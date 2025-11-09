Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Marco Bezzecchi celebra su victoria en el GP de Portugal. Afp
GP de Portugal

Marco Bezzecchi no da opción a Álex Márquez y Pedro Acosta

El italiano lidera de inicio a fin una soporífera carrera de MotoGP, logra su segunda victoria de la temporada y prácticamente asegura la tercera posición en el Mundial

Jesús Gutiérrez

Domingo, 9 de noviembre 2025, 13:41

Comenta

No tuvo mucha historia la carrera de MotoGP en el Autódromo Internacional do Algarve, que casi de inicio a fin fue un trenecito de motos ... rodando en solitario. Nada que ver con lo vivido en el sprint del sábado, que fue tan divertido como emocionante y hacía prever una batalla a tres que no se vivió en ningún momento. Marco Bezzecchi no falló en la salida y desde la pole mantuvo a Pedro Acosta a raya en segunda posición. Por su parte, Álex Márquez volvió a recuperar dos puestos y pasó de quinto a tercero en la primera frenada. Una vuelta después, el de Cervera había escalado a la segunda plaza, en el único adelantamiento entre los de cabeza, pero esta vez Bezzecchi se mostró intratable.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

