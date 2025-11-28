Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Manuel Pellegrini, durante un encuentro de la Liga. EP
Fútbol

El Betis renueva a Pellegrini hasta 2027

El club verdiblanco anuncia la ampliación del contrato del entrenador chileno por una temporada más

Cristián Ramón Cobos

Madrid

Viernes, 28 de noviembre 2025, 13:08

Ya es oficial. El Betis ha renovado el contrato del entrenador chileno Manuel Pellegrini por una temporada más, hasta 2027. Después de unas primeras reuniones ... en donde las posiciones parecían estar bastante alejadas, en el último encuentro las negociaciones avanzaron de manera considerable y este viernes, el club bético lo ha comunicado en sus redes sociales.

