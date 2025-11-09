Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Diogo Moreira celebra su victoria en el GP de Portugal. Reuters
GP de Portugal

Diogo Moreira se queda a un punto de ser campeón de Moto2

El título de la categoría intermedia se decidirá en Valencia, con la balanza muy inclinada en favor del piloto brasileño tras su victoria en Portimao y el sexto puesto de Manu González

Jesús Gutiérrez

Domingo, 9 de noviembre 2025, 12:31

Comenta

Manu González tenía como objetivo llevar la lucha por el campeonato hasta Valencia y lo ha conseguido, lo malo es que necesitará casi un milagro ... para conseguir ese ansiado título de Moto2. La victoria de Diogo Moreira en el Gran Premio de Portugal, unido a un gris sexto puesto del piloto español, hace que el brasileño lo tenga muy de cara para coronarse en la última cita de la temporada. Con 24 puntos de ventaja y solo 25 en juego, al madrileño solo le vale la victoria y que su rival sea 15º o peor. Lo digo, casi un milagro.

