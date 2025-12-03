Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Dispositivo de seguridad en el reciente derbi sevillano disputado en el Sánchez Pizjuán AFP

Tres partidos de cierre parcial del Sánchez Pizjuán por los incidentes en el derbi

El delantero sevillista Isaac Romero, suspendido dos encuentros por su expulsión ante el Betis

C. P. S.

Miércoles, 3 de diciembre 2025, 14:19

El Sevilla ya conoce las sanciones que le corresponden tras el derbi que perdió en el terreno de juego ante el Betis y también en ... la grada por incidentes de público. Por un lado, se clausura de forma parcial el Sánchez Pizjuán por tres encuentros y, además, Isaac Romero se perderá dos partidos tras ver la tarjeta roja por una entrada a destiempo sobre Valentín Gómez.

