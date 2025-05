Jorge Martín confirma su deseo de salir de Aprilia

Jesús Gutiérrez Madrid Jueves, 29 de mayo 2025, 12:24 | Actualizado 12:51h. Comenta Compartir

En la guerra abierta entre Jorge Martín y Aprilia faltaba por conocer la versión del piloto y esta se hizo pública en la mañana del jueves 29 de mayo a las 11:30. A esa hora el vigente campeón de MotoGP emitía un comunicado en español e inglés explicando su punto de vista y confirmando su intención de salir de abandonar la fábrica italiana al final del presente curso.

Según esta declaración, el piloto de San Sebastián de los Reyes no estaría incumpliendo el contrato de dos años que firmó con Aprilia, ya que este mismo incorporaba una cláusula liberatoria en función del rendimiento de la moto en las primeras carreras del año. «Acordé con Aprilia que, si no se daban determinadas circunstancias, me reservaba el derecho a decidir mi futuro para 2026. Esta fue una condición esencial para aceptar la propuesta de contrato que me ofrecían en aquel momento», explica. Jorge Martín argumenta que una de sus premisas era «tener la posibilidad de probar la moto en circunstancias reales y entender la sintonía con el equipo y su metodología de trabajo». «De esta manera me podía sentir cómodo firmando por dos años en lugar de uno», acota.

Al entender que los resultados deportivos no se estaban dando (no se habla en ningún momento qué resultados son, pero se especula que debería haber alguna Aprilia en el top 5 en las primeras seis carreras), Jorge Martín le habría trasladado a la marca su intención de ejercer esa vía de escape presente en su contrato. Una reunión que se produjo durante el pasado Gran Premio de Francia, tras una visita exprés del piloto al circuito de Le Mans, cuando expiraba el acuerdo entre ambas partes. «Ante la situación de tener que tomar una decisión en una fecha que me viene establecida por contrato, he decidido ejercer mi derecho a liberarme para la temporada 2026», se puede leer en el escrito.

«Siempre he sido honesto»

«Siempre he sido honesto con Aprilia, he valorado la moto, el equipo y el esfuerzo de todas las personas que forman parte del proyecto», defiende Jorge Martín. Por eso, el piloto español se abrió a negociar ese plazo para ejercer la cláusula, consciente de que las lesiones habían condicionado todo el inicio de temporada. «Lamentablemente, las circunstancias acontecidas como consecuencia de las caídas, si bien es cierto que no afectan a lo que acordamos, sí han condicionado esta fase», remarca. Y confirma que le había ofrecido a Aprilia la posibilidad de valorar su rendimiento, una vez que el piloto se habría reincorporado a la competición. «Siempre abierto al diálogo con Aprilia para extender este periodo a un número determinado de grandes premios a partir de mi reincorporación a la competición. Todo ello con el objetivo de que ambas partes podamos darnos una segunda oportunidad y sentirnos cómodas antes de tomar una decisión de cara al 2026», manifiesta.

«Lo único que pido es que se respete mi voluntad y el espíritu de lo que acordamos en su día con Aprilia. No hay conflicto ni reproches. Solo quiero poder mirar hacia adelante con claridad, después de haber pasado momentos muy difíciles y una lesión muy grave, y seguir dando lo mejor de mí dentro y fuera de la pista», apostilla el vigente campeón del mundo de MotoGP.

Conocida la versión del piloto, a partir de ahora, el caso Jorge Martín-Aprilia pasa a una nueva dimensión. Aprilia ya explicó en otro comunicado que, según entienden ellos, el contrato está en vigor hasta finales de 2026 y que no tienen ninguna intención de negociar nada de lo acordado. Así que es probable que si no hay un pacto que satisfaga a ambas partes, decidan los tribunales, ya que la relación parece haber llegado a punto de no retorno.

