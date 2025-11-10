Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Pedro Acosta celebra su tercer puesto en el GP de Portugal. EP
GP de Portugal

El mejor Pedro Acosta… y sin ganar

Al piloto murciano se le resiste la victoria en MotoGP, pero ha encontrado la constancia y la madurez para estar siempre delante, aunque no tenga las mejores armas

Jesús Gutiérrez

Lunes, 10 de noviembre 2025, 12:47

La trayectoria de Pedro Acosta ha sido fulgurante desde que se presentó al mundo en el circuito de Qatar en el año 2021. Con un ... desparpajo impropio de su edad, el jovencísimo murciano lideró su primer entrenamiento mundialista un viernes y en su primer domingo de carreras acabó segundo. Una semana después, también en el circuito de Lusail (en aquellos años de postpandemia se hacían estas cosas de repetir escenarios en fines de semanas consecutivos), nacía la leyenda del Tiburón de Mazarrón sumando su primer triunfo y con épica, ya que había salido del pit lane, después de una sanción en la calificación. Enlazó otros dos triunfos más en esos cuatro primeros grandes premios de su vida, para adjudicarse el título de Moto3 a la primera, en una hazaña propia de otros tiempos.

