Rodri se suma a la lista de bajas en la selección El centrocampista del City confirmó su ausencia tras ser cambiado en el partido contra el Brentford por problemas musculares

Ignacio Tylko Madrid Domingo, 5 de octubre 2025, 21:10

No ha comenzado aún la concentración de la selección española para sus próximos partidos ante Georgia y Bulgaria, de clasificación para el Mundial 2026, y se le acumulan los problemas al técnico Luis de la Fuente en forma de lesiones. Primero fue Lamine Yamal, tras varios dimes y diretes que evidenciaron la falta de sintonía entre Hansi Flick y De la Fuente y también entre el Barça y la FEF, el sábado Alejandro Grimaldo y esto domingo ha sido Rodri Hernández el que se ha caído.

Estas ausencias se añaden a las ya conocidas de fijos en las convocatorias como Fabián, Nico Williams, Gavi, Fermín, Carvajal y Ayoze que ni siquiera fueron citados por el preparador riojano aunque el extremo del Athletic ya reapareció este fin de semana frente al Mallorca. En todo caso, las numerosas bajas no deben ser óbice para que España supere estos dos compromisos porque es muy superior tanto desde el punto de vista como colectivo a estos dos rivales de medio pelo.

Antes de que la Federación se pronunciase, fue Rodri el que anunció que causa baja tras ser sustituido en el partido contra el Brentford. Rodri, al que le cuesta volver por sus fueros tras una grave lesión de rodilla que le dejó un año fuera de la selección, confirmó que seguirá Mánchester recuperándose y se perderá esos dos compromisos de La Roja en esta ventana de selecciones.

Con 0-1 tras el tempranero gol de Haaland y antes de cumplirse los primeros 20 minutos de juego en el Community Stadium, Rodri se llevó la mano a la parte posterior del muslo derecho justo después de dar un pase. La jugada no parecía tener riesgo alguno, pero es posible que el pinchazo muscular lo sufriese por el sofreesfuerzo que tuvo que hacer en el control previo. Enseguida, Rodri levantó la mano para pedir el cambio. Y es que ni él ni Guardiola quieren correr riesgos. Sin haber siquiera calentado, Nico González se quitó el peto y salió a escena.

El preparador catalán tiene especial cuidado en la evolución de Rodri, un jugador fundamental para el City y también para España pensando en el Mundial del verano próximo. Guardiola ya le dejó sin minutos en los compromisos ante Huddersfield y Burnley y, además, antes de la cita de Champions con el Mónaco dijo que se había resentido de sus problemas en la rodilla. En este caso, han sido unas dolencias musculares.

Tras ser cambiado ante el Brentford, Rodri se quedó sentado en el banquillo con un vendaje en la pierna y no cesó de dar instrucciones a sus compañeros como si fuese al ayudante de Pep. Acabado el choque, reconoció sentirse «bien» tras sufrir molestias en el tendón de la corva. «Parece que no es para tanto», dijo. No obstante, dejó claro que se queda en Mánchester. «Ahora llega el parón, pero creo que para el partido después... Ese es el objetivo», afirmó.