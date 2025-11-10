Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Jorge Martín, con una bandera de la Comunidad Valenciana. EFE

Jorge Martín regresará en Valencia para el cierre de MotoGP

El campeón de 2024 estará presente en la última cita de la temporada, al igual que Maverick Viñales, aunque ambos deberán pasar un control médico previo en el circuito

Jesús Gutiérrez

Lunes, 10 de noviembre 2025, 16:19

Pasada la resaca del Gran Premio de Portugal, la previa de la última prueba de esta larga temporada en MotoGP trae muy buenas noticias con ... los esperados retornos de dos de los españoles lesionados de larga duración. Y es que los equipos de Jorge Martín y Maverick Viñales han confirmado que sus pilotos viajarán hasta el Circuit Ricardo Tormo de Cheste para disputar el Gran Premio de la Comunitat Valenciana este mismo fin de semana.

