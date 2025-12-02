Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Xabi Alonso, en rueda de prensa. Efe
Jornada 19

Xabi Alonso se rebrinca: «¿A qué juega mi Real Madrid? A fútbol»

El técnico blanco desvela que ha vuelto a hablar con Florentino Pérez y que «las conversaciones son muy positivas, en buen tono»

Javier Varela

Javier Varela

Martes, 2 de diciembre 2025, 16:35

Comenta

Xabi Alonso no pasa por su mejor momento en el banquillo del Real Madrid y el ambiente que rodea al equipo no es el mejor ... ni fuera ni dentro del vestuario. De hecho, antes de la visita a Olympiacos la pasada semana, el residente Florentino Pérez habló con su entrenador para transmitirle confianza. Una charla que se ha repetido tras el empate ante el Girona que supuso perder el liderato liguero. «Sí, he vuelto a hablar con el presidente; y las conversaciones son muy positivas, en buen tono», confesó Alonso en la previa del partido en San Mamés ante el Athletic.

