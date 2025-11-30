Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Mbappé se lamenta tras fallar una clara ocasión ante el Girona. Efe
Jornada 14

El Real Madrid vuelve a griparse en Montilivi

El equipo de Xabi Alonso sufre otro atasco frente a un Girona que le cortocircuitó con un bloque bajo, suma su tercer empate consecutivo en Liga y se queda a rebufo del Barça

Óscar Bellot

Óscar Bellot

Madrid

Domingo, 30 de noviembre 2025, 23:17

Comenta

El Real Madrid volvió a echar en falta este domingo el talento del que desde hace mucho tiempo carece en la sala de máquinas, concedió ... su tercer empate consecutivo en Liga y fue incapaz de recuperar el liderato que le había arrebatado el Barça el día anterior. Los azulgranas, que salieron del clásico con cinco puntos de desventaja, sacan ahora uno al equipo de Xabi Alonso, que ha cambiado las neuronas por el músculo en el centro del campo y no levanta cabeza.

