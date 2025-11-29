Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Los jugadores del Barça celebran un tanto de Dani Olmo. EP
Jornada 14

El Barça reacciona rápido y se aúpa al liderato

Lamine marca el camino y Olmo firma un doblete para remontar ante el Alavés, pero los culés celebran sobre todo los regresos de Raphinha y Pedri

Daniel Panero

Sábado, 29 de noviembre 2025, 18:41

El Barcelona hizo los deberes este sábado en el Camp Nou contra el Alavés. El conjunto de Hansi Flick se impuso al de Coudet por ... 3-1 en un partido que no fue brillante, pero en el que dio la vuelta al tempranero tanto de Pablo Ibáñez. El tanto de Lamine Yamal y el doblete de Dani Olmo sirven al Barça para olvidar la derrota en Champions, enlazar la cuarta victoria consecutiva en Liga y recuperar el liderato a la espera del encuentro del Real Madrid este domingo contra el Girona. Con todo y con eso, lo más positivo en clave azulgrana fueron los regresos de Raphinha, titular, y Pedri, que disfrutó de la última media hora en lugar precisamente del brasileño.

