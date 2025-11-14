Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Luis Rubiales, durante el acto, junto al periodista José Ángel Martos. Pepe Marín

Luis Rubiales 'juega' en casa en la presentación en Granada capital

Familiares y amigos arropan al motrileño durante un acto para mostrar su libro sin ninguna tensión

Rafael Lamelas

Rafael Lamelas

Viernes, 14 de noviembre 2025, 20:50

'Jugaba' en casa y se notó. Luis Rubiales, expresidente de la Real Federación Española de Fútbol, tuvo un acto de presentación de su libro ... en Granada capital más tranquilo que el de Madrid el día anterior, cuando sufrió una agresión por parte de uno de sus tíos con el lanzamiento de huevos. Arropado por familiares bien avenidos y de muchos amigos de la tierra, con algo más de un centenar de personas en una sala abarrotada, el motrileño disfrutó de un evento en el que llegó a emocionarse en varios pasajes. Desgranó algunas de las línea maestras de su publicación, 'Matar a Rubiales'.

