Luis Rubiales 'juega' en casa en la presentación en Granada capital

'Jugaba' en casa y se notó. Luis Rubiales, expresidente de la Real Federación Española de Fútbol, tuvo un acto de presentación de su libro ... en Granada capital más tranquilo que el de Madrid el día anterior, cuando sufrió una agresión por parte de uno de sus tíos con el lanzamiento de huevos. Arropado por familiares bien avenidos y de muchos amigos de la tierra, con algo más de un centenar de personas en una sala abarrotada, el motrileño disfrutó de un evento en el que llegó a emocionarse en varios pasajes. Desgranó algunas de las línea maestras de su publicación, 'Matar a Rubiales'.

Hasta el hotel DWO Urban Granada se acercaron exfutbolistas como Ismael López, los entrenadores Pepe Parejo y Pepe Sánchez, el presidente del Maracena Sergio Gómez o el exatleta Paquillo Fernández. También se desplazaron muchas personas de Motril, así como su padre, madre e hijas. El formato de la exposición consistió en una conversación con un periodista, José Ángel Martos, director de Radio Marca en Granada. Rubiales tuvo detalles con muchos de los presentes, de su círculo más cercano tanto en lo personal como en lo profesional, que no dudaron en ovacionarle en varios momentos con fuertes aplausos.

Gonzalo Sichar, director de la editorial Última Línea, tuvo un preámbulo para explicar sus reacciones cuando sufrieron el ataque en Madrid. Rubiales reconoció que en su entorno hay ya «una fracción eterna» y que este tío suyo, que se llama también Luis, es alguien con el que ya tenía mala relación. «Me amenazó con un audio», desveló. De su tío Juan insistió en que, llegado su momento, se defenderá de sus acusaciones.

Rubiales habló de los delitos por los que se le acusan relacionados con el caso Supercopa y de su relación con Jenni Hermoso. «Quizás sea ella la que me tenga que pedir perdón», subrayó. Se siente fuerte tras una etapa dura y espera que cambiar la opinión de ciertas personas cuando se lean el libro. A la mayoría que le respaldó en la ciudad ya los tiene convencidos.