Una imagen del Athletic-Real Madrid en San Mamés de la pasada campaña Ignacio Pérez
Jornada 19

San Mamés pone a prueba la capacidad de reacción del Real Madrid

«Es un buen partido para romper esta dinámica», insiste Xabi Alonso tras celebrar sendas reuniones con la plantilla y el presidente y conocer que no hay ultimátum

Ignacio Tylko

Ignacio Tylko

Madrid

Martes, 2 de diciembre 2025, 17:20

Comenta

La nueva catedral de San Mamés, donde el curso pasado hincó la rodilla el equipo de Carlo Ancelotti, es un escenario marcado en rojo en ... el calendario del irregular Real Madrid de Xabi Alonso, obligado a dar el do de pecho este miércoles ante un Athletic cogido con alfileres para poner fin a una inquietante racha de tres salidas sin poder ganar a Rayo, Elche y Girona. Tras perder la cabeza del campeonato la pasada jornada y conociendo el resultado cosechado la víspera por Barça y Atlético en el Camp Nou, el Madrid se examina en un clásico que exige como mínimo concentración e intensidad.

