Diogo Moreira se queda a un punto de ser campeón de Moto2

Manu González tenía como objetivo llevar la lucha por el campeonato hasta Valencia y lo ha conseguido, lo malo es que necesitará casi un milagro ... para conseguir ese ansiado título de Moto2. La victoria de Diogo Moreira en el Gran Premio de Portugal, unido a un gris sexto puesto del piloto español, hace que el brasileño lo tenga muy de cara para coronarse en la última cita de la temporada. Con 24 puntos de ventaja y solo 25 en juego, al madrileño solo le vale la victoria y que su rival sea 15º o peor. Lo digo, casi un milagro.

La suerte no se había aliado con González en la calificación del sábado, al que una bandera amarilla le había mandado a la tercera fila, mientras que Moreira partía desde la pole. Pero el español tenía ritmo para estar delante y se podía esperar una remontada. Preocupaba la salida y el embudo de la primera curva, pero el español lo solventó con maestría y recuperó dos posiciones, para situarse sexto, aunque tampoco había fallado su rival, que mantuvo la primera posición tras completarse el primer giro. Esa posición la mantuvo el brasileño hasta que el joven rookie neerlandés, Colin Veijer, le adelantó en la cuarta vuelta y se puso en cabeza. Por entonces, Manu había escalado hasta la quinta posición y parecía que había batalla. Pero fue la vuelta que más cerca estuvieron porque a partir de ahí se le complicaron las cosas al piloto español.

Un susto en la quinta vuelta le hizo bajar hasta la séptima posición y ahí perdió comba con el cuarteto delantero que se escapó. Desde ese momento hasta el final, Manu se vio en mil batallas con Vietti, Baltus y Dixon, que le impidieron marcar su ritmo y apenas pudo escalar hasta la sexta posición. Todo lo contrario que su rival, que por delante tenía una carrera plácida, ya que tenía controlado a Veijer a medio segundo; y por detrás, ni David Alonso ni Arón Canet parecían intimidarle.

El golpe de gracia al campeonato llegó a falta de tres vueltas, cuando Moreira atacó al neerlandés y se situó en cabeza. Aunque sus rivales se pegaron a su rueda en el giro final, el brasileño no cometió un solo error y no hubo cambio de posiciones, con Veijer logrando su primer podio y Alonso tercero. Su cuarta victoria, las mismas que ha ganado este año Manu, y ese era otro de los objetivos del piloto de Sao Paulo, que acaricia el que sería el primer título en la historia del motociclismo para Brasil.