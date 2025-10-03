Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Luis de la Fuente Afp
Mundial | Fase de clasificación

De la Fuente: «Hansi Flick ha sido seleccionador y creía que él tenía esa empatía»

El seleccionador explica la polémica con el técnico azulgrana por la última convocatoria de Lamine Yamal

Javier Varela

Javier Varela

Viernes, 3 de octubre 2025, 12:39

Comenta

La convocatoria de Lamine Yamal parecía incuestionable, pero centró la rueda de prensa posterior a la lista facilitada por Luis de la Fuente para los partidos ante Georgia y Bulgaria. Las declaraciones cruzadas entre Hansi Flick y el seleccionador habían abierto la posibilidad de que el futbolista azulgrana pudiera no estar convocado en esta llamada. «No hay ningún conflicto con Flick. Simplemente, me sorprendieron esas declaraciones porque él ha sido seleccionador y creía que él tenía esa empatía», dijo el técnico riojano con cierto sabor a mensaje al alemán.

«Él ha sido seleccionador y sabe cómo nos comportamos los jugadores», dijo De la Fuente sobre lo que dijo Flick de que en la selección no se «cuidaba a los jugadores». «Es lo que me sorprende, que un exseleccionador opine así. Pero sin más, cada uno dice lo que tenía que decir», añadió.

En actualización

Los periodistas de este diario están trabajando para ampliar y completar esta información

Publicidad

Top 50
  1. 1 Trata de esquivar las cámaras de la ZBE de Granada cambiando su matrícula y se lleva 6.000 euros de multa
  2. 2

    Una treintena de clientes se querellan contra el dueño de una clínica dental de Granada por presunta estafa
  3. 3 Una granadina a bordo de la flotilla de Gaza, detenida esta madrugada por Israel
  4. 4

    Muere en Castell tras precipitarse al vacío por intentar salir del piso con sábanas anudadas
  5. 5 La cena de Los Javis en un nuevo restaurante de autor de Granada
  6. 6

    Los cuatro municipios de Granada entre los 10 más pobres de España
  7. 7 Un herido y retenciones por el accidente de un microbús en la Circunvalación de Granada
  8. 8 «Campeón del premio de velocidad» en Granada: 600 euros de multa y cuatro puntos menos
  9. 9 La taberna de Granada «al viejo estilo» con tortillas gigantes y noches temáticas
  10. 10 La toma de los Javis, Federico y Granada

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal De la Fuente: «Hansi Flick ha sido seleccionador y creía que él tenía esa empatía»

De la Fuente: «Hansi Flick ha sido seleccionador y creía que él tenía esa empatía»