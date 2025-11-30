Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Munuea Montero comunica a los técnicos la interrupción del derbi sevillano por incidentes de público. efe

El Betis asalta el Pizjuán en un derbi interrumpido por incidentes de público

El árbitro Munuera Montero aplicó el protocolo por lanzamiento de objetos y detuvo casi al final un duelo resuelto con los golazos de Fornals y Altimira

Ignacio Tylko y Cristián Ramón Cobos

Madrid

Domingo, 30 de noviembre 2025, 18:17

Comenta

El derbi sevillano, siempre caliente, terminó como el rosario de la aurora al verse interrumpido durante un cuarto de hora a causa de incidentes de ... público en el Sánchez Pizjuán. Ganaba el Betis por un cómodo 0-2, con golozos de Fornals y Altimira, y el duelo entraba en sus últimos minutos con casi todo decidido, cuando los Biris, ultras del club nervionense, hicieron de las suyas

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Mueren dos jóvenes de 21 y 17 años en un accidente en Huétor Santillán
  2. 2 Muere el hombre de 50 años que estaba en la UCI tras ser agredido en una fiesta en Motril
  3. 3 El casoplón en Granada con vistas panorámicas que se vende por solo 33.000 euros
  4. 4

    La heroína vuelve a las calles de Granada
  5. 5 Granada reformará por completo otras dos importantes calles del centro de la ciudad
  6. 6 Pierde el control de su coche y se estampa contra los muros de un colegio de Maracena
  7. 7 Meteorólogos advierten de cómo serán las tormentas en Granada este domingo
  8. 8 El restaurante de Granada que triunfa a base de arroces y cachopos: «Queremos abrir otro local»
  9. 9 Ángela abre en pleno centro de Granada la pastelería donde la gente «viene y repite porque es un paraíso»
  10. 10

    Muere un hombre de 83 años tras incendiarse su vivienda en el Albaicín

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal El Betis asalta el Pizjuán en un derbi interrumpido por incidentes de público

El Betis asalta el Pizjuán en un derbi interrumpido por incidentes de público