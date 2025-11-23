Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

La lona gigante en la que se anuncia la renovación de Isco con el Betis. Movistar

El Betis anuncia la renovación de Isco hasta 2028 con una lona gigante

El club verdiblanco desplegó una pancarta gigante antes del encuentro ante el Girona, con el futbolista presente en el banquillo

Cristián Ramón Cobos

Madrid

Domingo, 23 de noviembre 2025, 16:43

Ya es una realidad. El Betis anunció este domingo con una lona gigante la renovación de Isco Alarcón hasta 2028. El club verdiblanco lo hizo ... de una forma original en la previa del partido ante el Girona, vistiendo una de las gradas de La Cartuja con una iamgen gigante del futbolista y la fecha de su renovación. La vinculación del malagueño con el Betis expiraba en 2027, por lo que se ha decidido alargar una temporada más. Un secreto a voces que han decidido hacer oficial tras varias semanas de negociaciones.

