eminencia de Sierra Nevada como guía que falleció en un trágico accidente tras un desprendimiento en la Vereda de la Estrella cuando ella tenía quince años.