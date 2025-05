El dilema de Jorge Martín

Tenía que ser en Silverstone, justo una semana después de que estallase una bomba nuclear en el paddock de MotoGP, cuando se dio a conocer ... las intenciones de Jorge Martín de abandonar Aprilia a final de la presente temporada. Una noticia que adelantó el portal especializado Motorsport.com. Según sus informaciones, el piloto madrileño pretendía hacer efectiva una cláusula en su contrato que le permitiría liberarse a final de año, en función de una serie de resultados deportivos que no se habrían conseguido en las seis primeras carreras de la temporada.

La reacción de Aprilia no fue inmediata. Dejó que se calmasen las aguas y esperó hasta el pasado jueves, en el arranque oficial el GP de Gran Bretaña, para emitir un contundente comunicado en el que, entre otras cosas, indicaba que el contrato entre ambas partes está en vigor y que no se había llevado a cabo ninguna negociación para modificar la duración del mismo hasta finales 2026. Ese mismo día, la marca de Noale ya informó de que no haría ninguna declaración al respecto durante el gran premio más allá de ese escrito público.

El ambiente estuvo enrarecido todo el fin de semana y duró hasta el final de la carrera de MotoGP del domingo cuando, ironías del destino, el compañero de box de Jorge Martín logró una victoria balsámica para la fábrica italiana. Toda la tensión acumulada se esfumó de un plumazo. El mejor ejemplo fue el siempre correcto Massimo Rivola, CEO de Aprilia Racing, que repetía la misma cantinela cada vez que le ponían un micrófono delante: «Esta victoria es un mensaje para Jorge. Tenemos una moto que puede ganar y con él también».

Luego en frío, el capo de la marca en las carreras abordó el tema mucho más contenido. «Ha sido un periodo bastante difícil desde el comienzo de la temporada. Habíamos hecho un buen trabajo, pero no lo habíamos podido demostrar. Necesitábamos esta victoria», explicó Rivola, que empatizó con la situación del piloto español. «Queremos ganar con Jorge y le esperamos con los brazos abiertos. Cuando un piloto tiene tanta mala suerte vive unas condiciones en las que ninguno estamos en posición de entender. Nosotros lo haremos todo lo posible por hacerle ver que este es el lugar en el que tiene que estar», añadió.

«Martín no tiene dudas»

Aunque en el Mundial de MotoGP de 2025 todo lo que sea que no gane una Ducati (y un Márquez) es atípico, no se puede decir que la victoria de Marco Bezzecchi en Silverstone fuera una sorpresa. El fluido trazado inglés siempre se ha adaptado a las mil maravillas a la manejable Aprilia. En esta pista Aleix Espargaró le dio a la marca italiana su primer podio en la clase reina en 2021 y ambos conquistarían este gran premio en 2023. También Maverick Viñales hizo segundo en 2022, así que era un circuito marcado en rojo por la casa de Noale.

Ya el sábado, Bezzecchi hizo un gran sprint, cuarto después de quedarse clavado en la salida y remontar desde la 18ª posición. Y el domingo por fin tuvo esa pizca de suerte que siempre se necesita en competición porque, si no se hubiese roto la Yamaha de Quartararo a falta de siete vueltas, la victoria habría sido para el francés. Parecía que en Silverstone se habían alineado los astros para que Aprilia mandase ese mensaje a Jorge Martín.

En toda esta historia el único que todavía no ha hablado ha sido el propio Jorge Martín. La única manifestación que el campeón del mundo de MotoGP ha hecho sobre el tema fue a través de sus redes sociales, en un post en inglés que decía: «Daré mi versión de la historia pronto». Y el domingo también utilizó su perfil de Instagram para felicitar públicamente a Bezzecchi y Aprilia por la victoria en Silverstone.

El entorno de Jorge Martín ha pedido paciencia hasta que el piloto hable. Este pasado fin de semana su íntimo Aleix Espargaró participó como 'wild card' en el GP de Gran Bretaña, en su nueva faceta de piloto probador de Honda. El catalán dijo por activa y por pasiva que no iba a hacer de portavoz de Martín, pese a que sea una de las personas más cercanas al de San Sebastián de los Reyes. En cambio, el domingo sí dio su opinión acerca de lo que significaba esa victoria de Aprilia para su amigo: «Me alegro mucho por Aprilia. Se sabía que Silverstone es una buena pista. Todo el mundo en este paddock sabe que es una moto muy competitiva. Jorge Martín no tiene dudas de que Aprilia es una buena moto. Yo he visto muchas carreras con él este año y lo veíamos. Y si a una moto competitiva le pones al campeón del mundo, hará resultados. No hay fallo».

Aprilia ya ha tendido la mano a su campeón y pretenden que el piloto recapacite. Falta, eso sí, escuchar la versión de Jorge Martín para conocer la historia completa, pero esta victoria de Bezzecchi en Silverstone es la mejor forma de pasar página y reconciliar a ambas partes de cara a una segunda mitad de temporada donde se espera el retorno del campeón del mundo luciendo el dorsal '1' sobre la Aprilia.