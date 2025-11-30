Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Max Verstappen, flanqueado en el podio por Oscar Piastri y Carlos Sainz. Karim Jaafar (Afp)
GP de Catar

McLaren, incapaz de decidir, insufla vida a un perfecto Verstappen

Gracias a la enésima pifia estratégica del equipo campeón, el neerlandés ganó en Catar por delante de Piastri y Sainz, lo que deja el título en manos de lo que suceda en Abu Dabi

David Sánchez de Castro

Domingo, 30 de noviembre 2025, 16:41

Comenta

Es de agradecer que en McLaren tengan, posiblemente, a los peores estrategas de la Fórmula 1. No tanto porque sean incapaces de gestionar una carrera ... con relevancia en las paradas en boxes, sino porque su absurda inutilidad para decidir qué piloto deben primar regaló una victoria de oro a Max Verstappen. El neerlandés ganó una carrera que casi era su última oportunidad, por delante de Oscar Piastri, que pese a su gran fin de semana ya tiene muy pocas opciones, y de Carlos Sainz, colosal para sumar su segundo podio con Williams. Lando Norris, que partía segundo, acabó cuarto. Si se repite este resultado el domingo en Abu Dabi, el Mundial será para Verstappen.

