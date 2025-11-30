Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Carlos Sainz en el podio del GP de Catar. EP
GP de Catar

Sainz: «Lo hemos hecho todo perfecto»

El madrileño firmó su segundo podio en Williams con un tercer puesto memorable en Losail

David Sánchez de Castro

Domingo, 30 de noviembre 2025, 20:17

Comenta

Carlos Sainz salió de Losail con una sonrisa difícil de disimular. El madrileño firmó en Catar uno de los podios más imponentes de su ... carrera al ser tercero con un Williams que llegó maltrecho a meta. «Estoy muy contento y orgulloso de todo el equipo por lo que hemos hecho hoy», celebró. «Pensaba que iba a ser el fin de semana más complicado de la temporada y salimos con un podio. Hemos clavado la salida, la parada… no puedo estar más orgulloso».

