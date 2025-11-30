Flick recupera su arsenal antes de un choque de titanes con el Atlético

Hansi Flick terminó el partido contra el Alavés con dos grandes noticias en el frente de ataque. El técnico alemán pudo ver desde la ... banda cómo Raphinha y Dani Olmo dejaban atrás sus problemas físicos de forma definitiva y cómo brillaban en un triunfo apretado ante un rival incómodo en el Camp Nou. Son la mejor noticia para un Barça que ya tiene prácticamente todo su arsenal ofensivo disponible y que afronta un mes clave que dará su pistoletazo de salida este martes contra el Atlético de Madrid de nuevo en casa.

Y es que el Barça necesitaba que jugadores como Raphinha y Dani Olmo dieran un paso al frente. Son dos futbolistas a los que Flick ha echado de menos en las últimas semanas y ante el Alavés se pudo ver cómo modifican el ecosistema del equipo. El brasileño jugó el primer acto en el perfil izquierdo, trazando diagonales hacia la punta de ataque y otorgando así todo el carril izquierdo a Balde, que se mostró mucho más cómodo con su nuevo socio. «Nos da mucho dinamismo. Es muy importante porque tiene mucha intensidad y hace que todos los demás presionen», reconoció Flick al hablar sobre todo lo que aporta Raphinha al juego de su equipo.

Raphinha brilló en el sector izquierdo y contribuyó con dos asistencias que desatascaron a un Barça que volvió a ofrecer facilidades en la faceta defensiva. En la primera ganó línea de fondo y el pase atrás lo culminó Lamine Yamal, mientras que en la segunda fue Dani Olmo el que aprovechó el regalo llegando desde la segunda línea. Precisamente el de Tarrasa fue otro de los jugadores que brilló contra el Alavés y que mostró mucha versatilidad. Supo asociarse en la zona de tres cuartos y, cuando le tocó, también se adaptó bien al centro del campo para que Flick pudiera hacer una pequeña revolución tras el paso por vestuarios. Además, Dani Olmo contribuyó al triunfo con dos tantos llegando al área, otra de las cualidades que mejor definen al ex del Leipzig.

Pedri también se apunta

Ambos jugadores se acercan a su mejor versión antes de recibir al Atlético al igual que lo hace Pedri, que tuvo treinta minutos en los que se le pudo ver en un gran tono físico. «Ya veremos en el entrenamiento de mañana porque no nos quedan muchos días, pero Pedri está bien», reconoció Flick, sabedor de que necesita de la mejor versión del futbolista canario para doblegar a un Atlético que viene en un gran momento de forma. Pedri aportó una vez más criterio con la pelota en el centro del campo y consiguió que el Alavés diera un paso atrás.

Con su recuperación, Flick tendrá prácticamente todo el arsenal a su disposición frente a los de Simeone. El tridente Lamine Yamal, Raphinha y Lewandowski fue titular por primera vez en toda la temporada contra el Alavés y por detrás Olmo y Pedri ya están más cerca de su mejor nivel, mientras que a De Jong se le espera tras perserde el compromiso del fin de semana ante los de Coudet por «motivos personales», tal y como reconoció Flick. Llega un mes clave para el Barça y Flick puede tener por fin un amplio abanico de herramientas.