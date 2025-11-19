Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Imagen de un sorteo de la FIFA. FIFA
Mundial 2026

Así será el sorteo de las repescas para el Mundial 2026

16 selecciones en Europa y seis del resto de confederaciones buscarán las seis plazas que faltan para completar la cita mundialista

Javier Varela

Javier Varela

Miércoles, 19 de noviembre 2025, 13:41

Comenta

Las 48 selecciones que disputarán el Mundial 2026 se completarán con los seis equipos que saldrán de la repesca europea y de la intercontinental. ... En la primera se reparten cuatro plazas entre 16 selecciones, mientras que en la segunda serán dos que se disputarán seis equipos. Ambas repescas se disputarán entre el 26 y el 31 del próximo mes de marzo y este jueves se llevará a cabo el sorteo, a partir de las 13:00 horas, en la sede la FIFA en Zúrich (Suiza)

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Convocan un casting en Granada para una película histórica
  2. 2 Granada llora por el maestro de la taracea de la Cuesta de Gomérez: «La artesanía era su pasión»
  3. 3 La comida de José Sacristán en un popular restaurante de Granada: «Fue muy amable»
  4. 4 El tren-restaurante de Granada que ofrece «una experiencia al estilo Orient Express»
  5. 5

    Cinco empresas de Granada se coronan entre las 500 mejores pymes de España
  6. 6

    Condenan a dos años y ocho meses de cárcel a un subinspector de la Policía Local por malos tratos a su expareja
  7. 7 Las eurovisivas gemelas Kessler mueren juntas en casa tras recurrir al suicidio asistido
  8. 8 Estos son los síntomas de los virus que empiezan a circular
  9. 9 La Vuelta 2026 acabará en Granada
  10. 10 Detenido por alentar a la población a producir desórdenes públicos contra la ZBE de Granada

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Así será el sorteo de las repescas para el Mundial 2026

Así será el sorteo de las repescas para el Mundial 2026