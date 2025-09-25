Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Ana Alonso sonríe durante un entrenamiento anterior en bicicleta. R. I.

Esquiadora de montaña

Atropellan a Ana Alonso mientras entrenaba en Sierra Nevada

La granadina sale milagrosamente ilesa y no peligra su participación en los Juegos Olímpicos de invierno en febrero

José Ignacio Cejudo

José Ignacio Cejudo

Granada

Jueves, 25 de septiembre 2025, 11:30

Ana Alonso fue atropellada este pasado miércoles mientras entrenaba en Sierra Nevada. La esquiadora de montaña granadina, clasificada para los Juegos Olímpicos de invierno en ... Milán-Cortina d'Ampezzo (Italia) en febrero, salió milagrosamente ilesa de un fuerte impacto con un coche 4x4 mientras descendía en bicicleta de Pinos Genil a Quéntar al saltarse una señal de ceda el paso en un cruce para tomar dirección hacia la estación. Alonso, «bastante dolorida pero agradecida de estar de una pieza por lo que podía haber sido», quedó aliviada al comprobar con una radiografía en un hospital que no tenía ningún hueso roto más allá de una luxación acromioclavicular a la espera de nuevas resonancias ya el domingo.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Los expertos avisan de cómo puede llegar el huracán Gabrielle a Granada
  2. 2 Cae un piso de Granada lleno de marihuana y la Policía Local detiene a cinco personas mientras cortaban las plantas
  3. 3 Acepta 27 años de cárcel el asesino de Manuel, el hombre de 42 años hallado muerto en la Fuente de la Bicha
  4. 4 Detenido un joven de 18 años por el apuñalamiento de otro de 19 en Las Gabias
  5. 5 La aparición de la Virgen del Carmen en un pueblo de Granada despertó un gran fervor entre los vecinos
  6. 6

    Las enormes palas eólicas vuelven al puerto de Motril tras el corte de la A-44
  7. 7 Estos son los puestos cofrades con las tortas de la Virgen
  8. 8 El castillo de todos los granadinos
  9. 9 El PP pide explicaciones por «compras de más de 120.000&euro; del alcalde de Benalúa a la ferretería de su cuñado»
  10. 10 Agotadas las entradas del castillo de La Calahorra en su primer fin de semana abierto al público

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Atropellan a Ana Alonso mientras entrenaba en Sierra Nevada

Atropellan a Ana Alonso mientras entrenaba en Sierra Nevada